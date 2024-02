Las Apple Vision Pro, protagonistas no deseadas por la novia en su boda

El fervor de un empleado del sector tecnológico por sus Apple Vision Pro llegó a las fotos de su boda.

Jacob Wright, un ingeniero de software de una firma de inteligencia artificial (IA), usó sus gafas de realidad mixta para las fotos de su boda, en contra de los deseos de su esposa.

¿Cómo llegaron las Apple Vision Pro a la foto de su boda?

"Me dijo: 'Oye, cariño, ¿podemos hacernos fotos con el Apple Vision Pro?’ Probablemente me lo preguntó dos o tres veces. Yo le decía: 'No, no, no, tenemos que esperar, tenemos que esperar'. Y entonces me doy la vuelta un minuto y ya lo tiene puesto", contó su esposa Cambree sobre las fotos a SFGate.

El esposo aprovechó las fotos que le hacían a Cambree para sacar las Apple Vision Pro de su auto.

Las fotos la muestran visiblemente molesta, aunque asegura que no fue realmente así. “Luzco totalmente enojada en la foto, pero no estaba enojada”.

BASED LEVELS OFF THE CHARTS 😂 pic.twitter.com/U89WxNnG75 — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) February 29, 2024

Jacob cuenta que compró las Apple Vision Pro dos días después de su lanzamiento. Intentó realizar toda una jornada laboral con ellas, pero no vio que aumentaran su productividad.

Sin embargo, disfruta sus capacidades de grabaciones inmersivas de video, para “revivir los momentos” con las gafas.

Cambree cuenta que evita interactuar con su esposo cuando usa las gafas de Apple: “Intento no mirar porque es un poco espeluznante, es un poco extraño”.

Las Apple Vision Pro se lanzaron el 2 de febrero de este año con un precio de 3,499 dólares en su versión base. Videos sobre personas utilizándolas en situaciones peligrosas como conduciendo o cruzando la calle se han vuelto virales.