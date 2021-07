El audífono se encuentra en el mercado peruano en precios que superan los 200 soles. | Fuente: RPP Noticias

Los audífonos inalámbricos se han convertido en una bendición. Una vez los pruebas, no vuelves atrás. Sin embargo, para que pase ello, el dispositivo que pruebes debe ser de buena calidad porque, de lo contrario, no querrás dar el salto.

Klip Xtreme está intentando ganarse un nombre en este campo y nos presenta al Keon KWH-500, headsets estéreo que nos prometen hasta 21 horas de autonomía, como para que te olvides de cargarlos por varios días. ¿Cumplirá lo prometido?

Especificaciones

Material: Acero inoxidable, plástico y cuero sintético

Dimensiones: 19,7×17,1×8,5cm

Peso: 249g

Longitud del cable: Micro-USB: 61cm – Cable de 3,5mm: 91,4cm

Garantía Limitada por un año

Auricular tipo: Supraaural

Unidad del parlante: Φ40mm

Máxima potencia de salida (P.M.P.O): 20mW

Frecuencia: 2,402-2,480GHz

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: (-40dB)±3dB

Entrada CC: 5V, 500mA

Micrófono tipo: Integrado

Directividad: Omnidireccional

Frecuencia: 20HZ-16.000HZ

Imagen referencial del Klip Xtreme Keon. | Fuente: Klip

Diseño

El diseño del Keon es elegante, con el color negro y sus matices grises como predominante.

En cuanto a materiales, mantiene de los mejores: la diadema está fabricada con acero inoxidable, mientras que las almohadillas de oídos están hechas de cuero sintético.

Pese a que se siente ligero, es fuerte y resistente, y luce muy bien.

Algo muy agradable es los Klip Xtreme Keon pueden girarse y adecuarse para su estuche de carga, otro objeto muy resistente y práctico donde puedes llevar su cable de carga USB y su Jack de 3.5 mm.

El audífono en su estuche. | Fuente: RPP Noticias

Performance

El audífono, además de verse bien, es cómodo en los oídos. En una jornada laboral completa, han sido pocos mis disgustos por el largo tiempo de uso.

El equipo es sencillo, pero elegante. | Fuente: RPP Noticias

Donde sí me quedan dudas es en la calidad de sonido. Lo siento un poco plano, con predominancia de agudos, pero poca profundidad en graves y bajos. No me malinterpreten, no se escucha mal, pero esperaba un mejor performance en este campo.

No he tenido problemas de conectividad, con un Bluetooth 5.0 que trabaja sin problemas, sin interferencia de otras líneas inalámbricas, además de un campo de funcionamiento más amplio que lo normal. La sincronización fue instantánea.

Aunque no lo necesité, tiene la posibilidad de conectarse a dos equipos al mismo tiempo, algo que muchos usuarios requieren.

Algo genial es que puedes conectar el cable con puerto jack de 3.5 mm para utilizarlo como audífono convencional sin gastar batería extra.

Los comandos en la parte trasera del auricular también funcionan bien, permitiendo avanzar de canción, bajar o subir de volumen y aislar el sonido ante llamadas. Permite también contestar directamente con un micrófono integrado.

Tres botones de comando. | Fuente: RPP Noticias

La autonomía estuvo cerca de lo prometido con varias sesiones de uso y dos cargas a la semana. Eso sí, su carga al 100% llega a las 2 horas de espera, un poco alto, pero que, conociéndolo, te obliga a enchufarlo a la PC en tiempos muertos o de descanso.

¿Vale la pena?



Es cómodo, se ve bonito y tiene un largo tiempo de uso cargado al 100%, pero esperaba mejor performance auditivo del Klip Xtreme Keon. Pese a ello, tiene una gran cantidad de ventajas extras, como su naturaleza híbrida cableada y hasta la funcionalidad en dos equipos. Si está en tu lista de deseados, prueba el sonido antes de hacer la compra. Si te convence, no veo por qué no llevártelo.

* Equipo cedido por Klip extreme desde el 23 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio: 260 soles en el mercado local.





