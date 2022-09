Priscilla Chan y Mark Zuckerberg felices por la futura llegada de su tercera hija. | Fuente: Facebook

El multimillonario Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan anunciaron que están esperando un nuevo bebé.

El cofundador de Facebook hizo el anuncio a través de su propia red social, confirmando el sexo de la menor.

“Con mucho amor”, tituló a la foto que publicó con su esposa. "¡Feliz de compartir que Max y August tendrán una nueva hermanita el próximo año!"

Crece la familia Zuckerberg

Zuckerberg y Chan ya tienen dos niñas que nacieron en 2015 y 2017.

La pareja se conoció en una fiesta de fraternidad de la Universidad de Harvard en 2003, y el empresario le propuso matrimonio ocho años después.

Bill Gates accidentalmente dio la noticia del compromiso en 2011 cuando llamó a Chan, de 37 años, la "prometida" de Zuckerberg en una entrevista con el Daily Mail. Se casaron al año siguiente.

Mark Zuckerberg padre, una faceta única

“Tener hijos cambia la forma en que piensas sobre el mundo de una manera bastante dramática”, explicó Zuckerberg en 2017.

“Solía ​​tener reuniones que duraban mucho”, agregó Zuckerberg en ese momento. “Pero ahora, me aseguro de estar en casa tres veces a la semana para darle un baño a [Max]. Lo que más me enorgullece y lo que me da más felicidad es mi familia”.

“La infancia es mágica. Solo puedes ser niño una vez, así que no te preocupes demasiado por el futuro”, aconsejaron los padres a August, su segunda hija. “Nos tienes para eso, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que el mundo sea un lugar mejor para ti y todos los niños de tu generación. August, te queremos mucho y estamos muy emocionados de emprender esta aventura contigo. Te deseamos una vida de alegría, amor y la misma esperanza que nos das. Amor, mamá y papá”.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.