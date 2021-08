NIUSGEEK tiene a prueba los WF-1000XM4 | Fuente: RPP

Cuando Sony anunció sus nuevos audífonos TWS, debo reconocer que estuve entusiasmado por probarlos y saber, hasta qué punto, el aprendizaje mezclado entre los WF-1000XM3 y los WH-1000XM4 iban a hacer un match para competir con el efervescente mercado actual. He venido probando el nuevo modelo por un par de semanas, y no puedo estar más contento. Eso sí, hay una DEUDA por cumplir en este modelo. Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre los Sony WF-1000XM4.

Sony WF-1000XM4: especificaciones completas

SONY WF-1000XM4 PESO CASE: 41 gramos DRIVER 6mm RESPUESTA 20hz - 40,000 Hz en LDAC a 96Khz sampling CODECS SBC, AAC, LDAC CONECTIVIDAD BT 5.2 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | Google Fast Pair CANCELACIÓN ANC | AMBIENT automático AUTONOMÍA Carga del case en hora y media | Qi wireless PROTECCION IPX4

Un nuevo diseño. Frente al modelo de hace un par de años que hemos revisado, Sony plantea un nuevo estilo con estos XM4. Estamos ante un modelo más pequeño en dimensiones, con un case que mejora en tamaño y capacidad energética al anterior. Ahora tenemos carga rápida y se añade la inalámbrica, con un puerto USB-C mejor ubicado y un sistema LED que cambia de color para el emparejamiento y la vida de la batería. Es un estuche compacto y macizo, con un sistema de imagen realmente fuerte y seguro, que atraen a los earbuds con precisión a los puntos de carga.

Aquí podemos apreciar el sensor de proximidad al lado de los pines de carga | Fuente: RPP

Audífonos optimizados para la comodidad. Esta nueva generación de WF nos trae una evolución de diseño en todo nivel. Las puntas son trabajadas con una espuma de poliuretano que se expande en el oído interno sellando cualquier ingreso y añadiendo adherencia, pero sin fricciones como la silicona tradicional. El diseño redondo se ajusta al pabellón del oído externo para un mejor funcionamiento de los sensores de proximidad, pero sin cubrir los micrófonos para la reducción de ruido. Son muy cómodos de usar en caminatas largas.

Solo podemos emparejar un equipo a la vez | Fuente: RPP

Una conectividad con deudas. Tenemos una conectividad Bluetooth 5.2 que permite mayo estabilidad en la transferencia de datos y que, además, no sufre cuando tenemos el teléfono en el bolsillo o la mochila. He podido disfrutar de manera continua de música en caminatas largas y no he tenido caída de señal en ningún momento. Sin embargo, Sony no añade el emparejamiento con dos equipos, y se extraña. He usado los Galaxy Buds 2 de Samsung y los FreeBuds 4 de Huawei con este beneficio, y no me explico cómo Sony pudo obviarlo en este XM4, sobre todo porque el modelo WH lo integra. Ojo, tenemos Google Fast Pair para emparejar los WF apenas saquemos los earbuds de la caja, lo que resulta muy conveniente.

La base circular de la superficie táctil facilita los gestos | Fuente: RPP

Mejores gestos para el camino. Sony establece un criterio simple para el uso de los gestos en estos XM4. En el earbud de la izquierda tenemos las herramientas para llamada y cancelación, dejando ésta última a la mano siempre: un solo toque activa el ANC y el Ambient Mode. A la derecha, los controles de música y el asistente. A diferencia de otros modelos, cuando le damos “tap” a esta parte, no sentimos un golpe en el oído interno. No tenemos un control de volumen como en los FreeBuds 4 de Huawei, pero se puede ajustar desde el teléfono.

Earbud izquierdo:

Toque simple Supresión de ruido/sonido ambiente

Doble toque: Recepción de llamada/Finalización de llamada

Triple toque: por definir

Toque largo: Atención rápida/Rechazo de una llamada

Earbud derecho:

Toque simple: Reproducir/pausa

Doble toque: Siguiente canción

Triple toque: Canción anterior

Toque largo: Iniciar la Función de asistente de voz

Las puntas de poliuretano mejoran el sellado del canal auditivo | Fuente: RPP

La mejor cancelación de ruido. Ojo que los modelos más baratos han mejorado con el tiempo, pero Sony los derrota en todo sentido. La cancelación de ruido la probé en una avenida muy transitada – Javier Prado -, y fue capaz de reducir el nivel de ruido ambiente a 90% con un solo toque. El algoritmo de reducción de ruido es realmente eficiente. Además, Sony añade un “Ambient Mode para estar pendientes del entorno, pero permite activarlo solo con la voz al iniciar conversaciones, una belleza. Si quieres hablar con alguien, puedes comenzar a hablar y el “Ambient Mode” se activará inmediatamente, reproduciendo el entorno con notable claridad.

Los micrófonos externos permiten la cancelación de ruido | Fuente: RPP

IA de sonido: la firma de Sony. En este WF-1000XM4, los japoneses van por la gloria con su nuevo procesador V1, un upgrade del QN1 de los modelos WH y que se encarga del trabajo de mejora de audio sobre la cancelación. Al activar el ANC, las frecuencias eliminadas generan una pérdida natural en la calidad de audio. Usando algoritmos de IA, Sony reemplaza esas frecuencias con otras empujadas por el DSEE Extreme – su motor de mejoras de sonido digital – y reproduce de manera consistente aquellos sonidos perdidos en la reducción de ruido.

Mediante la app podemos restaurar las configuraciones que hemos hecho en otros modelos | Fuente: RPP

Autonomía de sobra. Me ha sorprendido el trabajo de Sony preservando la vida del equipo, y estos WF-1000XM4 van a satisfacer tu demanda en varios aspectos. Para empezar, los he usado de manera continua por poco más de 7 horas hasta que la batería drenó en los earbuds, pero con ANC y volumen al 90% con Ambient automático y quitándomelos de rato en rato, atendiendo llamadas en medio y con emparejamiento en un par de equipos. Fenomenal. Si cargas el case durante 5 minutos, añades una hora de vida a la batería. Además, podemos cargar el case con Qi Wireless o con cable USB-C. El case te dará dos cargas adicionales en los earbuds, permitiendo un uso intenso de 20 horas con todo activo, o 24 con regulación.

Tenemos carga inalámbrica en esta nueva versión | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan los WF-1000XM4? Estamos ante un par de earbuds que, debido a sus 6mm de driver, nos privan ligeramente de potencia. Sin embargo, al tener compatibilidad con LDAC podemos exigirle mayor calidad de audio. “Freak on a Leash” es ligeramente opaca en brillo, pero la separación e instrumentos es genial, y el tema transita sin superponer frecuencias. En “The Spirit Carries On”, las frecuencias agudas se limitan un poco, y eso lo notas en el solo de Petrucci. En mi caso, reforcé un poco los agudos en ecualización para lograr el sonido que me gusta. El detalle con este equipo es “no suena fuerte, pero no ingresa ruido de fuera”. Mi recomendación: ajusta los agudos – frecuencias entre los 6K y 20K un poco hacia arriba y deja los 400 Hz un poquito hacia arriba para compensar. Sonrisa de lado. Para saber qué tal suenan sus micrófonos, debes escuchar el audio de la parte superior de la nota.

La app es eficiente para la configuración del dispositivo | Fuente: RPP

¿Valen la pena? Sony propone un precio de salida de 278 dólares en el mercado, y pone a este modelo en una gama elevada del promedio de los AirPods o los Galaxy Buds. Sin embargo, sí creo que son la mejor opción para el mercado, y deberías ir por ellos si quieres mejorar el uso de TWS. Carga inalámbrica, tremenda autonomía, la mejor cancelación del mercado, simpleza de gestos y un sonido tremendo hacen de este equipo algo insuperable. Lo único que me tira para atrás es la posibilidad del doble emparejamiento. Si es un problema con el que puedes convivir, ve por ellos. Yo lo haría.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 16 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en Preventa: 1299 soles.