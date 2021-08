NIUSGEEK pone a prueba los nuevos audífonos gaming RAZER Hammerhead con RGB | Fuente: RPP

Pese al buen diseño de los audífonos inalámbricos en el mercado actual, RAZER ha sabido encontrar un espacio de maniobra interesante para fundamentar su presencia y marcar su territorio en el segmento. Tras la reseña de los Hammerhead X, NIUSGGEK tiene a prueba la segunda generación de esta saga, que añade un diferencial importante: luces RGB.

Estas son las especificaciones del RAZER Hammerhead True Wireless Stereo 2nd Gen

RAZER HAMMERHEAD RGB PESO 53 gramos con el case DRIVER 10mm RESPUESTA A FRECUENCIAS 20 Hz – 20 kHz IMPEDANCIA 16 Ω CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 MICRÓFONOS Omnidireccionales | Sensibilidad: -26 dBFS COMPATIBILIDAD Android | iOS | Chroma RGB | RAZER Audio CODECS SBS, AAC AUTONOMÍA Hasta 32 horas con funciones desactivadas - case + earbuds

Contamos con el mismo case del RAZER Hammerhead X | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Diseño continuista que añade RGB. Son, en esencia, los mismos Hammerhead X con un driver más pequeño y más batería para soportar el sistema RGB, el mismo que se exhibe tan solo al abrir el case. Contamos con un par de bastones que apoyan la bocina y el control táctil bajo el logo de RAZER, en un estuche que cuenta con un puerto USB-C. De momento, RAZER no ha satisfecho nuestras peticiones con el modelo anterior para la incorporación de carga inalámbrica.

Podemos configurar el color de cada earbud | Fuente: RPP

Mejor emparejamiento. Con este nuevo equipo, contamos con una aplicación extra de configuración: Chroma RGB para iOS y Android. Adicional a RAZER Audio y sus configuraciones en temas de cancelación y ecualización, Chroma RGB permite personalizar con cuatro modos distintos la iluminación de este par: Static (un solo color encendido todo el tiempo), Breathing (colores que se atenúan a un ritmo de respiración), Spectrum (un ciclo de color RGB) y, mi favorito, el Audio Meter (brilla al ritmo de lo que estamos escuchando). Por otro lado, RAZER añade el “emparejamiento rápido de Google” para añadir al asistente y mejorar su reconocimiento en Android. Detalle adicional: reanudan reproducción cuando te los pones, y me tocó con un rango bastante amplio de pausa.

En las orejas lucen muy llamativos | Fuente: RPP

Cancelación de ruido, finalmente. Respecto al modelo que hemos reseñado, RAZER finalmente añade dos modos de cancelación de ruido que, en conjunto con las puntas de silicona, permiten un control híbrido del ruyido que ingresa. Junto con el ANC, tenemos también un modo ambiente que ayuda a escuchar el entorno. No es el mejor sistema “Awareness” cuando tenemos la multimedia encendida, pero va bien cuando detenemos lo que estamos escuchando. La cancelación sí es tremenda, y caminar con el equipo puesto mientras tenemos el ANC encendido sin reproducir música es realmente “creepy”.

Bajo el logo, tenemos el control táctil de cada earbud | Fuente: RPP

Control táctil que puede mejorar. Uno de los temas más “molestos” de mi experiencia con estos audífonos es el “sweet spot” o punto de contacto para el control táctil. Casi siempre, y debido a cómo este equipo está diseñado, parte de la superficie de toque ingresaba a mi canal auditivo, reduciendo el espacio disponible para controlar. Ojo que probé este par de TWS después de los FreeBuds 4 de Huawei, la mejor experiencia táctil en un audífono, y he tenido dificultad para los dos toques. Además, el sistema que implementa RAZER es poco práctico, porque a veces arranca con toques largos y luego dobles toques. Es casi como tocar la puerta con una contraseña de espías en un bar ruso, y la curva de aprendizaje se complica para dominar este equipo.

Al tener cancelación pasiva con las puntas de silicona, podemos mejorar la ANC | Fuente: RPP

¿Y qué tal suenan? Tienen un sonido muy bien balanceado, gracias a los 10mm de driver. Emiten un audio más cercano a los medios y graves, pero sin opacar las frecuencias agudas y permitiendo su viaje si cuentan con un delay. En el caso de esta prueba, “Freak on a Leash” mantenía un bajo muy encapsulado, que invadía por poco las frecuencias medias. En general, la potencia es más que justa entre los 85 y 90 puntos de volumen. Mi modo favorito, sin embargo, fue el “amplificado”, un seteo que boostea las frecuencias. El estéreo viaja muy limpio en señales estridentes, y se hace cómodo escuchar géneros agresivos. En “The Spirit Carries On” se percibe la compresión en la voz, un elemento que se nota con otros equipos pero que se acentúa en éste. El piano golpea bien en frecuencias altas, y el estéreo entre la guitarra acústica y los platillos no se entorpece. El bombo suena con más presencia, claramente.

¿Qué tal para llamadas? En esta nota encontrarás un audio con la calidad de grabación y aislamiento de ruido. Se ubica en la parte superior. Pido disculpas por mi voz, ya que ando saliendo de un proceso gripal fuerte, y eso afecta mi voz.

¿En juegos qué tal? Claro, son audífonos “gaming”. Este modelo añade la reducción de latencia a 60ms para juegos con eficiencia. En el caso de juegos muy nutridos de audio, la profundidad de la escena se dimensiona, aunque no destaca tanto frente a otros audífonos, sobre todo a los de doble vía. La virtud de la baja latencia, justamente, nos ayudará a no tener un problema de percepción entre la imagen y lo que escuchamos, y en eso anda bien. Eso sí, debido a esta optimización, te recomiendo no alejarte del equipo para mantener ese nivel – la marca recomienda una distancia menor a 60 centímetros -.

El case se carga por USB-C. Aun no hay Qi | Fuente: RPP

Autonomía, el sacrificio. No es tan grave en términos generales. Si activamos las luces y la cancelación de ruido con el volumen al máximo, nos enfrentamos a un promedio de 3 horas y media de autonomía en los earbuds, nada grave. Ya con ajustes, el equipo puede llegar hasta las 6 horas con 15 minutos en nuestras pruebas. El case carga en una hora y 20 minutos de cero a 100%, pero no tenemos un modo de carga rápida en esta versión.

Son cómodos y pueden ser usados por mucho tiempo sin problermas | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Hay elementos que podrían llevarte a comprar este equipo. Por un lado, los RGB son llamativos y pueden seducir al más duro purista, sobre todo en el modo “Audio Meter”. Sin embargo, es evidente que son un producto de nicho frente a propuestas menos enfocadas en los juegos y más cercanas a la actividad física, aunque tenemos certificación IPX4 en estos TWS. Pese a eso, son un producto bueno y que no sólo entregan buen sonido, sino también una buena autonomía en promedio. Si esperabas unos TWS con RGB personalizable y que, además suenen bien, ve por ellos.

* Equipo cedido por RAZER Latam desde el 11 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio de salida: 129.99 dólares en la web de RAZER.