Amazon ha presentado Halo Rise, un dispositivo que monitorea los patrones de respiración de una persona mientras duerme para determinar su calidad de sueño. | Fuente: Amazon

Amazon anunció un nuevo dispositivo sin contacto con el que se podrá monitorear la respiración de una persona mientras duerme y determinará la calidad de su sueño en base a estos patrones. La firma tecnológica incluirá este dispositivo junto con actualizaciones a sus líneas de aparatos controlados mediante voz y lectores electrónicos.

Tal como indica el reporte de la agencia Reuters, la compañía detrás de la plataforma de compra y venta de artículos por Internet más importante del planeta decidió bautizar a su nuevo gadget como Halo Rise y contará con una serie de funciones que lo convertirán en una interesante adición para los hogares inteligentes de las personas que lo adquieran cuando llegue al mercado.

Halo Rise, el nuevo gadget de Amazon

Por lo que señaló la empresa, el dispositivo Halo Rise será capaz de rastrear la temperatura de una habitación así como también la humedad que hay en ella y la luz. No obstante, su principal función es la de monitorear los patrones de respiración de la persona más cercana para determinar las causas por las que podría o no sentirse bien descansada una vez se despierte luego de dormir.

Tal como otras firmas importantes del sector tecnológico como Apple y Alphabet -matriz de Google- Amazon decide apostar por la tecnología de seguimiento de salud para sus consumidores invirtiendo en este gadget. No obstante, esto también ha generado ciertos inconvenientes con las autoridades debido a los datos que este tipo de dispositivos pueden llegar a recopilar tales como el porcentaje de grasa corporal y otros.

El usuario no necesitará ningún dispositivo adicional o conectar algo para que Halo Rise rastreé su respiración mientras duerme. | Fuente: Amazon

Un nuevo dispositivo con el que Amazon quiere despejar preocupaciones

Halo Rise se sumará a la pulsera fitness de Amazon llamada Halo como parte de su línea de productos enfocados en la salud de los usuarios. La compañía mencionó que la privacidad es fundamental para su labor, por lo que este nuevo dispositivo para monitorear el sueño cifrará los datos de salud y no cuenta con cámara o micrófono.

La firma tecnológica está explorando este sector de forma más amplia ya que el pasado julio anunció que compraría el proveedor de atención primaria One Medical por unos US$3.500 millones. Sin embargo, hay que destacar que Amazon ha descartado que Halo Rise sea un dispositivo médico per se y no está aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU.

Entre otros de los dispositivos que la compañía anunció para sus otras líneas de producto, Amazon reveló un nuevo lector electrónico Kindle con un lápiz para anotar libros digitalmente. La empresa también anunció versiones actualizadas de sus altavoces para el hogar y el auto con control de voz así como también nuevos dispositivos de conectividad a Internet.

