Reseña del micrófono VSG Omkara: Una opción USB que va más allá de la PC

VSG Omkara en el set de grabación de redes sociales en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

VSG se está consolidando en el mercado peruano. Tras ser los auspiciadores oficiales del Lima Major 2023, su presencia en común de los gamers nacionales está creciendo y quieren consolidarlo con dispositivos para cada necesidad de los jugadores.

Por ello, y luego de revisar un amplio listado de equipos de la marca, ahora tenemos en nuestra presencia el micrófono que está impulsando la compañía: Omkara. No todas las marcas de periféricos ofrecen estos dispositivos al público, por lo que tenerlo en el catálogo es más que un plus especialmente con el boom de los podcasts y streamings. Ahora, ¿ha llegado para impactar en nuestros bolsillos?

Especificaciones del VSG Omkara

Tipo de cápsula: Condensador

Voltaje de alimentación: 5V

Corriente de alimentación: 25 mA

Diámetro de la cápsula: 16 mm

Patrón polar: Cardioide

Respuesta en frecuencia: 50 a 18000 Hz

Sensibilidad: -48 dB

Entrada máxima SPL: 100 dB

THD: < 1 %

Relación señal ruido: < 70 dB

Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Profundidad de bits: 16 bits

VSG Omkara con su filtro antipop. | Fuente: RPP Noticias

Diseño del VSG Omkara

Los micrófonos suelen ser en su mayoría estándares en cuanto a diseños, pero podríamos distinguir al Omkara principalmente por su tamaño: es pequeño.

Está compuesto principalmente de aluminio, por lo que es resistente sin ser pesado en la mano. También mantiene zonas focalizadas con plástico, pero el acabado se siente sólido.

Dentro de sus botones, tenemos una rueda potenciómetro para ajustar la ganancia del micrófono y debajo tenemos un botón muy, pero muy sensible, para poder silenciarnos con solo un toque. No hace ruido y en videollamadas o streaming puede ser muy útil por su practicidad. Sin embargo, en más de una ocasión en entrevistas en el campo, su posición y su sensibilidad provocaron que los mínimos roces muteen la grabación, provocándome más de un dolor de cabeza.

El micrófono tiene un puerto USB-C en su parte inferior. | Fuente: RPP Noticias

Lo que quiero añadir en este apartado son los componentes con los que llega la caja de presentación del Omkara.

Contamos con un parante para mesa muy útil para acomodar nuestro micrófono en nuestra zona de juegos u oficina. Este nos permite colocar no solo al equipo no solo de un lado, sino jugar con su posición de acuerdo al espacio físico con el que contemos.

El parante es muy bondadoso en cuanto a altura, pero esto no es necesariamente bueno porque puede interferir, por ejemplo, en nuestra grabación con la cámara web. También nos añade un filtro de espuma antipop.

Lo positivo es que nos añade un largo cable USB-C a USB-A, con el que podremos conectar fácilmente el micrófono a PC y usarlo sin necesidad de algún software. No nos añade un pequeño cable USB-C a USB-C para usar el micrófono en celulares, pero conseguirlo no será ni costoso ni difícil.

Vistazo más cercano del micrófono. | Fuente: RPP Noticias

Desempeño del VSG Omkara

Estamos hablando de un micrófono de patrón polar cardioide, por lo que captará solo los sonidos que se marquen en la parte frontal del equipo. No tiene ninguna otra configuración.

Más allá de ello, con una ganancia mediana, el micrófono funciona muy bien en streamings, videollamadas y juegos online. No absorbe ruidos en demasía (sí tendrá algunos pequeños que puedes ocultarlos por software en Discord o Zoom), por lo que los audios que haremos serán limpios, algo muy positivo para comenzar nuestras aventuras en plataformas como Twitch o Facebook Gaming.

Prueba de sonido del VSG Omkara en streaming. | Fuente: RPP Noticias

Me agrada en especial el hecho de tener la posibilidad de conectarlo a celulares, brindándole un uso extra muy importante, aunque el cable no venga incluído. La recomendación es comprar un cable de larga longitud y así será una gran ayuda en el campo.

Jugadores profesionales de Dota 2 con el VSG Omkara en medio del Lima Major 2023. | Fuente: RPP Noticias

Entrevistas grabadas con el micrófono en medio del evento de Dota 2 con un gran ruido ambiental.

A esto le sumo el hecho de que el micrófono funciona con consolas como la PS4, otro gran plus para el gamer versátil que lo tenga en sus alternativas.

Algo que podría faltarle al micrófono es añadir un puerto 3.5 para conectarle audífonos y monitorear nuestro audio.

Otro punto a resaltar es su precio: estamos hablando de un precio aproximado de 200 soles, mucho más asequible que modelos ya establecidos en el mercado como el Blue Yeti o HyperX Quadcast, e incluso más económico que el Blue Snowball. Eso sí, en algunos retails supera por algunos soles al Razer Seieren.

¿Vale la pena el VSG Omkara?

El VSG Omkara es una excelente recomendación de micrófonos USB asequibles para el mundo del streaming y de los videojuegos. Lo mejor es que no es excluyente: incluso podrás usarlos con tu celular y expandir sus posibilidades de uso. Añade hasta su propio trípode en caja y, aunque no tengamos más patrones de grabación que el polar cardioide, además de contar con un botón de mute muy sensible, me parece un buen punto de partida en este cada vez más competitivo mundo.