NIUSGEEK tiene a prueba la nueva MatePad T10 Kids Edition | Fuente: RPP

Con la pandemia, la necesidad de acceder a equipos de bajo costo y que puedan servir para múltiples actividades se hizo prioritaria. Pese a las restricciones, Huawei ha sabido tener presencia en un mercado que encuentra cierto margen de maniobra más ancho en EMUI y que, con poco, puede ofrecer una alternativa justa para los niños. NIUSGEEK tiene a prueba una MatePad T10 Kids Edition, una tableta pensada para niños.

Huawei MediaPad T10 Kids Edition: especificaciones técnicas

HUAWEI MATEPAD T 10 KIDS EDITION TAMAÑO 176 x 247 x 14 mm PESO 797.8 gramos con case PANTALLA IPS 9,7" 1200 x 800 OS Android 10 | EMUI 10.1 CPU Kirin 710A GPU Mali G51 ALMACENAMIENTO 32 GB | Expansión microSD hasta 512GB RAM 2 GB CÁMARA PRINCIPAL 5 MP | f / 2.2 | AF CÁMARA DELANTERA 2 MP | f / 2.4 | Focal fijo CONECTIVIDAD LTE | WIFI AC | BT 5.1 | USB-C MULTIMEDIA Salida de audífonos | Parlante estéreo SEGURIDAD Bloqueo por PIN AUTONOMIA 5100 mAh | Carga a 5W

Bajo el revestimiento de goma tenemos la tablet | Fuente: RPP

En la parte de abajo tenemos el stylus escondido | Fuente: RPP

Una Tablet disfrazada de juguete. La primera impresión que te deja el equipo es la de un juguete con colores muy a la “Fisher-Price”, pero que esconde varios detalles. El robusto revestimiento de goma – puedes quitárselo también - permite que el equipo se coloque como un stand sobre la mesa y es ideal para transportarla como un pequeño maletín, además de prevenir que se dañe al dejarla caer de costado. Ya sabes cómo son los niños. Sin embargo, no por eso deja de tener sonido estéreo, puerto USB-C, ingreso para audífonos o cámaras en el frente y la tapa trasera.

Tenemos acceso a EMUI 10.1 | Fuente: RPP

EMUI para todo. En este caso, nos encontramos con un equipo que corre bajo EMUI 10 y que añade un “rincón para niños” del que ya hablaremos. Por lo demás, se mantienen las condiciones que conocemos respecto a Android: no hay herramientas de Google. Eso, sin embargo, no es impedimento para que puedas acceder a APKPure u otros repositorios que cuentan con instaladores para Netflix, Disney, Instagram y otros servicios que pueden correr sin necesidad de integrarse a Google. YouTube sería, evidentemente, uno de los grandes ausentes.

El stylus funciona sin problemas con la tablet, y no requiere carga | Fuente: RPP

Podemos acceder a herramientas de configuración directa | Fuente: RPP

¿Tablet para niños? No tanto. Cuando me dieron la Tablet a prueba, me sorprendió ver entre las sugerencias “Tinder”, una aplicación que, a todas luces, no es recomendable para niños. Ojo, no viene instalada, pero está en el grupo de “sugeridos”. Es un asunto pendiente para Huawei el curar sus recomendaciones en base al equipo que ofrecen. Tenemos una interfaz completa de EMUI, y casi todo luce como lo que hemos visto en cualquier otro modelo: un “Modo Niños” dentro de una tableta para adultos. Por eso, asegúrate de poner los candados necesarios para la configuración, y es ahí en donde Huawei falla un poco. Ahora lo explico.

Lo bueno es que el panel no es tan amplio para que lo usen los niños | Fuente: RPP

“Rincón para niños”. Aquí tenemos el centro del concepto: una aplicación que se apodera de la pantalla y establece una serie de contenidos adecuados para niños menores de diez años. En este entorno, en el que se puede añadir una clave para que el menor no salga sin permiso, encontramos dos interfaces: una en forma de mapa que permite el acceso rápido a actividades, y – dándole clic al pequeño mono de la esquina inferior derecha - un launcher con aplicaciones que los padres pueden aprobar y que también pueden ser activadas por fuera: la radio, Petal Search, clima, juegos y las que queremos usar.

Esta es la pantalla de niños, la misma que solo se desactiva con clave | Fuente: RPP

La otra interfaz añade las aplicaciones que podemos escoger a mano | Fuente: RPP

Desde aquí podemos usar apps para los niños | Fuente: RPP

Control parental a medias. Si hay algo que le falta a esta tableta es integración. Me explico: usualmente, las herramientas de control parental permiten ajustar detalles sobre el tiempo de pantalla o el uso de apps, tanto en el equipo o de manera remota, como ofrecen Google Family Link o Microsoft Safety Family. En ese segundo punto, Huawei no ofrece nada. Tengo un Y9a con HMS y no tengo una forma de vincular esta tableta con un sistema de monitoreo. Si lo tiene, nunca lo vi en la configuración, y es ahí en donde Huawei vuelve a fallar. La idea es que el usuario, de manera sencilla, pueda acceder a todas las soluciones de la marca. Sin embargo, no hay una sola indicación sobre control parental remoto desde un teléfono Huawei para bloquear a distancia el equipo o medie en tiempo real el consumo de contenidos, algo que en todos los otros ecosistemas existe. Por eso creo que aun esto debe seguir madurando, en beneficio de las familias.

Al no tener desbloqueo facial, solo contamos con desbloqueo por PIN | Fuente: RPP

La interfaz del "Rincón de niños" permite ajustar el tiempo frente a pantalla | Fuente: RPP

Conectividad y datos. A diferencia de otros equipos, esta Tablet incluye conexión a redes móviles mediante SIM, lo que resulta conveniente si queremos mantenernos conectados a Internet en todo momento y, al menos, si a "la bendición" se le pierde el equipo o lo olvida. Para la red doméstica, esta versión incluye WiFi AC, lo que le da mayor estabilidad en casa, junto con el Bluetooth 5.1 para emparejamiento de relojes y audífonos.

Desde APK Pure pude descargar Disney+, Netflix y ROBLOX sin problemas | Fuente: RTPP

Tenemos acceso al AppGallery y repositorios como APKPure a través de Petal Search | Fuente: RPP

Un rendimiento dentro del promedio. Contamos con un procesador Kirin 710A de ocho núcleos, 32GB de almacenamiento interno, 2GB de RAM y una Mali G51. Con componentes de este nivel, el rendimiento para navegación simple y juegos básicos está dentro de lo esperado. Además, hay cierta lentitud en las transiciones y cambios de pantalla mientras vamos en un entorno a otro. Sin embargo, he podido disfrutar de películas y series sin mayor problema en la continuidad del contenido. Eso sí, el sistema estéreo suena muy fuerte. Lo único que me deja preocupado es que la pantalla no responde a todos los toques, y de tanto en tanto hay que insistir con la yema de los dedos o el stylus para dar taps a lo que queremos hacer.

Podemos instalar GSpace, pero no se acomoda en horizontal | Fuente: RPP

Apps de adulto. Entendamos que este equipo, al tener 32GB de almacenamiento interno y la posibilidad de ampliar esa capacidad con una microSD, sirve también para nuestras actividades diarias. Al contar con cámara delantera, ya podemos usar Zoom o Teams para videollamadas y gestionar archivos que recibimos desde cualquier fuente. Que te quede claro, sin embargo, que el rendimiento para juegos no será el mejor. Además, he tenido problemas para echar a andar GeekBench en este terminal. Tendrás que esperar un poco de eso cuando exigimos demasiado al procesador.

La cámara delantera es de 2MP pero es más que suficiente para una videollamada | Fuente: RPP

Un día de autonomía. Al tener un panel IPS de ese tamaño, los 5100 mAh no se dan el abasto necesario para superar el día de uso. Lo bueno es que tampoco somos padres negligentes como para darle a un niño una Tablet por tanto tiempo. Ese es el truco con este equipo, la posibilidad de manejar tiempos de pantalla y bloqueos temporales para hacer durar al equipo por más tiempo. La única molestia es que tendrás que cargar a 10W la batería, aunque podemos bloquear la pantalla durante la carga y mantener a los chicos a raya.

La falta de apps de Google no es un problema tan grave en formato tablet, sobre todo en niños | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Por 799 soles te estas llevando una Tablet con algunas limitaciones en software, pero que en ese formato no son tan graves como en un teléfono. Si bien no contamos con los servicios de Google, las herramientas añadidas en el sistema y el acceso a repositorios para la instalación de apps como Netflix, Disney+ o Prime Video nos mantendrán cubiertos. Si buscabas bloquear YouTube a tus hijos, esta viene sin eso. Fuera de bromas, el combo que ofrece Huawei en temas de protección, contenido curado y accesorios me parece interesante. Si la encuentras a un precio menor, ve por ella.

Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 10 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 799 soles, aunque recomendamos revisar el sitio de Huawei Perú por si hay algún descuento.