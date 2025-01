Gafas Meta Ray-Ban: Qué son y cómo fueron utilizadas en el ataque en Nueva Orleans

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tecnología vestible alcanzó un sombrío protagonismo cuando el FBI reveló que Shamsud Din Jabbar utilizó un par de gafas inteligentes Meta Ray-Ban para planificar el atentado de Año Nuevo en Nueva Orleans, que dejó 14 muertos y 35 heridos. Este incidente marca un punto de inflexión en la historia de estos dispositivos y plantea interrogantes sobre la seguridad y privacidad en la era digital.

Las gafas Meta Ray-Ban, lanzadas inicialmente en 2021, representan una evolución significativa en la tecnología vestible. A diferencia de intentos previos como Google Glass, que fracasaron por su diseño llamativo y la resistencia del público, Meta logró integrar tecnología avanzada en el diseño icónico de las Ray-Ban Wayfarer, haciéndolas prácticamente indistinguibles de unos lentes convencionales.

¿De qué son capaces estas gafas?

Lyonel Myrthil, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Nueva Orleans, explicó que estas gafas permiten grabar videos y fotos sin necesidad de usar las manos, además de transmitir en vivo a través de plataformas de Meta. El dispositivo incorpora una cámara, altavoces e inteligencia artificial, que pueden controlarse mediante comandos de voz, botones y gestos simples.

Entre las capacidades más destacadas de las gafas se encuentra la posibilidad de capturar imágenes y videos para compartirlos en Instagram o Facebook, realizar llamadas de audio y video, enviar mensajes y escuchar música. También cuentan con un asistente de IA que puede traducir texto en múltiples idiomas y responder preguntas básicas sobre ubicaciones cercanas.

Sin embargo, las gafas tienen limitaciones. No pueden realizar tareas complejas como hacer reservas en restaurantes o proporcionar navegación paso a paso. Tampoco cuentan con una pantalla en los lentes, lo que significa que no hay un visor para encuadrar fotos o videos. Meta asegura que las gafas incluyen indicadores LED que no pueden desactivarse y que alertan cuando se están utilizando las funciones de cámara.

El caso de Nueva Orleans ha puesto de manifiesto cómo esta tecnología puede ser utilizada con fines nefastos. El FBI reveló que Jabbar realizó reconocimientos del Barrio Francés en bicicleta durante octubre y noviembre, grabando videos con las gafas para planificar meticulosamente su ataque. Aunque portaba las gafas durante el ataque del 1 de enero, no las activó para transmitir.

Como parte de las investigaciones, el FBI publicó videos grabados por Shamsud Din Jabbar en el dispositivo de Meta.

Este incidente plantea un debate sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y seguridad pública. La capacidad de Meta para integrar tecnología avanzada en un accesorio de moda cotidiano representa un logro significativo, pero también genera preocupaciones sobre su potencial uso indebido.