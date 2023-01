Armar una PC gamer es un sueño que muchos jugadores jóvenes poseen. | Fuente: Foto de ELLA DON en Unsplash

Armar una PC puede ser una tarea titánica si es que no se tienen los conocimientos previos. No obstante, es también es una de las dichas más gratas para los gamers, quienes ahorran y suelen comprar parte por parte los componentes de sus computadoras.

El punto clave de todo el proceso es el momento de encender la recién montada plataforma. De no encender, la desesperación puede apoderarse de las personas, como es el caso del usuario Material-Map-5733 quien, tras 9 horas de intentos, llegó al foro Reddit contando su caso: estaba a punto de tirar su PC por la ventana.

Frustración gamer

El usuario escribió diversos hilos en las comunidades gamers de la red social, contando la gran frustración que tenía luego de tantas horas intentando que funcionara.

“Llevo 9 horas intentando y volviendo a intentar montar mi primer PC gamer y no arranca. He seguido manuales y tutoriales en línea. Honestamente, en este punto me sentiría más satisfecho lanzando esta cosa desde el 3er piso de mi complejo de apartamentos y viendo cómo se destroza, que tratando de hacer que funcione”, señalaba.

El usuario señalaba que su tarjeta gráfica parecía funcionar, pero sus ventiladores terminaban apagándose a los segundos.

Por fortuna, la comunidad de Reddit utilizó su sabiduría para bien y le pidieron fotografías del armado, logrando detectar el error: un cable de disco duro estaba conectado a uno de los ventiladores del gabinete. También se percataron que una unidad SSD estaba mal conectada a la placa madre del computador.

Minutos después, Material-Map-5733 publicó un video celebrando el éxito de la misión.

Una tarea muchas veces complicadas

Los gamers de PC encuentran una satisfacción especial al momento de ensamblarlas por su propia cuenta.

Sin embargo, muchos errores son comunes en el armado, lo que dificulta la labor.

Las recomendaciones básicas en estos casos son armar primero desde la placa madre antes de la caja, conectar y leer bien las posiciones de los disipadores y ventiladores, así como asegurarse que las memorias RAM estén bien colocadas en sus ranuras.

