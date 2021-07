NIUSGEEK pone a prueba a los Honor Earbuds 2 Liite | Fuente: RPP

La propuesta del mercado TWS sigue incrementándose en beneficio del usuario, que ve cómo hay modelos que bajan de precio y que añaden nuevas funciones en un rango de precios muy competitivo por debajo de los 100 dólares. Honor ya nos había sorprendido con sus Moecen Earbuds X1 y su simpleza, pero ahora vienen en serio con un nuevo modelo “lite” que engaña a cualquiera. NIUSGEEK ha probado los nuevos Earbuds 2 Lite y estas son nuestras impresiones.

Estos nuevos Honor cuentan con cancelación de ruido activa | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones de los Honor Earbuds 2 Lite

HONOR EARBUDS 2 LITE TAMAÑO 37.5 x 23.9 x 21mm | CASE 45.5 x 61.2 x 25.35mm DRIVER DINÁMICO DE 10 mm PESO 5.5 cada earbud CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | BLE/HFP/A2DP/AVRCP RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20HZ - 20KHZ CODECS SBC/AAC AUTONOMÍA AUDÍFONOS: 55 mAh | CASE: 410 mAh PUERTO USB-C | Hasta 4 horas de reproducción con 10 minutos de carga CANCELACIÓN MIIXTA: Pasiva por diseño, activa, modo awareness BOTONES CASE: emparejamiento | earbuds: panel táctil COMPATIBILIDAD Emparejamiento Bluetooth sin software MICRÓFONOS 3: dos para llamadas y uno para la cancelación de ruido

El case es más pequeño que el de los X1 | Fuente: RPP

Así lucen los nuevos Earbuds 2 Lite de Honor | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Una sana evolución. Pese a mantener su diseño “ala Airpod”, Honor ha logrado ajustar medidas respecto al X1. Se sienten audífonos más ligeros y estilizados que la generación previa, y el mismo case ha reducido las medidas. El estuche ahora es más delgado y exhibe un botón al lado derecho para facilitar el emparejamiento y reseteo de los earbuds, además de mantener el notificador LED sobre el logo HONOR. Igual la bisagra siendo muy agresiva y no facilita la extracción con una sola mano. Hay que “meter uña”.

Earbud 2 Lite rodeado del X1, el realme Bud Q, el realme Bud Air 2 y el Galaxy Bud Live | Fuente: RPP

Con solo el emparejamiento desde el bluetooth del mismo smartphone ya tenemos las funciones completas | Fuente: RPP

Emparejamiento “Easy peasy”. Durante mis pruebas, usé el equipo emparejando directamente el case con teléfonos distintos y todo impecable. En el manual se recomienda la instalación de AI Life de Huawei para mejorar la experiencia de uso, pero no le vi la necesidad apenas me los puse. El equipo cuenta con un driver de 10mm y un sistema de cinco piezas que incluye un diafragma de compuesto de polímero “PEEK+PU”, un sistema que reduce las vibraciones en alta frecuencia en combinación con la polietertercetona para reducir la fricción entre materiales.

La "patita" sobresale un poco más que en el modelo anterior | Fuente: RPP

El nuevo diseño ayuda a una cancelación pasiva eficiente | Fuente: RPP

Un “mata-ruido”. Ya había resaltado el estupendo trabajo en diseño de los X1 para la reducción pasiva de ruido exterior, pero este nuevo equipo reduce aún más sin necesidad de activar la cancelación activa. Es una estupenda forma de aislarte levemente del ruido de la calle o la oficina en ciertas horas. A diferencia del X1, que tiene una recta marcada para calzar con las hendiduras del oído, estos 2 Lite son más amables en diseño y suavizan esos bordes para un suave ajuste que mejora la posición del audífono para cancelar el sonido externo. Ojo, aun no hablo de la cancelación activa.

Los nuevos Earbuds 2 Lite añaden más micrófonos para la cancelación de ruido | Fuente: RPP

Más sensores para más comodidad. Hay varias cosas que omitiré que ya ví en la reseña de los X1. Para empezar, tenemos un sensor que identifica si nos retiramos el equipo para poner pausa, y retomar la reproducción en un rango de tres minutos. Pasado ese tiempo, debes reanudar manualmente la reproducción. Además, se añaden dos micrófonos más a cada earbud para integrar la cancelación de ruido.

En esta delgada parte cabe el sensor para gestos, y a veces no acierta en el reconocimiento | Fuente: RPP

Un paso atrás en los gestos. Con los X1, Honor se había complicado un poco en el uso de la parte táctil que, si bien respondía bien, tenía serias limitaciones en la reproducción de multimedia, como modular el volumen. Esta edición nos quita por defecto – por lo menos no he probado en AI Life si existe la opción de cambiar esto – la posibilidad de cambiar al track siguiente en una reproducción, y reemplaza el toque largo de pausa por la activación de los perfiles de ANC. Para pausar o reproducir, debemos usar el doble toque, al igual para que para contestar llamadas. No tenemos reconocimiento de tres toques, al menos no por defecto. Y la superficie táctil es más reducida que en los X1, provocando que deba repetir el gesto en 5 de diez veces, algo que en el modelo anterior no me pasaba. Es mejor sacar el teléfono y controlar la multimedia. En el mejor de los casos, un smartwatch o smartband puede ser la solución intermedia.

El driver de 10 mm se aloja bajo este enmallado | Fuente: RPP

Dame esa cancelación siempre. Ya con la reducción pasiva, los E2Lite tenían mi respeto. Con ANC, es otra cosa. Había ocasiones en que sacaba a pasear al perro durante media hora, y solo activaba el ANC sin música. Glorioso. El “awareness” funciona muy bien, aunque arrastra un poco de ruido en las frecuencias agudas. Sin embargo, puedes establecer una conversación sin problemas. Lo malo es que el volumen de la voz que te menciona el tipo de cancelación es imperceptible cuando reproduces música, y debes pausar lo que estás escuchando para saber en qué modo estás.

Este nuevo case cuenta con carga rápida hasta dos veces más rápida que la generación anterior | Fuente: RPP

Carga rápida de calidad. Este equipo permite una carga rápida que entrega hasta 4 horas de reproducción sin ANC con solo 10 minutos conectada a una fuente de energía. Cada earbud es capaz de alojar 55 mAh de carga y, en teoría, este equipo es capaz de lograr una autonomía de hasta 32 horas con volumen al 50% y sin ANC, combinando la carga disponible en el case. En términos generales, he estado con un promedio de 6 horas continuas de reproducción con el reductor de ruido activo a un 90% de volumen, algo realmente interesante para un par de audífonos de este rango de precio. No te quedarás botado sin escuchar música, te lo garantizo. Los earbuds pueden cargarse en una hora dentro del case, el mismo que va de 0 a 100% en hora y media..

Esta nueva generación de audífonos cuenta con sensores de proximidad para pausar y reanudar la reproducción de música | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan? Son de una naturaleza más agresiva, en donde hay ligera predominancia de graves y medios. En el caso de “Freak on a Leash”, la canción que siempre uso para mis pruebas, los graves tienen un viaje bastante largo, y la tarola suena un poco más atrás debido a la leve reducción de agudos. En general es un sonido con cuerpo y buena distancia de instrumentos, incluso en el estéreo previo al coro en donde ambas guitarras salen a cada lado y los platillos comienzan a brillar un poco más. La voz destaca poco, pero lo suficiente para entender la letra. En el intermedio del 2:36, el viaje del grave se acentúa, y la guitarra adquiere un poco más de predominancia en el arreglo de agudos. El ANC no afecta la mezcla en ningún caso. Para “Spirit Carries On” de Dream Theater – el lento que uso en las pruebas – la compresión en la voz se siente un poco más. El arreglo de cuerdas que acompaña al piano del intro se hace un poquito más evidente, pero desaparece un poco cuando entra el bajo. El bombo tiene mucha presencia en el resto del tema, mientras que la guitarra que acompaña las figuras del cantante retrocede un poco. Es un equipo de buen rango, pero que prioriza la zona intermedia de frecuencias.

Son audífonos que acentúan un poco más los graves y los medios, pero reducen las vibraciones de manera fantástica | Fuente: RPP

¿Valen la pena? Sí, aunque hay algunos detalles por considerar. Por un precio de salida de 349 soles limitamos la interacción con estos Earbuds 2 Lite, pues no podemos adelantar o regresar a la canción que estábamos escuchando, y aun no sé si ese parámetro pueda variar en la aplicación AI LIfe – actualizaré la nota apenas lo descubra -. En este punto de partida, equipos más baratos cuentan con un mejor sistema de navegación e interacción, aunque adolecen de la autonomía y el nivel de cancelación de ruido que este equipo logra.

Sin embargo, no hay manera de que puedas superar la COMODIDAD de este par de TWS frente a otros del mismo rango de precios, que son un poco más delgados y que pueden caerse de manera simple en una caminata, además de que no tienes que girarlos en tu oído para buscar el sweet spot. Estos Earbuds 2 Lite tienen una filosofía simple: te los pones y funcionan. Solo debes convivir con esas limitaciones. Si quieres añadir ANC a un sonido que ya conoces desde los X1, y no quieres instalar nada para mejorar lo que viene por defecto, ve por ellos. A mí me gustaron mucho.

*Equipo cedido por Honor Perú desde el 6 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio de salida al mercado: 349 soles.