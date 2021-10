NIUSGEEK tiene a prueba los Sennheiser HD 250BT | Fuente: RPP

La invasión de audífonos TWS ha sido evidente este 2021, y no parece ser algo pasajero. Sin embargo, no a todos les gustan estos sistemas pequeños que, además de tener poca autonomía, desaparecen fácilmente y nos obligan a adquirir un nuevo par. La ventaja del formato es su bajo precio frente a equipos desarrollados por firmas de audio, pero Sennheiser ha sabido decir “presente” en el mercado que conoce y cuenta con equipos que, bajo el formato de vincha, compiten en el mismo rango de precios. NIUSGEEK tiene a prueba los HD 250BT, equipo Bluetooth con tecnología aptX de Qualcomm.

Sennheiser HD 250BT: especificaciones técnicas

SENNHEISER HD 250BT PESO 125 gramos TIPO Supra aural dinámico NIVEL DE PRESION SONORA 110 db MICRÓFONO ECM Omnidireccional APP Sennheiser Control App: iOS y Android RESPUESTA 20 Hz a 22,000 Hz AUTONOMÍA 190 mAh | Hasta 25 horas de reproducción CARGA Puerto USB-C, carga en 3 horas a 5W CONECTIVIDAD BT 5 | aptX Low Latency | Codec: SBS, AAC

El material plástico es un poco áspero | Fuente: RPP

Un equipo simple. No vas a encontrar un empaque pomposo aquí. En la caja encontramos al headset y un cable USB-C, además de los clásicos manuales. Nada más. Estamos ante un equipo de plástico áspero en todo el acabado, con una vincha sin almohadilla y cables expuestos sobre las bocinas con recubrimiento sintético, que ajustan la altura por etapas integradas a esa vincha. Realmente se ve un equipo austero, sin carácter. Lo bueno es que contrasta con todo lo demás y, además, no se sienten pesados.

Los controles sobresalen ligeramente del chasis, y son fáciles de alcanzar | Fuente: RPP

Controles simples. Al lado derecho se concentran todos los botones de interacción, el led notificador y el puerto de carga USB-C. Los botones de volumen rodean al botón central, que adquiere múltiples usos dependiendo el contenido o la función.

Para emparejamiento inicial: dejar presionado por 4 segundos.

Dejar presionado 3 segundos: prender o apagar

Un toque: pausar música / contestar y concluir llamada

Dos toques: siguiente track

Tres toques: track previo

Dejar presionado 2 segundos: rechazar llamada entrante

Dejar presionado el volumen arriba 2 segundos: mute o unmute.

Tenemos la App Smart Control para ecualizar la señal y actualizar el firmware | Fuente: RPP

Conectividad soberbia. Lo que me llamó la atención fue el rango de conexión, algo que sigue siendo un problema para los TWS. En este caso, al contar con BT 5 y el soporte de Qualcomm para aptX y aptX Low Latency, no solo he podido escuchar música con libertad en un cuarto, sino que lo he hecho pasando entre muebles y poniendo una pared entre el teléfono y yo. Cayó a los 8 metros pasando entre dos cuartos, pero no se desconectó del todo. Brutal.

Las almohadillas son lago pequeñas | Fuente: RPP

Un sonido fuera del rango de precios. Confieso que subestimé la potencia del equipo al verlo, pero cuando me los puse para escuchar música, cambió todo. No solo son firmes en sonido, sino que las frecuencias viajan de manera independiente, permitiendo que el consumo de contenido sea realmente bueno. Hay una ligera fuga de sonido, debido al driver tan pequeño, pero la manera en que la bocina apunta hacia el medio del oído ayuda a que la experiencia no se pierda. Es curioso que un audífono en ese rango de precios rescate tantos detalles de la mezcla, sin pisar las voces y potenciar el viaje de los instrumentos. Sin embargo, destaca ligeramente más el ritmo que la base de graves.

Los cables quedan demasiado expuestos | Fuente: RPP

Un micrófono ligeramente mal dirigido. Recordemos que también podemos contestar llamadas y usar este headset con PC para usarlo en Zoom o Teams. Aquí la calidad del micrófono decae frente al rendimiento del audífono para consumo de contenidos. EL micrófono, ubicado al lado del puerto USB-C, queda ligeramente al frente y, al ser omnidireccional, recoge demasiado ruido lateral. Te recomiendo escuchar la prueba de micrófono al inicio de la nota.

La conectividad es firme con estos HD 250BT | Fuente: RPP

Mi experiencia de uso. Me quedan un poco chicos, aunque no soy el personaje promedio en medidas. Otro elemento que hecho de menso es que, para el precio, debió incluir una opción cableada o un ingreso para el Jack de 3,5mm y poder usarlos sin necesidad de bluetooth. Sin dudas, el balance entre el hardware austero y el sonido impecable es un atractivo que los HD 250BT mantienen, pese a no contar con cancelación de ruido.

Al precio en que se ofrecen, son una gran opción | Fuente: RPP

¿Vale la pena? En ese rango de precios, sin duda. Si buscas algo que no sea un TWS con puntas de silicona, o si tus gustos y preferencias pasan por audífonos tipo vincha a los de botón, pues es una de las opciones con mejor sonido que vas a encontrar. Firme, directo, con funciones claras y con vida suficiente para jornadas largas. Una pena que solo sea BT y no haya un ingreso de audífonos, y que el material no sea un argumento a su favor, pero es un dispositivo de mucha potencia y claridad. Ve por ellos.

* Equipo cedido por Sennheiser para reseña desde el 5 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en Amazon: 50 dólares. Puedes compararlos también en la tienda de Sennhesier o en el mercado local por un precio aproximado entre los 279 y 399 soles, dependiendo el lugar.