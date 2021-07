Instagram añade un sistema de control de contenidos para que el usuario ajuste sus preferencias | Fuente: RPP

El algoritmo de Instagram suele ser demasiado drástico en la manera que propone contenido nuevo en la sección “Explorar”. Muchas veces, nos topamos con una foto o video de un tema específico y, en cuestión de minutos, la pestaña se llena con sugerencias muy similares, y este tipo de detalles potencia publicaciones “sexualmente sugerentes” y “violentas” con facilidad. Debido a esto, la red social ha anunciado un ajuste contra este tipo de preferencias.



En un comunicado, Facebook detalla sobre la inclusión del “Control de Contenido Sensible”, una herramienta que permite ajustar el tipo de publicaciones que aparecen en la aplicación. “Esta nueva función le brinda control sobre el contenido sensible. Puede decidir dejar las cosas como están o puede ajustar el Control de contenido sensible para ver más o menos algunos tipos de contenido sensible. Reconocemos que todos tienen diferentes preferencias sobre lo que quieren ver en Explore, y este control les dará a las personas más opciones sobre lo que ven”, añaden.

Para determinar un contenido sensible o delicado, el algoritmo de Instagram ofrece tres niveles de visualización:



Permitir: es posible que veas más fotos y videos que podrían ser molestos u ofensivos.

Limitar (predeterminado): es posible que veas algunas fotos y videos que podrían ser molestos u ofensivos.

Limitarlo más: es posible que veas menos fotos y videos que podrían ser molestos u ofensivos.







Así luce el nuevo Control de contenido delicado en Instagram | Fuente: Facebook

La restricción dependerá del usuario

Para Instagram, la experiencia de consumo de contenidos es demasiado personal como para imponer as mismas condiciones, y la estrategia de segmentar las publicaciones y darle al usuario el control del tipo de posts que desea ver ayuda a perfilar mejor esa experiencia.

“Creemos que las personas deberían poder transformar Instagram en la experiencia que desean”, señalan desde Facebook. “Hemos comenzado a movernos en esta dirección con herramientas como la capacidad de desactivar los comentarios o Restringir que alguien interactúe contigo en Instagram”.

Para ajustar este contenido, debes ingresar a la configuración de la cuenta desde la app en iOS o Android y, desde ahí, seleccionar “Control de Contenido Delicado” en el apartado “Cuenta”. Esta función no está disponible para usuarios menores de 18 años, quienes ya cuentan con un filtro específico para restringir publicaciones de este tipo.