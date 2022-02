Días complicados para la compañía dirigida por Mark Zuckerberg. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRIS DELMAS

Las políticas de privacidad que la Unión Europea empuja no gustan a Meta (Facebook), que ha amenazado con retirar productos del importante mercado.

En un reporte ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, Meta ha explicado por qué podría dejar de ofrecer Facebook e Instagram en Europa.

La famosa regulación GPDR de la Unión Europea no permite que los datos recabados de ciudadanos europeos sean transferidos, procesados o utilizados en los Estados Unidos. Esto, claramente, no gusta a los dueños de Facebook, una compañía que básicamente vive de los datos recabados.

¿Qué dijo Meta exactamente?

El reporte 10-K de Meta indica:

"Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en los SCC o en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer algunos de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría material y adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones".

Los reportes financieros del cuarto trimestre de 2021 de Facebook también hicieron referencia a las operaciones en Europa.

Meta cayó en sus acciones ante los resultados financieros de la compañía. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUSTIN SULLIVAN

“Continuamos monitoreando novedades respecto a la viabilidad de transferencia de datos de manera trasatlántica y su potencial impacto en nuestras operaciones europeas”, indicó Meta.

Meta no pasa un buen momento

No queda claro si realmente Meta considera abandonar la Unión Europea, un mercado con más de 400 millones de habitantes, o si da una señal al gobierno de Estados Unidos para que logre un nuevo tratado que permita pasar los datos de manera trasatlántica.

Lo que sí sabemos es las acciones de Meta sufrieron una caída. La compañía se ha visto afectada por las nuevas políticas de privacidad que Apple ha implementado en los iPhone, además de cuantiosas pérdidas (US$ 10 mil millones) en la implementación de su metaverso.