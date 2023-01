LG Signature OLED M es la nueva propuesta de la firma surcoreana para televisores en CES 2023. | Fuente: LG

LG ha presentado un nuevo concepto en lo que a televisores respecta durante CES 2023, la feria de tecnología más importante del año. Este nuevo producto llamado Signature OLED M consiste en una pantalla de 97 pulgadas que no requiere de cables como HDMI o el de la antena para poder reproducir video y audio. La firma surcoreana reveló el primer televisor “inalámbrico” con un diseño súper minimalista.

Tal como se mostró durante la convención y como expande la nota de prensa de la compañía, LG Signature OLED M utiliza el nuevo sistema LG Zero Connect de la compañía, una pequeña caja que permite que -por ejemplo- podamos colocar el dispositivo en medio de una habitación ya que no requerirá de ningún cable para emitir su imagen y sonido.

LG Signature OLED M le dice adiós al HDMI y otros cables

El sistema LG Zero Connect funciona de forma muy similar al One Connect de Samsung pero con una importante diferencia: la caja no va conectada al televisor, por lo que toda presencia de cables desaparece. La firma surcoreana señala que la conexión inalámbrica entre el terminal Zero Connect y el televisor estará libre de fallos, ofreciendo una calidad de imagen 4K y tasa de refresco de 120Hz como mínimo.

Si bien no existe una distancia oficial a la que se deba colocar la caja, LG menciona que la distancia máxima es de 10 metros. Esto es suficiente como para poner el Zero Connect en un lugar prudente dentro de la estancia sin necesidad de cableado alguno en las paredes o los muebles. Por supuesto, si bien la ausencia de cables es su principal novedad, eso no demerita que el televisor cuente con una pantalla OLED de alta calidad, así como también un diseño minimalista y efectivo

Como se aprecia en la imagen, el televisor no necesita HDMI y otros cables para poder transmitir imagen y sonido ya que cuenta con el LG Zero Connect. | Fuente: LG

¿Cómo funciona el LG Signature OLED M?

Los puertos presentes en la caja incluyen un RJ45 para Ethernet, entrada coaxial para antena, dos puertos HDMI (siendo uno de ellos eARC), un jack de audio de 3.5mm, dos puertos USB y una entrada óptica digital. Todo lo que normalmente se conectaría al televisor se debe hacer en el Zero Connect ya que este transmitirá inalámbricamente la dicha información de imagen y sonido al equipo.

LG aún no ha declarado cuál es la tecnología en la que se basa su equipo, pero se sabe que no se trata de Bluetooth ni el espectro Wi-Fi, por lo que sería una función de transmisión propietaria. Por supuesto, llamarlo inalámbrico tiene su truco ya que si bien no necesita los cables para el audio y la imagen, aún usa un cable de poder para funcionar. No obstante, el hecho de que solo requiera usar uno de por sí ya es rompedor.

El LG Signature OLED M estará disponible durante la segunda mitad de 2023 a un precio que aún se desconoce.

