La Surface Laptop 4 llega en dos tamaños. | Fuente: Microsoft

Microsoft ha renovado su línea de portátiles con la Surface Laptop 4, que por primera vez dará a los usuarios la opción de elegir entre Intel y AMD.

La Surface Laptop 4 llega en modelos de 13.5” y 15” con pantallas táctil PixelSense con proporciones 3:2.

La portátil se vende desde US$ 999 en Estados Unidos, Canadá y Japón, con algunos otros mercados para el futuro.

Revisando la página oficial de Microsoft, hemos constatado que se han acabado más rápido los modelos base con AMD Ryzen de cuarta generación. Las versiones más caras llevan procesadores Intel Core de 11ª generación.

Accesorios para el teletrabajo

Microsoft presentó cuatro periféricos para mejorar la experiencia del teletrabajo, con la mayoría de ellos incluyendo un botón de su app Teams.

Los Surface Headphones 2+ están optimizados para el entorno de negocios, con 13 niveles de cancelación de ruido, hasta 18.5 horas escuchando música o 15 horas de llamadas. Se venderán desde US$ 299.

Los Surface Headphones 2+. | Fuente: Microsoft

También se suman auriculares Modern USB (US$ 49.99), los parlantes Modern USB-C Speaker (US$ 99) y los Wireless Headsets, de los que aún no se reveló el precio.

Los parlantes Modern USB-C Speaker (US$ 99). | Fuente: Microsoft

La Modern Webcam de Microsoft cierra los anuncios con calidad 1080p, HDR, ajustes de luz mejorados y una tapa para asegurar privacidad por US$ 69.99.

La Modern Webcam de Microsoft. | Fuente: Microsoft

