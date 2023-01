La medida no obliga a cambiar la prohibición, pero sí invita a meta a reconsiderarla. | Fuente: Foto de Dawid Sokołowski en Unsplash

La Junta de Supervisión de Meta ha determinado que la compañía de redes sociales analice su prohibición contra los pezones femeninos.

A través de un comunicado, la junta señaló que esta conclusión llega luego de un caso de prohibición realizado en 2021 y 2022 a dos activistas transgéneros.

No a la censura

En ambas publicaciones, que presentaban subtítulos que abogaban por la atención médica trans, la pareja posó sin camisa, pero con los pezones cubiertos, señala el comunicado. Las publicaciones fueron marcadas por los usuarios a pesar de no violar abiertamente los estándares de la comunidad y fueron eliminadas por un algoritmo de moderación de contenido.

En aquel momento, Meta finalmente decidió que su eliminación estaba justificada, una decisión que la junta ahora ha anulado.

Esta revocación, señaló la Junta de Supervisión en su declaración, se hizo en parte porque la notoria regla del pezón está "basada en una visión binaria del género y una distinción entre cuerpos masculinos y femeninos" y, como tal, "no deja claro cómo se aplican las reglas" a personas intersexuales, no binarias y transgénero, y “requiere que los revisores realicen evaluaciones rápidas y subjetivas de sexo y género, lo cual no es práctico cuando se modera contenido a gran escala".

Medidas confusas

La junta reconoció que son medidas "extensas y confusas" y "a menudo intrincadas y mal definidas", lo que requiere evaluaciones de moderación de contenido subjetivas y extrañas.

"En algunos contextos, por ejemplo, los moderadores deben evaluar el alcance y la naturaleza de las cicatrices visibles para determinar si se aplican ciertas excepciones", señala el comunicado. "La falta de claridad inherente a esta política crea incertidumbre para los usuarios y revisores, y la hace inviable en la práctica".

Además de anular la eliminación de las publicaciones, la junta aconsejó a la compañía que "defina criterios claros, objetivos y que respeten los derechos" para sus reglas sobre la desnudez y las prohibiciones de la sexualidad, una directiva que insta a la compañía a pensar seriamente si estas reglas están sirviendo a los usuarios de "una manera consistente con los estándares internacionales de derechos humanos, sin discriminación por razón de sexo o género".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.