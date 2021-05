NIUSGEEK tiene a prueba un cepillo Honor Choice | Fuente: RPP

En las últimas semanas, la primera apuesta de Honor en el mercado latinoamericano se va centrando en experiencias “Smart”. Ya habíamos tenido la chance de probar los X1 Earbuds bajo la estrategia “Honor Choice”, pero la ex submarca de Huawei quiere seguir experimentando con condiciones un poco más alejadas de los smartphones y productos de telecomunicaciones. Cuando recibimos un cepillo, pensamos que era una broma. Luego de probar el uSmile P1001, supimos que no. Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Cada cepillo está rotulado para identificarlo | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones del uSmile P1001 Honor Choice

HONOR CHOICE USMILE P1001 TAMAÑO 25.2 x 2.75 x 2.75 cm PESO 141 gramos CABEZALES Cerda de limpieza y cerda de blanqueamiento CHOQUE DE FRECUENCIA 32000 - 38000 por minuto PROTECCIÓN IPX7 AUTONOMÍA 2500 mAh - hasta 6 meses - PUNTO DE CARGA Puerto USB-C | DC 5V ± 0.5V / 1A BOTONES Único: interruptor y modos MODOS BLANCO | LIMPIO | SUAVE

Básicamente esto es lo que trae la caja, más allá de cables y manuales | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

No es el primer cepillo eléctrico que uso. Antes de este uSmile de Honor Choice, he venido usando un AquaSonic Black Series que conseguí en oferta a través de Amazon. Ese modelo, en comparación al uSmile tiene algunas ventajas y desventajas que iré mencionando en la reseña.

El uSmilie tiene un sello para proteger el puerto USB-C | Fuente: RPP

Ligero y fácil de usar. El equipo no dista mucho del estándar y sintetiza la acción en un solo botón que permite el encendido y apagado del cepillo, mientras que cambia entre los tres modos disponibles. En la base nos encontramos con el puerto USB-C para carga, y en la caja tenemos dos puntas distintas: una de cerdas suaves y otra para limpieza profunda. Es ligeramente más pesado que el AquaSonic, pero tiene una base texturizada para un mejor grip y una jorobita para que el cepillo no se vaya rodando.

La cerda negra es para dientes más blancos y la cerda blanca para limpieza más delicada | Fuente: RPP

Protección IPX7. Este cepillo es lavable en agua sin ningún problema, gracias a que cuenta con un grado de impermeabilización alto, protegiendo el ingreso USB, el botón y el extensor del vibrador que se conecta con la cerda.

El intercambio de cerdas es simple: basta con solo un tirón | Fuente: RPP

Sistema intercambiable. Con una ligera presión, podemos remover las cerdas que vienen con el equipo. En total vienen dos juegos con cerdas DuPont, la firma que patentó el nylon más suave usado en una gran cantidad de cepillos a nivel global. El cuello del cepillo intercambiable es delgado, y con un ángulo de caída que permite un ingreso sin problemas a la cavidad bucal para llegar hasta los dientes de atrás.

El uSmile P1001 solo trae dos piezas de intercambio de cerdas | Fuente: RPP

Botones y LEDs. Como había mencionado, el uSmile P1001 tiene un solo botón de interacción que funciona en ciclo: blanco, limpio, suave y apagado. Ojo que debes pasar por todo el ciclo para apagar el cepillo, y eso puede resultar un problema si solo usas un modo porque vas a salpicar espuma si no apagas el cepillo antes de sacarlo de la boca. Ahí radica la diferencia con el AquaSonic que tiene un botón de apagado encima del de los 4 modos. Además, los LEDs del equipo son un poco tenues y hay que ir contando en qué modo vamos, en lugar de tener una indicación clara. El AquaSonic tiene rótulos claros y luminosos para saber en qué modo estás.

A la izquierda el sistema de botones del uSmile de Honor y a la derecha el AquaSonic | Fuente: RPP

Frecuencia de choque. A diferencia de un cepillo tradicional que puede, con mucha fuerza, lograr hasta 300 movimientos por minuto usando solo la mano; los cepillos eléctricos se mueven entre 16 mili y 45 mil veces por minuto, gracias al motor vibrador que integran. En ese lapso, se producen vibraciones acústicas que ayudan a que la placa bacteriana no pueda adherirse con firmeza, y permite que ciertas zonas entre los dientes se introduzca aire para saturar de oxígeno la concentración de placa.

El uSmile P1001 va de 32 mil a 38 mili toques por minuto | Fuente: RPP

Explicado esto, hay que entender que distinto nivel de vibración entrega distintos resultados, pero este uSmile de Honor tiene un rango interesante: va de 32 mil a 38 mil choques por minuto, una vibración cómoda para la boca. El AquaSonic es un poco más agresivo porque va hasta 40 mil, y puede resultar incómodo para algunos. Sin embargo, este uSmile tiene un sensor que reduce la vibración cuando el cepillo se pega demasiado a las encías y reduce el impacto para dar mayor comodidad.

La luz LED es demasiado tenue en el uSmile | Fuente: RPP

Temporizador. Este detalle podría pasar imperceptible, pero es básico en un cepillo. Por lo general, nos concentramos en cuatro cuadrantes para cepillarnos, y estos cepillos emiten una alerta cada 30 segundos para cambiar el cuadrante, tomando como referencia un cepillado de hasta dos minutos. El recordatorio del uSmile de Honor es ligeramente más fuerte que la vibración regular, mientras que el AquaSonic detiene la vibración al pasar los 30 segundos para recordarnos el cambio de cuadrante.

La vibración para cambiar de cuadrante es más leve que la del AquqSonic | Fuente: RPP

Un powerbank con cepillo. Bueno, no precisamente, pero estamos hablando de 2500 mAh en el uSmile de Honor, lo que le da una autonomía brutal de hasta seis meses y una libertad tremenda para viajes y la oficina. Si necesitas darle jugo al equipo, tienes una toma USB-C en la base para cargarlo y usarlo. En el caso del AuqaSonic, la batería le dura un mes y requiere una base de carga inalámbrica.

Así luce el puerto USB-C | Fuente: RPP

No carrying case. Esto sí me ha parecido un detalle que uSmile descuida. Con el AquaSonic tenemos un case libre BPA que permite almacenar hasta dos juegos de cerdas de los ocho que vienen en la caja. El uSmile lo debes llevar sin protección, y eso es un punto en contra.

El equipo no cuenta con una apliciaicón para el monitoreo del lavado | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si buscas dar el salto a los cepillos eléctricos, es una buena manera de iniciarte. Eso sí, recuerda que debes considerar el desgaste de las cerdas y los repuestos para ellas, por eso es que es importante ver las opciones - Honor nos ha dicho que se ofrecerán pronto -. En este caso, prefiero quedarme con el AquaSonic por la manera en que me he adaptado al equipo y porque sus ocho repuestos me darán hasta 2 años y medio de uso, pero no dudo que el uSmile, con la simpleza de uso, pueda encajar en tu rutina. Solo dos cosas: un juego de cerdas más y un case para llevar para la próxima, Honor. Ve por él, y acostúmbrate a un nuevo tipo de cepillado.

* Equipo cedido por Honor Perú desde el 21 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 189 soles.