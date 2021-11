NIUSGEEK tiene a prueba un speaker de Microsoft certificado por Teams | Fuente: RPP

Las videollamadas bajo entornos como Zoom, Meet o Teams han llegado para quedarse, y hoy es importante buscar herramientas que mejoren nuestra presencia en estos entornos. Una de esas condiciones es el audio, y la misma Microsoft tiene un equipo que, contra todo pronóstico, he usado más tiempo para otras cosas, más allá de las reuniones. NIUSGEEK tiene a prueba al Microsoft Modern USB-C Speaker.

Microsoft Modern USB-C Speaker: especificaciones técnicas

MICROSOFT MODERN USB-C SPEAKER TAMAÑO 138 x 70 x 29 mm PESO 191 gramos MATERIALES Matte Black, acabado en tela y silicona RESPUESTA 20 Hz - 20 KHz música | 300 Hz - 10 KHz voz DRIVER 50 mm ALIMENTACION USB-C de 68 cm MICRÓFONOS 2 omnidireccionales BOTONES Teams, mute, volumen, colgar COMPATIBILIDAD Desde Windows 8 | Desde macOS 10.15

El equipo viene en un estuche duro | Fuente: RPP

Microsoft Modern USB-C Speaker: Esto es lo que debes saber

Excelente calidad de construcción. Para empezar, el equipo viene en un case duro que lo protege en el traslado. El speaker cuenta con una tapa superior recubierta en tela y exhibiendo los botones de interacción, mientras que la parte inferior es de una goma antideslizante flexible que podemos usar para enrollar el cable USB-C incrustado al terminal. Es casi como un teléfono de 6 pulgadas, pero muy grueso y con el logo de Microsoft en uno de los bordes.

El parlante tiene el cable enrollado bajo la tapa de silicona | Fuente: RPP

Instalación simple. El equipo se conecta a PC con el puerto USB-C y se activa como un periférico más dentro del OS. Sin embargo, la compatibilidad completa la logramos usando Microsoft Teams, pues los botones no pueden ser ajustados para otras funciones mediante software. Lo hice funcionar con un teléfono y va sumamente bien.

La conexión USB-C nos permite hacerlo funcionar con teléfonos y tablets | Fuente: RPP

Gran experiencia táctil. Para manipular el parlante, basta con conectarlo a la PC y darle los accesos desde la configuración del sonido. EL botón TEAMS permanece iluminado y permite abrir la aplicación a un solo toque. Lo bueno es que, si recibimos una llamada o tenemos un evento en curso, la luz del botón comienza a parpadear. Para finalizar la sesión, basta con pulsar el botón de llamadas y ya. El pulsador MUTE cambia a rojo cuando está bloqueado y emite una respuesta sonora para identificar si el micrófono está habilitado o no.

Tenemos acceso directo a Teams | Fuente: RPP

Funciona con otras apps, pero no al 100%. Al ser un parlante certificado para Microsoft Teams, no lo deja fuera del uso en Zoom y otras apps, pero no al grado de Teams. Podemos usar el Mute en ambas, pero eso no cambia el estado del botón en la interfaz de las aplicaciones, pues no están integradas. Piensa en que es un micrófono USB, y que puede ser usado como equipo adicional, pero con Teams sí tenemos acceso total.

Cuando el micrófono esta en MUTE el ícono de Teams se muestra bloquead. Eso solo pasa con Teams | Fuente: RPP

¿Qué tan bien recibe la voz? En teoría, el equipo está optimizado para reducir el ruido en un rango de hasta un metro y medio, pero es capaz de mantener un volumen muy bien nivelado. Te recomiendo escuchar la prueba de voz que hemos hecho en esta nota.

Funciona también para escuchar música | Fuente: RPP

¿Qué tal suena? Muy bien. De hecho, me sorprende que este driver de 500 entregue un bajo de buena presencia y sin sacrificar la calidad del audio. Es un sonido balanceado y recibimos L+R, aunque perdemos un poco de profundidad en el sonido estéreo. Ojo que hablamos de un parlante de 100 dólares, y en ese rango de precios vas a encontrar pocas soluciones que integran un sonido más que decente con las herramientas nativas de Microsoft. A partir del 50%, el sonido comienza a sentirse ligeramente rajado, pero ese rango escapa de lo “permitido en la oficina”.

De tamaño es ligeramente más largo que un mouse | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Para empezar, la ausencia de botones multimedia es evidente y le hubiese ayudado a ganar algunos puntos adicionales al parlante cuando lo usamos en el escritorio. SI bien el cable puede ser enrollado y escondido en el chasis, corremos el riesgo de dañar el único cable que el equipo tiene, y ahí hubiese sido conveniente tener un puerto USB-C en el dispositivo. Por último, una salida de audífonos no le hubiese venido mal al mando, aunque sea para tenerlo a mano y no lidiar con la falta de puertos en PC.

No quita espacio sobre la mesa y va muy bien para espacios pequeños | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Creí que no necesitaba esto, y realmente simplifica todo. Tengo varias reuniones por Teams y este equipo simplifica todo, incluso cuando lo uso por teléfono – casi siempre lo usaba como manos libres del celular, aunque consume la energía del equipo – o la Tablet. Es casi una extensión más de nuestro sistema de audio, y es perfecta para oficinas más nómades, o para reuniones con varias personas. Me encanta, y creo que es un equipo que debes considerar si buscas un parlante para tu oficina en casa, un micrófono para responder llamadas o video reuniones en un solo equipo. Armar esto de manera independiente te saldría al doble, y esto es una tremenda solución integrada.

Equipo cedido por Intcomex Perú desde el 4 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 99.9 dólares en la web de Microsoft. Desde 379 soles en algunas tiendas online.