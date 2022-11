El Tribunal Supremo ratificó una condena por un caso de Facebook de una Audiencia. | Fuente: Unsplash

Una condena del Tribunal Supremo de España ha llamado la atención por lo que representa: determina que, como usuarios de Facebook, somos responsables de lo que comentan y publican otras personas en nuestro muro.

Así lo determinó la justicia española, quien sancionó al titular de la cuenta de Facebook con 3 mil dólares que deberá pagar a la persona afectada.

Facebook: eres responsable de todo

El caso se remonta a comentarios entre 2016 y 2018. El sancionado mantenía publicaciones en los que terceros insultan a otra, quien realizó la denuncia.

El primer veredicto fue hecho por la Audiencia de A Coruña, quien obligó al dueño de la cuenta de Facebook donde se realizaron los comentarios a pagar con 3 mil dólares a los afectados. Él apeló al Supremo, pero solo se ha reafirmado la condena.

Facebook ofrece "una gran amplitud en la administración y control que tiene el titular sobre su perfil de Facebook", señala el juez encargado, por lo que el titular “titular puede desde bloquear a alguien hasta contestarles, ocultarlos, denunciarlos, marcarlos como spam e incluso eliminarlos”.

Según los documentos oficiales, el dueño de la cuenta “no puede desentenderse sin más de lo que se publica en su perfil por otros usuarios, por la única y simple razón de no corresponderle a él, sino a otros, la autoría de lo publicado".

Para el Supremo, si ves “intromisión ilegítima evidente y no haces nada, estás siendo partícipe”.

Una condena solo para Facebook

De acuerdo con la publicación de la sanción, el caso se ha sancionado así ya que en Facebook uno puede hacerse responsable con las publicaciones de otros.

No obstante, no es aplicable en otras redes sociales como Twitter, ya que aquí “no existe un personal” y no se pueden eliminar los tuits de otros usuarios.

