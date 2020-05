Facebook escogió a Perú para presentar "Discover" una manera de navegar gratuitamente por Internet | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Yogendra Singh

Desde que tenemos acceso a ancho de banda, nuestro nivel de navegación ha mejorado, pero nos hizo sentir por defecto que todos tenemos las mismas opciones de acceso. Esa ilusión de “hiper conectividad” en nuestros tiempos no es pareja, y un gran porcentaje de la población global (41% de acuerdo con We Are Social) aun no participa de esta experiencia digital colectiva. Bajo esa premisa, Facebook Connectivity escoge al Perú como el primer país del mundo en contar con “Discover”, una estrategia de navegación gratuita en las cuatro operadoras de telefonía del país.

Esta propuesta se basa en Free Basics, una iniciativa desarrollada por Facebook y los proveedores de Internet en más de 55 países del mundo e implementada en economías emergentes de África, Asia y América Latina. Anteriormente, esta iniciativa tenía el nombre de internet.org, el primer intento por llevar conectividad de costo cero a distintas comunidades.

“Con Discover, buscamos nuevas formas de ayudar a las personas para que disfruten de internet de un modo más consistente. En distintas partes del mundo, muchos usuarios de internet tienen acceso restringido a este servicio y suelen dejar de usarlo una vez que se termina el saldo de datos”, precisa Yoav Zeevi, gerente de producto en Free Basics.

La propuesta es simple. Las cuatro operadoras más importantes de Perú (Bitel, Entel, Movistar y Claro) han firmado un acuerdo con Free Basics para implementar un servicio adicional a los planes de conectividad y otorgar, tras el consumo de datos, una bolsa adicional de 10MB al día para revisión de sitios web en formato “solo texto”.

“Discover admite solo tráfico con ancho de banda reducido al usar datos gratuitos. No se admite video, audio ni otro tipo de tráfico que hace uso intensivo de los datos cuando se usan los datos gratuitos. Todos los sitios web se tratan del mismo modo”, señaló Francisco Varela, VP de la división de Móviles y acuerdos de Conectividad en Facebook.

La interfaz de Discover es simple y permite el acceso a medios de comunicación y redes sociales bajo la modalidad "solo texto" | Fuente: RPP

“Este modelo no reemplaza a las modalidades actuales de conectividad, sino que añade una opción más a las personas de pocos recursos que cuentan con planes limitados y necesitan un acceso urgente a Internet para revisar textos”, mencionó Varela a NIUSGEEK en una entrevista.

Esta implementación cuenta con el apoyo de la World Wide Web Foundation, entidad dirigida por Tim Berens-Lee, uno de los reconocidos “padres de la Internet”. En una declaración compartida por la entidad, se menciona la necesidad de una estrategia que permita el acceso libre: “Las iniciativas para poner en línea a más personas y apoyar a aquellos con conectividad limitada son vitales, pero siempre deben proporcionar acceso a toda la web, no solo a una selección limitada de sitios. Discover representa un primer paso importante en esa dirección y muestra a Facebook progresando en su compromiso bajo el Contrato para la Web de hacer que Internet sea asequible y accesible para todos”.

Debes revisar el contrato que te permite usar Discover para activar el servicio | Fuente: RPP

Discover puede ser descargada desde Android y permite el acceso desde su sitio web. A través de este saldo diario de datos gratuitos entregado por los operadores, los usuarios podrán encontrar marcadores con los sitios más populares en el país y acceder a versiones simplificadas de la información colgada en estos portales, incluyendo Facebook.

Para usar el servicio debes regístrate y aceptar las condiciones de uso de la aplicación, y confirmar el uso de este sistema con un mensaje de texto que recibimos al darnos de alta.

