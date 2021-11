NIUSGEEK tiene a prueba al Monitor Gamer EX2780Q de BenQ | Fuente: RPP

El “estudio en casa” es un proyecto en constante desarrollo, y este par de años nos ha demostrado con creces que necesitamos mejorar nuestro propio espacio laboral. Los monitores se han vuelto el eje central de estas configuraciones y muchos buscan versatilidad en este campo híbrido del “teletrabajo”, en el que pasamos del trabajo al entretenimiento en un salto y con el que debemos adaptarnos a condiciones variables: videollamadas, procesadores de texto, editores multimedia, largas hojas de cálculo y hasta streaming. NIUSGEEK tiene a prueba un monitor de BenQ dedicado a estos saltos. ¿Vale la pena?

BenQ EX2780Q: especificaciones técnicas

BENQ EX2780Q TAMAÑO 614 x 459.65 x 196 mm PESO 5.93 Kg PANTALLA IPS 27" 2K | Contraste 1000:1 | 350 nits | 178° | 144 hz Relación 16:9 | 95% DCI-P3 | 109 PPP | HDR | HDCP 2.2 SONIDO Bocina incorporada 2Wx2 + 5W | Puerto de audífonos PUERTOS HDMI 2.0 x 2 | Display Port 1.4 | USB-C PD 10W VESA Compatible CONSUMO 30 W Energy Star | 70 W encendido COMPATIBILIDAD AMD FreeSync ACCESORIOS Control remoto

En verdad es un equipo grande, y ocupa buena parte de un escritorio de 90 cm - como el de la foto - | Fuente: RPP

BenQ EX2780Q: esto es lo que debes saber

Una mole sintetizada. Mi primera impresión fue un poco engañosa, pues el equipo es grande, pero de bordes reducidos, salvo el inferior que aloja casi todo. Sin embargo, encajó muy bien con mi oficina en casa durante sus días de convivencia, gracias a que la instalación del pedestal es muy simple. Dicho sea de paso, en la parte trasera del soporte podemos acomodar los cables que usemos con el equipo. El acabado plástico en “metal pulido” le queda muy bien.

Grilla superior del BenQ EX2780Q | Fuente: RPP

El pedestal tiene un sistema para la administración de cables | Fuente: RPP

Podemos usarlo con soporte VESA | Fuente: RPP

Varias opciones fuera de pantalla. Tenemos dos puertos HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4 compatible con AMD FreeSync, junto a un puerto USB-C con Power Delivery y que también es compatible con equipos que llevan este puerto. EN la parte trasera tenemos un juego de teclas para navegación en el menú, del que ya hablaremos en un momento. En la base, descansa el sensor infrarrojo para el control remoto, mientras que a los lados se alojan las bocinas bajo el diseño frontal.

Puerto para audífonos, HDMI x 2, Display Port y USB-C | Fuente: RPP

144 hercios, 5 ms y 10 bits. Con eso, ya compró la mitad de mi atención. Al conectarla con mi Zephyrus G14 por HDMI 1, se sintió la diferencia en desplazamiento en juegos, documentos y en la misma Windows 11 en general. La tasa de refresco es realmente buena, y no sentí que decayera en el uso cotidiano. Ojo que esta tasa de refresco es compatible con cualquier input, lo que hace aún más eficiente el trabajo de conectividad. El tiempo de respuesta del monitor es de 5 milisegundos, así que tienes todo para convertirlo en tu monitor gaming. Por último, tener 10 bits de profundidad en el color se agradece en ediciones de video y en la gestión eficiente de bloques multimedia para el correcto visionado de texturas sin hacer colapsar la pantalla con tantos datos. Tremendo.

En la parte trasera tenemos un joystick y botones para el encendido y la confirmación de funciones. | Fuente: RPP

Imagen configurable en todo sentido. Este EX2780Q añade un sistema de botones en la parte trasera que permite interactuar con el menú superpuesto de opciones en el equipo y que dan acceso a ajustes como la imagen, el color, el sonido, el cuidado de ojos y otros ajustes del sistema. El paso entre opciones se hace con el cursor, y en este menú podemos determinar parámetros de saturación o brillo entre las condiciones de la imagen, y también activar o desactivar características como el HDR, la elección de los puertos y otros detalles.

El control remoto es diminuto y viene con un piso antideslizante | Fuente: RPP

Un útil control remoto. Sin embargo, podemos usar el control remoto para configurar esas opciones y sin necesidad de usar el panel trasero, gracias a un útil control remoto de tamaño ideal – la mitad de un smartphone – que integra todas las opciones de configuración, accesos directos para el HDR, el volumen de las bocinas y la selección de señal en puertos. Para ese tamaño, y bajo esas condiciones, la inclusión de un control remoto era necesaria.

Esa rueda permite el control manual del sonido | Fuente: RPP

Un gran sonido. Fue lo que más me llamó la atención, fuera del uso tradicional. Al conectar el Mi Box S en el HDMI 2, pude usar el BenQ como pequeña TV dentro de mi oficina para disfrutar series y películas, y el sonido de esas bocinas bajo el enmallado del grueso borde inferior es tremendo. Además de graduar la potencia con el control remoto, contamos con una rosca en la esquina inferior izquierda para ajustes rápidos. Todo bien en este punto, y lo mejor es que podemos añadir un juego de parlantes gracias al puerto de audífonos. En este apartado, contamos con varios modos de mezcla: énfasis en la voz, cine, música y juegos.

El desplazamiento sobre el menú es lateral | Fuente: RPP

El menú flotante ofrece varios parámetros para ajustar la experiencia a nuestro gusto | Fuente: RPP

¿Qué tal mi experiencia? Todo en su lugar, y con una calibración tremenda. Para empezar, logré ajustar sin problemas el tono del monitor a la misma calidad de color que mi laptop para que no haya saltos bruscos de color. Al editar video, los 144 hercios ayudan a la fluidez en la línea de tiempo; mientras que la edición de fotos calzaba perfecta en los parámetros de color DCI-P3, aunque no lograran llegar al 100% de rango. En contraste y rango dinámico, el monitor gestiona muy bien los matices de luz y sombra, pero te deja margen para la calibración personalizada.

Pude encontrar el match perfecto de color entre mi laptop y el monitor | Fuente: RPP

Este es el lugar donde se aloja el sensor IR, justo bajo el enmallado frontal | Fuente: RPP

El espacio que deja el pedestal es amplio, y ahí puse un Xiaomi Mi Box S | Fuente: RPP

El LED es realmente minúsculo y queda fuera del campo de visión cuando nos sentamos frente al monitor | Fuente: RPP

¿Qué no me gustó? Para empezar, no tenemos sistema PiP para el manejo de múltiples entradas, algo que me hubiese aliviado mucho en el descanso, y creo que está en el tamaño justo para implementarlo. Otro tema es el mínimo rango de ajuste vertical que tenemos con ese soporte, y ni hablar de usarlo en 90 grados para programación o revisión de Excel. Además, el LED es minúsculo, y me costó encontrarlo para saber si el BenQ estaba prendido. Finalmente, no te recomiendo usar la laptop abierta justo en la parte central del pedestal porque la pantalla bloquea el puerto infrarrojo, y tendrás que bajar el panel para cambiar de entrada HDMI, lo que añade un paso más a todo.

Se disfruta mucho la proporción del monitor junto con la laptop bajo esta configuración. | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Dependiendo del precio, considera que no solo te llevas un monitor de PC sino un set de entretenimiento con audio de 27 pulgadas con dos entradas HDMI, una DP y una USB-C que, además, añade un control remoto. Seguramente los que buscan una relación 32:9 estén desinteresados, pero creo que los que buscan una pantalla grande con varias entradas y que sirva como herramienta de trabajo y entretenimiento tendrán en este BenQ un gran soporte. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por BenQ desde el 6 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 3200 soles en precio regular, pero con varias ofertas en tiendas online.