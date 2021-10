NIUSGEEK tiene a prueba los RAZER BlackShark X v2 | Fuente: RPP

Los audífonos son, en esencia, los accesorios más importantes para un 'gamer', la comodidad juega un papel importante porque es el único periférico que va en nuestro cuerpo. Razer cuenta con una creciente línea de periféricos para 'gamers', su línea Blackshark vuelve al mercado luego de ocho años con un nuevo diseño y mejores especificaciones. En esta oportunidad estaremos poniendo a prueba los audífonos Blackshark v2 X, el modelo más económico de la compañía.

El micrófono no es desmontable y cuenta con un patrón polar cardioide | Fuente: RPP

Tenemos un control de volumen externo | Fuente: RPP

Blackshark v2 X: especificaciones técnicas

Frecuencia: 12Hz - 28 kHz

Impedancia: 32 Ω a 1 KHz

Sensibilidad: 100 dBSPL/mW, 1 KHz

Diafragma: 50 mm

Conexión: análoga 3,5 mm

Longitud del cable: 1,3 metros

Peso: 240 gramos

Almohadillas: espuma viscoelásticas

Micrófono: unidireccional

Además del conector 3.5mm, los RAZER Blackshark X v2 tienen un splitter de señal | Fuente: RPP

Diseño y acabado de los Blackshark v2 X

Nos encontramos ante un audífono con diseño moderno tipo aviador y minimalista de acabado mate. Pese a ser el modelo más económico, Razer ha elegido con cuidado los mejores materiales para que este audífono sea cómodo y ligero a la vez.

Las almohadillas ofrecen una comodidad de calidad, la espuma viscoelástica se adapta perfectamente a la forma de cualquier oreja, y si utilizas lentes no notarás ninguna molestia durante una larga jornada. La vincha cuenta con un soporte de metal envuelto con una espuma recubierta con imitación de cuero, que con el tiempo tiende a pelarse.

Los cables quedan un poco expuestos, pero el acabado es premium | Fuente: RPP

La diadema se puede ajustar sin aplicar mucha fuerza y mantiene su posición por largas horas. La cubierta del diafragma de titanio de 50 mm es de plástico con acabado mate, y en el auricular izquierdo encontramos un controlador de volumen y un botón dedicado para silenciar el micrófono.

En este modelo no contamos con micrófono extraíble, pero es considerablemente flexible y la punta está cubierta con una espuma que ayuda a filtrar el sonido.

El cable es de plástico gomoso de color verde y termina en una conexión 3.5 mm, además cuenta con un adaptador Split-Jack para PC.

El modelo en verde destaca los detalles del diseño | Fuente: RPP

No podemos plegar el equipo para reducir el espacio que ocupa | Fuente: RPP

Performance de los Blackshark v2 X



Los audífonos de Razer vienen con un código para poder descargar y activar un software de sonido 7.1, el cual es un gran añadido, pero no es indispensable para el juego.

Los Blackshark v2 X cuenta con un sonido perfectamente claro, sin mucha profundidad. Esto te permite apreciar mejor los disparos y los pasos en tus juegos competitivos, la espacialidad del sonido no se pierde en los movimientos bruscos y las almohadillas ayudan a aislar la bulla perfectamente, pese a que no cuenta con cancelación de ruido activa.

Los cascos rodean muy bien al oído para evitar fugas de sonido | Fuente: RPP

Sin embargo, para la música o películas hay una clara desventaja: en estos audífonos los sonidos graves no tienen mucha profundidad, el sonido 7.1 ayuda a darle presencia a los bajos, pero no es lo más práctico, ya que no vas a estar instalando el software en cada dispositivo que uses.

Con respecto al micrófono, su diagrama polar cardioide permite una mayor sensibilidad a los sonidos que salgan de tu boca mientras reduce lo más posible el ruido exterior, esto hace posible que incluso puedas grabar videos o realizar streaming con una buena calidad de sonido, pero hubiera sido un golazo si el micrófono fuera extraíble en este modelo.

Son una tremenda apuesta para el presupuesto moderado | Fuente: RPP

¿Valen la pena?



Los audífonos Blackshark v2 X posee todas las características que un 'gamer' necesita hoy: versatilidad, comodidad y un sonido nítido. Sin embargo, se queda corto para otras experiencias auditivas. El modelo más caro cuenta con algunas características superiores, pero no es un gran salto. Razer hubiera competido perfectamente contra otros modelos en el mercado (como los de HyperX) si tan solo hubiera agregado la opción de desmontar el micrófono.

Los Blackshark v2 X es una apuesta segura para un presupuesto mediano, sus funciones son las mínimas necesarias para poder mejorar en tus juegos, puedes usarlo tanto en PC como en consolas. En Amazon ronda los 60 dólares con dos opciones de color: negro y verde.

* Equipo cedido por Razer Intl. desde el 1 de octubre hasta la publicación de la reseña