Meta y Qualcomm han llegado a un acuerdo para fabricar chips personalizados para los dispositivos VR de la compañía. | Fuente: Meta/Qualcomm

Meta, compañía matriz de Facebook, y Qualcomm han anunciado una nueva colaboración para fabricar chips enfocados en la realidad virtual (VR). Ambas firmas tecnológicas han firmado un acuerdo para producir conjuntos de procesadores personalizados para los dispositivos que emplean esta tecnología como los Quest, las gafas VR de la empresa.

Tal como revelaron en una conferencia sobre electrónica de consumo celebrada hoy, viernes 2 de septiembre, en Berlín, los equipos de ingeniería de ambas empresas trabajarán en conjunto para producir estos chips con características específicas para el VR, potenciados por las plataformas Snapdragon de Qualcomm.

Meta y la dependencia de Qualcomm

Este nuevo acuerdo entre la fabricante de procesadores y la compañía de Mark Zuckerberg demuestra la dependencia de Meta de la tecnología de Qualcomm en lo que al desarrollo de chips de silicio para sus dispositivos de realidad virtual, aumentada y mixta se refiere. “A diferencia de los teléfonos móviles, la construcción del VR plantea nuevos retos multidimensionales en cuanto a computación espacial, coste y factor de forma”, mencionó Zuckerberg en un mensaje grabado en video durante el evento.

Además la firma señaló lo siguiente: “Todavía estamos en las primeras fases del metaverso y este tipo de integración técnica profunda ayudará a que la realidad virtual se convierta en una plataforma informática multifuncional”.

El interés de la matriz de Facebook por desarrollar más headsets VR y distribuirlos en el mercado busca hacer realidad la visión de Zuckerberg sobre el metaverso, el concepto de mundos virtuales inmersivos en el que la compañía está trabajando desde que cambió su nombre hace unos meses. La firma ya lleva años utilizando los chips de Qualcomm para sus dispositivos de realidad virtual incluyendo su más reciente casco Quest2.

El trato entre Meta y Qualcomm

Es importante precisar que el trato entre estas dos gigantes de la tecnología no tiene una cláusula de exclusividad, sino que los chips que se desarrollen como parte de ella estarán optimizados específicamente para las características de Quest, según comentó Tyler Tee -portavoz de Meta- a la agencia Reuters. No obstante, los términos financieros del acuerdo no han sido revelados.

El reporte menciona que el trato solo cubre los dispositivos de realidad virtual y que Meta seguirá trabajando con el fin de fabricar sus propios chips en el futuro. “Podría haber situaciones en las que utilicemos silicio disponible o trabajemos con socios de la industria en personalizaciones, al tiempo que exploramos nuestras propias soluciones de silicio novedosas. También podría haber situaciones en las que utilicemos tanto soluciones de socios como personalizadas en el mismo producto”, explicó Yee.

