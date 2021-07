La colaboración entre Ray-Ban y Facebook saldrá a la venta en 2022. | Fuente: Twitter / Hugo Barra

Facebook prepara el lanzamiento de sus primeros lentes inteligentes junto a Ray-Ban.

Mark Zuckerberg hizo el anuncio durante una llamada con inversionistas y analistas sobre el desempeño financiero de Facebook y sus diversos productos.

“Mirando hacia adelante, el siguiente producto en lanzarse será el de nuestros primeros lentes inteligentes Ray-Ban en colaboración con EssilorLuxottica. Los lentes tienen la forma icónica y te dejarán hacer algunas cosas ‘chéveres’. Estoy emocionado de que lleguen a las manos de las personas para continuar el progreso hacia lentes de total realidad aumentada en el futuro”, contó el CEO.

Zuckerberg no dio mayores detalles, pero tenemos algunas pistas. Estos no tendrán una pantalla ni serán clasificados como lentes de realidad aumentada, indicó Facebook a The Verge.

Lo más probable es que funcionen con voz y brinden datos de la salud de los usuarios vía sensores.

Se prevé que los lentes Ray-Ban de Facebook serán lanzados en 2022.

Son la precuela

Los lentes de realidad aumentada de Facebook recién llegarán como parte de su proyecto Aria, sin fecha definida de lanzamiento.

Facebook indicó que a partir de este mes su proyecto Aria empezará sus pruebas en el mundo real, principalmente por empleados y contratistas de la compañía.