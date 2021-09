NIUSGEEK pone a prueba a los VD Live 10 USB de Comica | Fuente: RPP

Los teléfonos de hoy tienen un problema que pocos han podido enfrentar con éxito: un buen registro de audio. Creemos que la calidad del video ya es apoyo suficiente, pero nos topamos con clips en redes sociales con un volumen bajo, o una conversación entre dos personas con pésimo sonido. Marcas como RODE o Saramonic han presentado sus propias soluciones, pero no todas son compatibles por la falta de puertos en los equipos. Sin embargo, Comica ha apostado por un sistema que unifica PC, Tablet, cámaras y smartphones con un solo dispositivo. NIUSGEEK tiene a prueba el VD Live 10 USB, sistema de micrófonos inalámbricos anunciados hoy a nivel global.

Comica VD Live 10 USB: especificaciones técnicas:

COMICA VD LIVE 10 USB TAMAÑO MICRÓFONOS: 20x53x21 mm RECEPTOR: 33x76x13 mm CASE: 96x99x37 mm PESO MICRÓFONOS: 14g RECEPTOR: 20g CASE: 167g PATRON POLAR Omnidireccional RESPUESTA EN FRECUENCIAS 80Hz ~ 20kHz INTERFAZ MICRÓFONOS: 3.5mm RECEPTOR: 3.5mm y USB-C CASE: USB-C CONECTIVIDAD WIFI 2.4GHz | 3.5mm | USB-C BATERÍA MICRÓFONOS: 90 mAh RECEPTOR: 90 mAh CASE: USB-C: 1000 mAh

Así se almacenan los tres dispositivos en caja

Un módulo portátil. En concreto, nos encontramos con un estuche que añade el sistema completo de dos micrófonos inalámbricos y un receptor de señal, que puede conectarse a distintos equipos para emitir audio. En ese cofre, que separa los espacios claramente, podemos cargar los tres dispositivos mientras lo llevamos con nosotros dentro de su bolsa, que sirve además para llevar los accesorios incluidos en caja: protectores “corta viento” o “gato muerto” - así se llaman -, cable TRS, adaptador USB-C a USB-A y cable de carga.

A la izquierda el receptor y a la derecha los dos micrófonos

Micrófono de dos sistemas. Cada micrófono inalámbrico cuenta con un logo que se ilumina en base a su estatus: parpadeo naranja cuando no está emparejado, luz naranja constante cuando está conectado al receiver y luz roja cuando está en MUTE. En la parte superior nos encontramos con el micrófono, mientras que en la base destaca el ingreso para micrófonos o audífonos y usar un micrófono pechero o lavalier, además de escuchar nuestro propio audio usando earphones. A la izquierda contamos con un switcher para encender el equipo en dos modos: “simplex” y “duplex” - ya lo explico en un rato – y un botón que funciona para escoger el nivel de ganancia – del 1 al 4 en base a las pulsaciones cortas – o “mutear” el micrófono con un toque largo. En la parte trasera tenemos un gancho para la ropa que también es compatible con “cold shoe” en cámaras y tres pines que se conectan al case para carga.

Con estos dos botones podemos cambiar los ajustes del micrófono

Receptor que también emite. Ojo, aquí viene un poco de las primeras “gracias” del dispositivo. Este receptor cuenta con una útil pantalla que nos permite monitorear las condiciones de uso: mono o estéreo, nivel de batería de los equipos, fuerza en la recepción y conexión 3.5mm o USB. En la parte inferior tenemos un ingreso para cable 3.5 o TRS y poder conectar la salida de audio a una cámara. A la izquierda tenemos el evidente conector USB-C que sirve para vincularlo a un smartphone, Tablet o PC; mientras que a la derecha destaca, sobre el botón selector de Mono o Stereo, el sitch de encendido o apagado. Atrás solo contamos con tres pines de carga.

Así luce la pantalla del receiver

Simplex/Duplex. Este es el sistema que más atrae. Para empezar, podemos usar el “simplex” si queremos conectar nuestro micrófono lavalier o pechero y usar el emisor en otra parte del cuerpo. Activando el “duplex”, podemos poner el emisor más cerca al cuello y usar el puerto 3.5 para conectar un audífono. Esto, en PC o Tablet, activa un retorno desde el RX que recibe la señal, y podemos escuchar lo que ocurre en PC sin problemas. Si quieres usar esto en Zoom y escuchar la pregunta de los participantes, por ejemplo, puedes ponerte audífonos y escuchar sin problemas. Es fenomenal para conversar y moverte sin impedimentos en ambientes amplios o reportar desde calle escuchando las indicaciones mediante los audífonos. Siempre tendremos la posibilidad de usar ambos equipos al mismo tiempo.

En la caja viene un cable cargador, un adaptador a USB-A y dos death cats. Además hay un dongle para lightning que se ofrece por separado.

Conexión a PC. El poderoso atractivo de este equipo radica en esta condición. Para PC, solo basta conectar el equipo por un puerto USB-C o un puerto USB-A con el conversor que viene en la caja y seleccionar en Windows o Mac al VD Live 10 como “entrada de audio” y “salida de audio”. Con eso, no solo activamos el micrófono, sino que también habilitamos el audio de retorno. En este modo, el receiver no consume energía porque se alimenta de la PC.

VIDEO: Así usamos al COMICA VD LIVE 10 USB en Windows

Conexión a cámaras. Para usarse como micrófono de DSLR y otras cámaras, solo basta conectar el cable TRS en el extremo de salida del RX hacia la toma de micrófono de tu cámara.

VIDEO: Así usamos al COMICA VD LIVE 10 USB con una Canon 70D

Conexión a smartphone. Aquí me ha sido complicado encontrar compatibilidad en todos los equipos que probé, aunque sí funciona en la gran mayoría. Funcionó con el Redmagic 6S Pro, un Vivo que tengo a prueba, el Moto G100, el Huawei Y9a, el Pixel 3a XL y mi Tab S7. Sin embargo, no pude echarlo a andar en mi P11 Pro de Lenovo o el realme 8 5G que tuve hace un par de semanas, y ni siquiera con Filmic Pro. Solo debes conectar el micrófono en el puerto USB y esperar que el equipo sea compatible con micrófonos externos. Xiaomi debería funcionar, igual que Sony y – espero – Honor. Por el iPhone, ni te preocupes. Puedes conectar este equipo mediante adaptador lightning a USB-C o conseguir el modelo de iOS.

VIDEO: Así funciona el COMICA VD LIVE 10 USB con el Pixel 3aXL

¿Qué tan lejos puedo llegar? Es un micrófono que no es tan resistente a interferencias, al actuar bajo la poblada frecuencia de 2,4GHz. De uno a 10 metros, y en zonas sin mucha saturación de ondas de telecomunicaciones, vamos a estar bien. Ya cuando logramos un rango más amplio, podemos tener un poco de interferencia. Algunos baches aparecen cuando damos la espalda al receiver más allá de 10 metros. SI vas a CES, MWC o cualquier otra feria, evita usar este equipo por la enorme interferencia que estos lugares tienen con sistemas inalámbricos.

Este es el color del LED en los micrófonos

Qué no me gusta. Lo primero es que no tenemos cómo graduar el volumen de nuestro audio en monitoreo para nuestro propio retorno. En lugares muy ruidosos, por ejemplo, necesitamos darles más ganancia a nuestros audífonos para poder tener un retorno útil. Por otro lado, no contamos con una pantalla que nos diga cuánta batería nos queda en cada micrófono, sin necesidad de ver el receiver. Además, estos micrófonos no almacenan el audio, ni tampoco tienen un canal de seguridad a -6db en caso de “clipear” accidentalmente Sería muy útil tener un control de localización de micrófonos desde el case o activar un pitido, en caso se pierdan en algún lugar.

Al cerrar el case podemos dejarlos cargar sin problemas

Una autonomía dentro del promedio. Con pausas, he tenido el equipo operando a unas 4 a 5 horas, y noto que el receiver sufre más que los micrófonos. Sin embargo, el práctico case permite una carga en poco menos de dos horas a los tres equipos de manera simultánea. Ojo que el case también puede llevar hasta dos cargas completas de los equipos sobre la marcha, así que es recomendable que los guardes cuando termines el trabajo y tengas que desplazarte a otra locación.

Trata de usar el equipo por dentro de la ropa.

¿Vale la pena? He disfrutado mucho usar este equipo, y creo que es un buen dispositivo para entusiastas que buscan una opción más económica y versátil a RODE o Saramonic. Si el tema de multidispositivo no es lo tuyo, definitivamente las versiones más premium son mejores para trabajos un poco más intensos. Seguramente los tendré conmigo por algo más de tiempo, y seguir probando micrófonos de otro tipo con ellos. Si quieres empezar, no hay mejor manera de hacerlo que con estos VD Live 10 USB de Comica.

* Equipo cedido por Comica Intl. desde el 4 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio de salida: 179 dólares con USB-C y 199 dólares el modelo MI para iPhone