Si bien los proyectores no son un artículo de imperiosa necesidad para la casa, los entornos colaborativos aún tienen gran demanda de estos implementos. Las reuniones en oficinas y los grupos de clase han quedado un poco atrás, pero el retorno a la nueva normalidad ya comienza a tomar forma. BenQ es una marca que ha comenzado a proponer soluciones dirigidas a la “proyección sin contacto”, y NIUSGEEK ha tenido la oportunidad de probar al EW800ST, uno de los equipos que apunta a ese nuevo espacio.

BenQ EW800ST: especificaciones técnicas

BENQ EW800ST TAMAÑO 296x120x232 mm PESO 2.5 kg LÁMPARA 200W con 3 300 lúmenes | entre 5 000 a 15 000 horas de uso PROYECCION DLP de hasta 1920 x 1200 | Contraste 20000:1 | 1,1X de zoom | 60° a 180° OS Android 6 ALMACENAMIENTO 16GB | puertos USB-A RAM 2GB CONECTIVIDAD 802.11ac/b/g/n | 2.4G/5G | BT 4.0 INTERFAZ PC D-Sub | Salida D-Sub | HDMI | USB-A x2 | USB mini B | Audio In/Out | RS232 | Receptor IR CONSUMO Entre 235 y 320W

El BenQ cuenta con un chasis de plástico blanco | Fuente: RPP

Un proyector simple a primera vista. El BenQ EW800ST cuenta con un chasis de plástico blanco que destaca por su lámpara delantera de 200W y hasta 3 300 lúmenes. En la parte superior se alojan tres botones de navegación, tres focos LED notificadores junto al cursor y un selector de entradas al lado del modo “ECO BLANK” que pone en reposo al equipo. Como es tradicional en estos equipos, muy cerca de la lámpara encontramos un dial para ajustar el enfoque, pero echamos de menos un sistema de compensación trapezoidal en ese sector.

Aquí se ven todos los ingresos y salidas del EW800ST | Fuente: RPP

Un I/O llamativo. En la parte trasera encontramos todos los ingresos y salidas que necesitamos, salvo uno. Tenemos ingreso y salida de audio, salida hacia monitor VGA, ingreso VGA, ingreso RS232, entrada HDMI, puerto ethernet, puerto para mini USB tipo B y dos puertos USB-A, con uno de ellos para carga. No tenemos, eso sí, un puerto USB-C. Uno de estos puertos USB podemos usarlo para conectar un dongle, que permite la conectividad inalámbrica del equipo.

El control remoto resulto siendo muy útil para la navegación | Fuente: RPP

Un control remoto con complejo de mouse. En este caso, el control remoto que acompaña al EW800ST integra accesos directos a HDMI, PC y al launcher del proyector, además de ajustes rápidos de la calidad de imagen, el brillo y las funciones de reposo y pausa en el contenido. Además, el equipo integra un “Modo Mouse” con el que podemos desplazarnos para seleccionar opciones del menú. Además, el control remoto tiene un puntero láser para ver su posición sobre la proyección, una herramienta útil cuando mostramos cuadros o diapositivas.

El dongle WiFi se coloca en uno de los puertos USB-A | Fuente: RPP

¿Por qué “proyección inalámbrica”? Con tanto input en la parte trasera, uno podría pensar que hay que conectar cada fuente. Pues ahí es donde este proyector cambia la estrategia hacia lo “inalámbrico” Gracias a un dongle USB conectado en la parte trasera, podemos conectar a redes WiFi nuestro EW800ST, pero también le damos propiedades de transmisión inalámbrica en la oficina o el salón de clases. He probado Android en celulares, Tablets y un iPhone 13 Pro sin tocar el proyector, y he podido ver la imagen de cada equipo en gran escala y con muy baja latencia – casi un quinto de segundo -, y no he tenido que tocar el proyector para nada. Realmente podemos disparar todo tipo de contenido en audio y video sin perder detalle, ya sea horizontal o vertical. En un salón de clases, por ejemplo, podemos tomar el control del proyector para compartir pantalla, y permitir o rechazar solicitudes desde una aplicación en el teléfono.

Podemos leer memorias USB y controlar el contenido con el remoto | Fuente: RPP

¿Y si no tengo PC? Aquí viene el segundo gran encanto del EW800ST. Los puertos USB que integra pueden abrir archivos en explorador, y desde el proyector contamos con soporte para documentos, fotos, videos y todo tipo de contenido. Basta con dar click sobre el archivo que queremos abrir, y ya podemos movernos con libertad sobre él usando el ratón o pasando slides con el cursor. Ya no tenemos que usar una PC para una demostración, ni tampoco usar un control para el proyector y otro para administrar lo que vemos. Incluso podemos poner play y pausa de audio y video desde el propio control remoto sin problemas. Ojo que los puertos son HID – dispositivo de interfaz humana – y puedes conectar un mouse ahí.

Emparejando inalámbricamente una Lenovo P11 Pro con el BenQ EW800ST | Fuente: RPP

Proyector en tu teléfono. La ventaja de la conectividad inalámbrica, sin embargo, no es de una via. Podemos ver en la pantalla de nuestro smartphone lo que el BenQ EW800ST está mostrando, gracias a un protocolo que le permite transmitir a dispositivos la imagen que el equipo está emitiendo en ese momento. Gracias a Insta Share 2, una aplicación desarrollada por BenQ para emparejamiento de sus propios equipos, podemos trasladar la imagen desde o hacia el teléfono y enlazar varias señales de PC o smartphones en una sola pantalla proyectada, casi como un administrador de tareas en tiempo real.

Aquí el BenQ EW800ST proyecta señal a mi teléfono en tiempo real. La distorsión de color es un tema de balance de blanco de la cámara. | Fuente: RPP

180 pulgadas de visión. La lámpara es muy luminosa, y el sistema de ventilación algo ruidoso. Sin embargo, tenemos un boot limpio que nos lleva a un fork de Android 6 para trabajar con apps integradas. El tamaño de la proyección ocupa hasta 180 pulgadas sin bajones de luz, pero puede compactarse hasta las 60 pulgadas si acercamos el equipo hacia la superficie de proyección. Realmente estamos ante un proyector de mucha luminosidad – 3 300 lúmenes de intensidad -, y un tono de color dentro del esperado. Lo malo es que el sistema de compensación trapezoidal solo es vertical, y no tenemos la chance de ajustar la horizontalidad por software.

Podemos extender el ángulo de vision hasta las 180 pulgadas | Fuente: RPP

Estamos ante un fork de Android con pocas herramientas, pero con campo para la implementación desde áreas TI | Fuente: RPP

Y de software ¿cómo andamos? Pues hay pro y contra en esto. Hablamos de un equipo Android, que cuenta con parches actualizados, pero aún se ejecuta desde Marshmallow. Hablé con BenQ sobre ese tema, y me señalaron que es por un tema de protección. Al tener Android, podemos darle algo Smart al equipo, pero no tanta libertad de ejecución de apps nuevas a un salón de clases. Contamos con una interfaz de navegación simple, que podemos implementar con el área de TI, pero que para un hogar resulta innecesario. El equipo está preparado para recibir alertas desde un administrador, y puede añadirse a un sistema integrado de proyectores bajo observación, haciendo que un manager de redes pueda ver lo que cada proyector está mostrando. Esto, evidentemente, es compatible solo con productos BenQ. En concreto: no puedes meter Netflix desde un repositorio, pero sí podrías hacerlo por un APK. Eso sí, contamos con Firefox como navegador por defecto, que podemos usar también si instalamos el Smart Control de BenQ en el teléfono.

Solo podemos emparejar PC usando Chrome | Fuente: RPP

¿Qué no me gustó? Como había mencionado, la ausencia de un puerto USB-C es lo que me llamó la atención, pues hubiese simplificado muchas cosas. Lo otro es que, al no estar dirigido a hogares, no tenemos una navegación simple o capacidades de entretenimiento. Lo otro es la ausencia de un eje horizontal para la corrección trapezoidal, algo que si es necesario para ajustes de un proyector. El otro tema es la ausencia de soporte para emisión de Windows, pues solo podemos "castear" CHrome desde PC.

Tenemos un sistema de navegación integrado al chasis | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Que llegues a una oficina y que, sin importar el sistema operativo del equipo, puedas proyectar inalámbricamente lo que quieras ya es un gran plus que este proyector tiene. Hoy todos los equipos en el mercado que se mueven en un circuito profesional cuentan con Miracast, AirPlay o lo que sea, y este proyector lo soporta. Si no hay PC, conectas el USB con tu archivo y lo ejecutas desde el proyector como un titán. Creo que podemos entender que, más allá de la luminosidad, este equipo viene a darle más flexibilidad al trabajo colaborativo sin necesidad de tocarlo, y eso es una necesidad de nuestros tiempos. Dile a tu empresa que vaya por él, al menos para una demo.

* Equipo cedido a préstamo por BenQ Perú desde el 1 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio: 5649 soles en tiendas online de la marca.