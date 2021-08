Los cambios se darán de manera paulatina en la plataforma, comenzando desde este mismo miércoles. | Fuente: Instagram

Instagram se ha actualizado para evitar la violencia a través de su servicio de mensajería interno: los mensajes directos.

Ahora, Instagram permitirá filtrar palabras ofensivas en nuestra carpeta de mensajes, para que ni bien alguna persona ose insultarnos con ellas, su contenido sea bloqueado.

En contra del abuso

“Palabras escondidas” es como se llama esta nueva actualización y permite que los usuarios puedan crear una lista negra de palabras hasta incluso emojis.

Para crear el listado, es necesario ingresar a Privacidad > Límites y añadir las palabras o frases que deseamos no ver. No se eliminarán, sino que irán a una carpeta que podemos elegir no ver.

Cómo configurar "palabras escondidas en Instagram". | Fuente: Instagram

La herramienta estará disponible desde septiembre.

Otra herramienta brindada es cuando le ‘chuntas’ a un viral. Si una de tus publicaciones se vuelve muy famosa, podrás limitar y ocultar los comentarios y solicitudes de mensajes que te lleguen debido a dicha publicación por el tiempo que uno desee.

"Desarrollamos esta función porque los creadores y las figuras públicas a veces experimentan picos repentinos de comentarios y solicitudes de mensajes directos de personas que no conocen", señala la compañía.

"También sabemos que, aunque estamos comprometidos a hacer todo lo posible para luchar contra el odio en nuestra plataforma, estos problemas son más grandes que nosotros. Continuaremos invirtiendo en organizaciones enfocadas en la justicia y equidad racial, y esperamos una mayor asociación con la industria, los gobiernos y las ONG para educar y ayudar a erradicar el odio. Este trabajo sigue sin terminar y continuaremos compartiendo actualizaciones sobre nuestro progreso", finaliza Instagram.

