¿Competencia para RODE?: Reseña de los micrófonos inalámbricos Maono WM820-A2

NIUSGEEK tiene a prueba los micrófonos Maono WM-820-A2 | Fuente: RPP

Conseguir un micrófono de calidad a bajo costo no es tarea sencilla, y menos cuando hablamos de sistemas inalámbricos como el RODE Wireless, el estándar actual para la grabación de voz en YouTube y redes sociales. Maono es una marca que, de a pocos, viene ganando terreno en el audio profesional, y estos WM820-A2 buscan seguir ese sendero. ¿Vale la pena apostar por los micrófonos inalámbricos de Maono? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

MAONO WM820-A2: especificaciones técnicas

MAONO MW820-A2 PESO 29 gramos cada unidad MICRÓFONO Omnidireccional | 50Hz -18kHz | soporte para lavalier INPUTS USB-C | Micrófono externo (TX) | Salida de audio y a audífonos (RX) BOTONES Emparejamiento, MUTE y encendido (TX) | Volumen y encendido (RX) TRANSMISIÓN Banda 2,4GHz RANGO Hasta 50m AUTONOMÍA 350mAh | carga a 5W | hasta 6 horas de autonomía

Esto es lo que viene en la caja del Maono WM820-A2 | Fuente: RPP

MAONO WM820-A2: ¿Qué viene en la caja?

Dos transmisores

Un receptor

Cable USB-A a tres puntas USB-C

Dos micrófonos lavalier o pecheros

Cable con puntas TRS

Cable con puntas TRS y TRRS

Tres “gatos muertos” o cortavientos

Cartuchera, manuales y garantía

Así son los transmisores de Maono WM-820 | Fuente: RPP

MAONO WM820-A2: Pequeño tamaño con opciones a mano

Para empezar, nos encontramos con un sistema doble de transmisión en esta versión A2, a diferencia del WM820 clásico de un solo emisor. Estas tres unidades cuentan con un clip en la parte trasera para sujetarse de prendas o correas, pero también es compatible con los hot shoes de las cámaras para una fácil instalación. En el caso de mi Canon 70D, quedó un poco flojo y no tan firme al agarre, pero sí pudo manteenrse.

Así lucen los ingresos del RX - izquierda - y los TX - derecha - | Fuente: RPP

Cada emisor cuenta con un puerto de 3,5 mm para micrófonos al lado de una pequeña cápsula omnidireccional integrada al borde, que es capaz de registrar audio sin conectarle un micrófono adicional. Esto también lo tienen otros sistemas, como el RODE Wireless GO o el Comica VD10 que hemos probado.

El equipo carga a través de puerto USB-C | Fuente: RPP

Al lado derecho se apoyan los botones de encendido, MUTE y emparejamiento; mientas que, en el borde inferior, se incluye el puerto USB-C de carga. En la esquina superior derecha del panel, justo sobre el círculo plateado que encierra al logo de la marca, contamos con dos LEDs que indican la conexión, el estado de la batería, la activación del MUTE y el emparejamiento con el receiver.

En el empaque contamos con un cable USB-A de tres puntas para carga simultánea | Fuente: RPP

Hablando de esta parte, el receptor cuenta con dos puertos de 3,5 mm para audífonos y para el cable TRS o TRRS que va al INPUT de la cámara o el puerto de audífonos del teléfono, dependiendo qué sistema usemos. Además, cuenta con botones de volumen para modificar el nivel de audio que ingresa al equipo.

Así luce el "gato muerto" en el transmisor Maono | Fuente: RPP

Respecto a la calidad de construcción, el acabado es en plástico y no se sienten realmente premium al tacto. Al ser un equipo para presupuestos ajustados, sin embargo, los clips van realmente bien a la ropa y la cámara.

MAONO WM820-A2: Emparejamiento veloz

Así son los botones en el equipo receptor | Fuente: RPP

Basta con pulsar los botones laterales con el logo de cadena – aunque parece una S entrelazada – en el transmisor y ambos botones de volumen en el receptor para emparejar, por única vez, al sistema y echarlo a andar. No tenemos respuesta de audio en el emparejamiento a través de la salida del receptor, lo que hubiese sido importante ante la falta de una pantalla de ajuste de parámetros.

Bajo el botón MUTE al centro, se encuentra el botón de emparejamiento | Fuente: RPP

Una vez que tenemos el equipo listo, la señal se ajusta a la banda inalámbrica de 2,4GHz y nos da un alcance de hasta 50 metros de distancia entre el emisor y el receptor de Maono. En este punto, la distancia de recepción es muy cercana a eso en campo libre, pero se debilita en ambientes internos.

En la parte inferior contamos con un clip que calza en hot shoes de cámara y puede usarse en correas y prendas | Fuente: RPP

Ojo que estos sistemas basados en frecuencias de 2,4 GHz suelen fallar en ambientes con muchas conexiones inalámbricas habilitadas en esa banda, como el WiFi o las señales de control remoto y telefonía inalámbrica en casa. A mayor densidad de conexiones, el equipo tiende a perder estabilidad, aunque eso pasa con todas las marcas basadas en 2,4 GHz. Procura no confiar en estos dispositivos en eventos con demasiadas conexiones habilitadas, como un CES o feria tecnológica, por ejemplo.

MAONO WM820-A2: Calidad de audio

El receptor cuenta con salida para monitoreo de audífonos y salida para la cámara. El monitoreo de audio tiene demasiado delay | Fuente: RPP

Tenemos un ingreso algo bajo en la grabación final. Para efectos del audio incluido en esta nota, tuve que normalizar la grabación. Ojo que el audio no tiene añadidos en post producción más que el mencionado, así que es el color que registra. Debo decir que no anda mal, mantiene un tono claro cuando le hablas de manera directa, pero se filtra mucho el eco de las habitaciones cuando grabamos en interiores.

Ambos transmisores cuentan con una cápsula omnidireccional y hoys para colocar el protector contra viento | Fuente: RPP

Sorprende que no ingrese mucho viento, incluso sin el “gato muerto incluido”. El lavalier no es de gran calidad, pero funciona sin problemas para un mejor audio en calle. El alcance se ve mermado por las paredes, y he podido desplazarme unos 15 metros hasta el ascensor que tenemos en el edificio antes de perder señal. Nada mal.

El LED cambia de color cuando estamos en MUTE, y parpadea en turquesa cuando salimos del rango de conexión | Fuente: RPP

El tema es que no tenemos una pista independiente por emisor, y el resultado es un “audio mono entrelazado” en dos canales, sin posibilidad de independizar cada salida. Una pena, porque no suena mal. Si no te importa este detalle, no veo mayor complicación. Sin embargo, el inconveniente es la imposibilidad de editar de manera individual cada audio, y cualquier ajuste a ese canal, afectará a ambas voces en edición.

MAONO WM820-A2: Lo que no me gusta

EL receptor no tiene pantalla con indicaciones, a diferencia del Comica y del RODE | Fuente: RPP

Para empezar, no contamos con un medidor de nivel visible de audio en el receptor, lo que nos obliga a usar audífonos para regular el volumen. Lo otro es la ausencia de un porcentaje claro de batería o, por lo menos, una app que nos ayude a identificar ese parámetro.

Los otros dos equipos pueden usarse como interfaces en PC | Fuente: RPP

El hecho de que no podamos convertir este equipo en una interfaz de audio para nuestra PC reduce las opciones para simplificar el uso de este equipo en nuestra computadora por plug and play. Claro, podemos usarlo con cable de audio, pero hubiese sido genial integrar esto por puertos de datos, en lugar de hacerlo por un ingreso que degrada la calidad. Además, no tenemos manera de actualizar firmware ni registrar nuestro audio en el propio equipo, en caso la conectividad falle.

La caja incluye un bolso transportador muy útil y hecho a medida | Fuente: RPP

El último detalle – en temas de audio, me parece el resaltante – es que no tenemos salida estéreo, ni tampoco podemos separar las señalas de ambos en canales, tal como ocurre con los RODE. El producto final es una MEZCLA de ambos emisores, y es lo que más buscamos quienes trabajamos con audio: canales independientes siempre.

MAONO WM820-A2: ¿Vale la pena?

El trio de equipos se ofrece bajo la nomenclatura WM820-A2, a diferencia del WM820 simple que usa solo un TX y un RX | Fuente: RPP

Ojo que hablamos de un presupuesto mucho menor que el del sistema RODE Wireless GO II, su principal competencia. Los Comica son tan irregulares que no los pondría en el mismo saco, así que iría por estos micrófonos si el presupuesto fuese un poco limitado y necesitara un método eficiente para grabar el audio de dos personas o dos fuentes distintas, aunque sabiendo que el track final estará mezclado – ya ves por qué es importante tener firmwares actualizados -. Ve por este sistema, pero considera las desventajas frente al reciente modelo de RODE.

Equipo cedido por Maono International desde el 19 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 149.99 dólares