La compañía confirmó la separación del ejecutivo y el inicio de investigaciones. | Fuente: Unsplash

Meta, empresa matriz de Facebook, despidió a Jeren A. Miles, gerente de desarrollo de la comunidad global, luego de ser atrapado por una operación encubierta de búsqueda de pedófilos.

Este suceso fue publicado por el grupo PCI Predator Catchers Indianapolis en YouTube, donde se muestra cómo Miles admite “haber tenido conversaciones gráficas e inapropiadas con un niño de 13 años”.

“La seriedad de estas acusaciones no puede ser exagerada. El individuo ya no está empleado en la empresa. Estamos investigando activamente esta situación y no podemos proporcionar más comentarios en este momento”, dijo un comunicado de un portavoz de Meta a TechCrunch. Jeren Miles abandonó Meta, y el hombre también eliminó todas sus páginas de las redes sociales.

En EE. UU., donde tales delitos se consideran los más graves, las sanciones dependen de muchos factores, como la edad de la víctima, por ejemplo, o las circunstancias en las que ocurrió el delito. De una forma u otra, los pedófilos a menudo se enfrentan a una pena de prisión impresionante de hasta varias cadenas perpetuas, y también pueden aplicar la castración química si el delito se vuelve a cometer.

El periodista Andy Ngo, quien compartió el caso en redes sociales, dijo que Miles es miembro del grupo LGBTQ+ 'Equality California' y activista LGBT.

Buscan limpiar su imagen

Meta siente que ha sido golpeada por ola tras ola de controversia durante años, que van desde historias relacionadas con la protección de datos y la privacidad, ejecuciones problemáticas de productos y caídas en sus servicios,

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.