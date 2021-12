NIUSGEEK tiene a prueba los LG Tone FP9, audífonos TWS con limpiador UV | Fuente: RPP

Con la llegada del formato TWS al mercado de audífonos, las diferencias y beneficios comienzan a difuminarse. Ya es normal contar con cierto nivel de cancelación de ruido, una autonomía que se mantenga entre las 4 y 6 horas, y hasta carga a través de puerto USB-C. Es aquí en donde aún hay margen de maniobra, en el que las marcas pueden apostar por nuevas funciones, usos distintivos y mejores estrategias. LG fue por un camino nuevo, y en NIUSGEEK hemos tenido la posibilidad de comprobarlo. Esta es la review de los LG TWS FP9..

LG TWS FP9: especificaciones técnicas

LG FP9 TAMAÑO CASE: 54.5x54.5x30 mm | TWS: 21.2x 28.3 x23.2 mm PESO CASE: 36.7g | TWS: 5,2g DRIVER Dinámico de 8 mm CONECTIVIDAD BT 5.2 BLE | Google Fast Pair | Multi Pair con PC | Cable 3,5mm IMPEDANCIA 16 ohmios CONTROL Asistente de voz | Paneles táctiles CANCELACIÓN ANC + Ambient Mode MICRÓFONOS 3 por earbud: interno, externo y para voz PROTECCION IPX4 | UV Solution CODECS SBC - AAC AUTONOMÍA Earbuds: 68 mAh | Case: 390 mAh | Carga 5 minutos para 1 hora de uso RESPUESTA 20 hz - 20 Khz COMPATIBILIDAD iOS | Android | Windows

Así luce el case de LG Tone FP9

LG TWS FP9: Todo lo que debes saber

Ligeros y llamativos. A simple vista, parece un pastillero de plástico adherente y ligeramente poroso. Al abrir el estuche, se activan dos luces: el LED notificador en el borde y un destello azul en la zona de contacto de los earbuds. Al lado izquierdo de la tapa, hay un pequeño switcher que permite el cambio de modo de uso – ya hablaremos de eso -, y en la parte trasera se acomoda el puerto USB-C. En la parte interna se aprecia el logo de “Meridian”, el partner sonoro de LG en este formato, y un sistema de tres pines de carga con un LED y el punto de limpieza UV Nano. A diferencia del modelo FP8, perdemos la carga inalámbrica.

Tenemos sensor de proximidad para pausar y reanudar reproducción

Bastones más pequeños. A diferencia de otros sistemas TWS que hemos probado, los vástagos - los bastoncitos – que integran estos audífonos son un poco más pequeños, pero eso no evita que se integren paneles táctiles y tres micrófonos en cada uno. Además, las puntas de silicona son hipo alergenas, algo que agradezco siempre.

Los audífonos cuentan con sistema de pines para carga

Una app muy completa. Además de justa y simple, la app LG Tone tiene todo en su sitio. Para empezar, contamos con un monitoreo de energía del case y los TWS junto con los 5 pre-ajustes de Meridian, dejando el resto de las funciones a un swipe de distancia. Lo único que debe mejorar es el reconocimiento del color, algo que sí aparece en otras marcas. Lo bueno es que el emparejamiento del equipo ocurre también con Google Fast Pair, solamente al abrir el case.

Funciones táctiles configurables. Es algo que destaca en el uso diario. SI bien ya viene con un preset para el uso directo, podemos configurar cada función desde la app, y darle uso a los toques simples, dobles y triples en cada earbud. En la captura puedes ver mi configuración, pero los toques largos son para la activación y el cambio de la cancelación de ruido. Además, las opciones para las llamadas son invariables. Ojo que es posible acomodar los pequeños bastones sin accionar la parte táctil.

La app permite la configuración de los toques

Conectividad suficiente. Este equipo es compatible con iOS y Android, pero permite el paso rápido a Windows 10 con su emparejamiento doble con PC. En temas de distancia, he podido usar este equipo con mi Pixel 6 Pro y mi ASUS G14 sin problemas, incluyendo caminatas con el smartphone en el morral sin caída de señal.

El equipo cuenta con dos leds notificadores en la parte externa

Cancelación dentro del promedio. Va bastante bien, pero es la que encuentras en casi todos los sistemas en ese rango de precio o con ese tipo de prestaciones. Podemos intercalar entre modos de cancelación y de ambiente para escuchar el ruido alrededor o, incluso, las voces de las personas alrededor nuestro. De por sí, contamos con un sello pasivo muy bueno con las puntas, pero la cancelación activa es constante y estable. En el caso de los ruidos tradicionales, puede mitigar hasta el 80% de su emisión, aunque el control de frecuencias agudas no es tan preciso como el de medias y graves.

Los vástagos tienen una superficie táctil

Las notificaciones. LG ya tenía un buen sistema de lectura para los avisos del smartphone, y se traslada a estos FP9. Al usar los audífonos, podemos escoger las apps que envíen una notificación leída, algo que es muy útil en mensajería y correo. De momento, el notificador está disponible solo en inglés. Es un poco robotizada, pero va bien.

Tenemos el acceso a los presets de MERIDIAN desde la app

MERIDIAN. El aporte de la marca en estos FP9 es el uso de una señal ecualizada en cuatro modos adicionales al “Natural”, sobre el que basaré mi prueba. Cada modo cuenta con una ecualización distinta, y debo decir que el “Inmersivo” va realmente bien para casi todo el contenido que escucho. Para tracks en vivo o acústicos, el 3D Sound Stage amplía la distancia en la mezcla añadiendo un poco de grave al cuerpo del audio. He pasado por estos tres – contando el natural – y me he sentido muy a gusto pasando entre ellos.

Ambos equipos cuentan con tres micrófonos

¿Qué tal suenan? Pues, bastante bien. Son predominantes en medios y graves, pese a tener un driver más pequeño que otras marcas. El sellado funciona muy bien para acentuar esas frecuencias, y realmente se puede disfrutar de un sonido limpio a máximo volumen, aunque ya en el 90% comenzamos a acentuar las texturas más graves. En “Freak on a Leash”, la mezcla se siente definida, aunque con poca predominancia de medios. En el caso de “The Spirit Carries On”, el bombo suena con mucho cuerpo. El tema es que las frecuencias más medias, como las notas en guitarra y piano, se superponen un poco.

Así sobresalen los FP9

La conversión de analógico. Estos equipos, además de conectarse por Bluetooth, son capaces de “convertir” un dispositivo analógico en Bluetooth, gracias a un cable con punta USB-C y 3.5 mm. ¿Recuerdas que mencioné un switch en el case? Pues, al accionarlo, podemos conectar el extremo TRS a la salida de audífonos de cualquier dispositivo de audio y la punta USB-C al case. Con esa acción, conviertes tu sistema en Bluetooth, pues viaja usando la señal inalámbrica al TWS. Piensa en el uso que podrías darle a un sistema de entretenimiento a bordo de un avión, en el que solo puedes conectarte con cable. Aquí ya podrás escuchar todo con los audífonos. Eso sí, no recomiendo usarlos con sistemas de monitoreo de audio o para escuchar tu voz en interfaces, pues hay un delay.

Este cable se conecta a fuentes analógicas para transmitir el audio desde los TWS

¿Y qué tal le va con los micrófonos? Este equipo integra un “modo whispering” que permite el uso del audífono derecho como pequeño micrófono para conversaciones más susurradas. Piensa en el concepto del “hand free” cableado y cómo muchas personas se acercan el micrófono de botón para hablar más bajito. LG traslada esa experiencia a algo inalámbrico. Te recomiendo escuchar la prueba de audio que anexamos con esta nota.

Así luce el equipo cuando está en proceso de carga y limpieza

Carga y limpia. Esto es otro de los elementos que me llamó la atención. Estos FP9 cuentan con carga rápida que permite una hora de uso con solo 5 minutos de carga, además de completar el abastecimiento de energía en una hora. Al conectarlo al cargador, los primeros cinco minutos son dedicados a la limpieza de los earbuds con el sistema UV Nano, pues solo funcionan cuando están conectados a carga eléctrica y no usando la energía del case. De acuerdo con LG, se eliminan el 99.9% de las bacterias en ese proceso, y tiene todo el sentido del mundo implementar un sistema de este tipo.

Son excelentes, pero también son costosos

¿Valen la pena? Sí, pero el precio puede ser una limitación. Tener un juego entre los 759 u 819 soles no es para cualquiera, y están muy cerca de la frontera de los WF-1000XM4 de Sony que, valgan verdades, suenan mejor. Sin embargo, LG se mete en un sector poco invadido de Galaxy Buds – aunque tengan carga inalámbrica y estos FP9 no – y de Airpods. No es un segmento popular, pero LG ofrece diferenciales, aunque éstos sean los que echan peso a la balanza del valor. Son muy buenos, pero no son para todos. SI tienes el dinero, ve por ellos.

