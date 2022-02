NIUSGEEK tiene a prueba los Kraken V3 de Razer | Fuente: RPP

Razer sigue apostando por colmar los distintos niveles en el mundo gaming, y su estrategia frente a otras marcas sigue apuntando a tres elementos sólidos: la simpleza, la conectividad y el RGB. Con cada artículo, este planteamiento queda más claro, y su gama de audífonos “Kraken” refuerza mucho de esa tendencia. NIUSGEEK tiene a prueba los Kraken V3 RGB con THX y esta es nuestra opinión.

RAZER KRAKEN V3 PESO 332 g DRIVER 50mm | Diafragma de Titanio Razer TriForce | Memory Foam IMPEDANCIA 32 ohmios MATERIAL Frame de acero reforzado con tejido afelpado CANCELACIÓN Cancelación de ruido pasiva CONEXIÓN USB-A y cable de 2m | Windows 10 | PS | Nintendo Switch MICRÓFONO Extraíble | Cardioide con HyperClear | Unidireccional BOTONES Dial de volumen | Botón MUTE SOFTWARE Razer Synapse | Chroma RGB

Así lucen los Kraken V3 fuera del empaque

Razer Kraken V3: Todo lo que tienes que saber

Estupendo acabado. Nada más con sacarlos de la caja, nos damos cuenta de que son unos audífonos muy bien construidos. La combinación de materiales como el acero de la diadema y el tejido afelpado en el soporte para la cabeza contrasta muy bien con el plástico texturizado en la parte externa de las bocinas. Las almohadillas con Memory Foam son muy cómodas, y el guarda cable parece robusto. El micrófono es acoplable, y cuenta con un refuerzo plástico y una protección en la punta. El mismo cable USB-A es de nylon de buena calidad, lo que nos da una garantía ante tirones involuntarios.

La diadema está construida en una aleación de acero. Razer lo llama "Triforce"

Tenemos las letras RAZER en la parte superior

Ambos logos con RGB y son configurables para responder a la música o mantener efectos dinámicos

RGB. Uno de los elementos decorativos más llamativos es la inclusión de luces RGB en cada bocina, y su configuración es posible desde la suite Razer Synapse. En mi caso opté por usar Razer Chroma Visualizer para combinar el Huntsman V2 TKL con estas luces. La luminosidad es muy buena, y podemos tener encendido el equipo sin problemas porque se alimenta desde el puerto USB-A. En Chroma Visualizer podemos ajustar el comportamiento de estas luces RGB.

Synapse nos permite acceder a la configuración del Kraken V3

Este es el micrófono unidireccional del Kraken V3

THX Spatial Audio. Es uno de los elementos importantes en este sistema Kraken V3. Tengo Cyberpunk 2077, y realmente la experiencia es inmersiva con estos cascos y la capacidad de entregar un resultado notable en las distancias entre el jugador y la fuente de sonido. Notable. El eco, los casquillos, el sonido ambiental que gira contigo cuando cambiamos la perspectiva es, simplemente, una belleza. Podemos discrepar del juego, pero como fuente es fenomenal. Esto, sin embargo, no se limita a juegos. Cuando bajamos música en alta calidad o videos en 4K y compatibles con THX, el sistema también los reconoce.

En la app Synapse podemos establecer los parámetros de sonido y activar el THX

Pero ¿qué tal suenan? Pues, en términos generales, han reproducido de manera muy balanceada los contenidos de todo tipo. Ya cuentan con cancelación pasiva por diseño, y eso ayuda a que el sonido escape menos, y así el rango sonoro es mejor. Preferí apagar THX para la review mientras escuchaba música en Tidal, y realmente es un equipo que no añade demasiada curva en graves en la configuración base, algo que marcas como HyperX o Logitech tienden a hacer. Es un sonido plano, aunque un poco más firme y de buen volumen. Estuve escuchando “The Chicken” de Jaco Pastorius, y el sonido crudo del tema aparece inalterable. En “Snuff” de Slipknot, las quintas suenan más pronunciadas que en otros sistemas que he probado, como que más encapsuladas; y el ingreso de la batería tiene un poco menos de brillo. Ya con el volumen al 90% comenzamos a sentir un poco de rajaduras, pero nada grave.

Son de buen tamaño y cuentan con un rango cómodo para posición

Un micrófono que pudo ser mejor. El micrófono unidireccional que tiene el equipo puede ser retirado, y tiene un rango ligeramente mayor que en otros sistemas. El asunto es su capacidad de registro, pues limita mucho las frecuencias graves y carece de cierto brillo en las S. Te invito a escuchar el audio que añadimos en esta reseña para que te hagas una idea.

Contamos con varios aditivos para el micrófono

Tenemos un cable de hasta 2 metros con puerto USB-A no intercambiable

¿Qué no me gusta? En este modelo específico, no contar con almohadillas que puedan rotar resulta una molestia ante largos periodos de uso. El sistema de monitoreo en tiempo real debería tener un volumen más alto y reemplazar al Mic Preview con su evidente y molesta latencia. Por diseño, el botón de MUTE resulta poco conveniente, y hubiese sido mejor reubicarlo un poco más abajo o añadir un bypass al cable. Además, el acceso a material THX desde PC es muy limitado, y más allá de Prime Video son pocas las apps de streaming que alojan, al menos, algunas producciones bajo THX.

Por 100 dólares, tienes THX y RGB en un cuerpo sólido y con software de respaldo

¿Vale la pena? Si va a ser tu primer headset, sí. Es un buen equipo para empezar, y que cuenta con un acabado resistente de buen look, gracias a los materiales y el acento RGB. Si buscas algo más “democrático” en temas de conexión, no vayas por un headset USB, como éste. Es un equipo perfecto para setups pequeños, que den buenos resultados en reproducción fiel de juegos inmersivos y que, afortunadamente, tienen margen de mejora con el software. Ve por ellos si buscas algo firme, de buen sonido y listo para PC.

* Equipo cedido por Razer Intl, desde el 28 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio: 100 dólares en la web de Razer – este modelo no es el HyperSense -