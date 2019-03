Mark Zuckerberg tiene el poder: Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp reportarán directamente a él

Mark Zuckerberg planea reunir los servicios de mensajería de Facebook (Messenger), WhatsApp e Instagram. | Fuente: AFP | Fotógrafo: BERTRAND GUAY

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, compartió con los trabajadores de la compañía algunos lineamientos de la nueva dirección que tomará el conglomerado dueño de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.



Zuckerberg anunció que Chris Cox decidió dejar el puesto de Director de Productos de Facebook. También se retira Chris Daniels, vicepresidente de WhatsApp.

Con estos cambios detallados en una carta. Estas serán las cabezas de los productos de Facebook: Facebook (Fidji Simo), Instagram (Adam Mosseri), Messenger (Stan Chudnovsky), and WhatsApp (Will Cathcart). Todos ellos reportarán directamente a Mark Zuckerberg, ya que por el momento no habrá un reemplazo a Chris Cox.

Antonio Lucio, jefe de Marketing reportará a Sheryl Sanberg, directora operativa de Facebook.

Zuckerberg también anunció que estos cambios llegan al inicio de un “nuevo capítulo” en la empresa, que busca trabajar en construir bases apoyadas en la privacidad.

El anuncio ocurre un día después de que los servicios de Facebook estuvieron de baja por varias horas, la que la red social atribuyó a un cambio de configuración de servidores.