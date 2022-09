NIUSGEEK pone a prueba a los Maono WM821 | Fuente: RPP

Para destacar en redes sociales como TikTok o Instagram, el audio juega un rol esencial. Marcas como RODE se han posicionado en la mente de los consumidores con productos que, de a pocos, han sabido convertirse en estándar de la industria del audio. Sin embargo, Maono ha podido encontrar espacio en ese mercado, y hoy plantea soluciones de mediano costo a la altura de grandes marcas. ¿Vale la pena ir por el sistema de micrófonos WM-821? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Maono WM-821: especificaciones técnicas

MAONO WM 821 SISTEMA DUAL DIMENSIONES Case: 116 x 60 x 48mm (309.5 gr.) | TX & RX: 45 x 45 15 mm (35 gr.) CONECTIVIDAD 2,4GHz | conectores I/O 3.5mm TRS | pines de carga PATRON POLAR Omnidireccional (mic en chasis) | Respuesta entre 80Hz y 16KHz CANALES Doble canal mezclado | Función Low Cut SEÑAL SPL 105dB | S / N ratio: línea a 75dB y headphone a 80dB BOTONES TX: Power/mute, Lo-Cut, pair | RX: power/mute, volumen/pair AUTONOMÍA 350 mAh unidad | 2500 mAh case | carga por USB-C 10W

Esto se incluye en la caja de los Maono WM821 | Fuente: RPP

Maono WM-821: lo que debes saber

Todo incluido. Desde el empaque, Maono muestra el esmero y la diferencia frente a otras marcas. En la caja se incluyen el case que lleva los transmisores y el receptor, dos micrófonos lavalier, protectores de viento para los TX, cables USB-C de carga y cables de audio TRS y TRRS. Es, seguramente, el kit más completo que hay.

Cada TX cuenta con un cortavientos y un micrófono de solapa | Fuente: RPP

Ni siquiera RODE tiene eso, ya que tuve que comprar un case cargador para los Wireless GO II a inicios de año. Ya desde el modelo WM820 que revisamos, notamos que Maono cuida esos detalles: todo organizado y listo para salir a grabar desde que abres la caja.

La diferencia de formatos con los RODE Wireless GO II | Fuente: RPP

Cada equipo viene dentro del case. Tanto los transmisores como el receptor se cargan mediante pines, una solución que hace incompatible su carga individual por USB-C como el WM-820. Obvio que llevar el case no resulta un problema, pero siempre es bueno contar con soluciones mixtas. Quizás habilitar un puerto USB-C en el case para cada componente hubiese incrementado el precio.

Todos los equipos cuentan con pines de carga, botones de interacción y clips para sujetarse de la ropa o la cámara | Fuente: RPP

Hardware simple y listo para usar. En el caso de los transmisores, contamos con tres botones de interacción, aunque añaden funciones extra: botón de encendido que puede usar a toque corto como MUTE, emparejamiento con el RX y un cortador de frecuencias muy bueno para eliminar sonidos en umbrales graves.

El LED cambia de color cuando el TX está en MUITE | Fuente: RPP

En el caso del RX, tenemos un pequeño panel que nos indica los niveles de ingreso por canal, además de la estabilidad en la conexión en 2,4GHz. Por cierto, es un tema para considerar el hecho de que tengamos este nivel de frecuencia, pues en ambientes muy cargados de conexión WiFi – como CES, MWC y otros – estos micrófonos suelen tener caídas de registro. Nada grave en eventos o al aire libre, pero en mi campo de trabajo esto es una limitación.

Cada TX cuenta con un input de micrófono y su propia cápsula omnidireccional | Fuente: RPP

Qué tal funcionan. Maono promete una cobertura de hasta 100 metros, y cumple con solvencia. He podido probar el equipo en campo abierto y en grabaciones dentro de tiendas, y no he tenido problemas en la conexión. El reductor de frecuencias graves funciona bien, aunque te recomiendo activarlo antes de grabar porque el botón no es silente en el módulo cuando grabas con la cápsula que viene en el equipo.

Los botones A y B modifican el nivel de volumen y emparejan los equipos. El power cambia entre split y mix | Fuente: RPP

Una de las críticas que hice al modelo previo es que no teníamos cómo grabar en Split-stereo, una condición que es vital para los que editamos audio y queremos darle valores individuales a cada canal. Finalmente, Maono habilita el Split-stereo y tenemos independencia por cada TX.

VIDEO: Probamos en calle los Maono WM821 | Fuente: RPP

Además, Maono habilita el Mix en el RX para que, si deseas, puedas mezclar ambos canales en uno solo al darle clic al botón de encendido una vez. De esa manera, podemos intercalar entre el modo Split y el modo mix. También podemos añadir hasta 6 niveles de ingreso a cada TX desde el RX, y mejorar la calidad de audio.

Finalmente tenemos un panel para controlar ambos TX y ver el nivel de audio | Fuente: RPP

La otra crítica era la pantalla, inexistente en los WM820. Tenemos un panel que exhibe la información de cada elemento. En el caso de los TX, podemos ver el nivel de batería, la conectividad, la activación de Lo-Cut y el nivel de volumen. Para el RX, reservamos el espacio para el VU Meter – sea Split o mix -, el nivel de batería y el rótulo RX.

Las diferencias entre los TX de RODE Wireless GO y Maono WM821 | Fuente: RPP

Qué no me gusta. Pues puntos concretos. Para empezar, aún tenemos la nula capacidad de grabar audios dentro del equipo, una ventaja diferencial de DJI y RODE, aunque en una frontera distinta de precios. Además, el brillo de la pantalla en exteriores no es suficiente si queremos revisar los niveles bajo luz directa.

Otro tema es que tampoco podemos añadir a estos equipos como interfaz de audio a PC mediante USB-C, algo que sería de utilidad para videollamadas – podemos hacerlo con el cable de audio, pero es mejor hacerlo por plug and play a veces – y que, de cierta forma, agilice la conexión con teléfonos sin necesidad de dongles o adaptadores de puertos US-C o lightning a audio.

La luminosidad del panel del RX de RODE es superior | Fuente: RPP

Un tema adicional es que el VU Meter – el indicador de volumen – no cuenta con información en -dB, y es solo una línea verde arbitraria que solo indica los “peaks”. De repente con una actualización se puede añadir, al menos, las etiquetas de niveles. Más allá de eso, tenemos un combo estupendo de costo medio que sirve para todo.

Autonomía de sobra. Afortunadamente, este case se carga por USB-C a 10W de potencia, y tiene 2500 mAh de autonomía. Esto es suficiente jugo como para jornadas de 20 horas de grabación sin problemas. Cada equipo puede soportar un uso de hasta 8 horas, por lo que andaríamos un poco más despreocupados en este tema.

Maono WM-821 ¿Valen la pena?

El case carga los equipos de manera directa | Fuente: RPP

Sí, y tres veces sí por varias razones. La primera es la completa propuesta de la firma en este producto. Tienes TODO en la caja para, desde el primer minuto, poder grabar a una o dos personas. La segunda es la mejora considerable respecto al modelo más barato, el WM820. Ya tenemos un equipo que da margen de maniobra para la post producción.

La tercera razón es la autonomía, pues se mantiene activa y consistente. La cuarta es el precio, en una frontera menor a los 200 dólares y con aditivos como los micrófonos, los protectores y los cables. Si Maono saca un modelo “Pro” con almacenamiento interno y un software para updates, será capaz de pelear con RODE. Lo espero.

* Equipo cedido por Maono Internacional desde el 7 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio: 189 dólares en Amazon y la web de Maono.