NIUSGEEK tiene a prueba los Realme Buds Air 2 con ANC | Fuente: RPP

Hay margen para la sorpresa en el mercado de audífonos, y son muchas las configuraciones que encontramos con gran solvencia y que funcionan como deben. En el caso de realme, su línea de accesorios ha comenzado a ganar notoriedad localmente y sus audífonos son, seguramente, el punto a vencer a partir de ahora. NIUSGEEK tiene a prueba unos Buds Air 2 y realmente son de temer.

Los earbuds y el case del sistema TWS de realme | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones de los audífonos realme Buds Air 2

REALME BUDS AIR 2 TAMAÑO CASE 60,3 x 57 x 24 mm DRIVER DINÁMICO DE 10 mm PESO 4.1 gramos cada earbud | 42.7g case CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | BLE/HFP/A2DP/AVRCP | 10 metros RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20HZ - 20KHZ CODECS SBC/AAC AUTONOMÍA AUDÍFONOS: ND | CASE: 400 mAh PUERTO USB-C | Hasta 2 horas de reproducción con 10 minutos de carga CANCELACIÓN MIXTA: Pasiva por diseño, activa, modo awareness - 25db BOTONES CASE: emparejamiento | earbuds: panel táctil COMPATIBILIDAD Emparejamiento Bluetooth Realme Link | Google Fast pair MICRÓFONOS 2: uno para llamadas y uno para la cancelación de ruido IMPEDANCIA 32 ohmios

Esto es lo que debes saber del equipo:

Un diseño muy compacto. Hablamos de unas dimensiones que se acercan a los Huawei FreeBuds 4i en tamaño y peso. En este caso, el estuche glossy aloja ambos audífonos de bastón – es lo único que ya comenzó a aburrirme en el formato - y nos deja un notificador LED al frente que cambia de color en función de la cantidad de batería que aloja, un botón de emparejamiento y un puerto USB-C. Dato adicional: tenemos certificación IPX5 para la resistencia a salpicaduras.

Ligeros y muy cómodos. Estos earbuds son cilíndricos y cuentan con una superficie de contacto amplia, con pocos problemas de toque. Al oído, calzan muy bien con las almohadillas de silicona, pero podemos cambiar al tamaño que mejor nos quede con los repuestos incluidos. En total, cada earbud lleva dos micrófonos, pines de conexión en la base del bastón, un driver de 100mm – ojo a ese gran detalle – y un sensor de dirección alojado en toda la parte cercana al driver.

El bastón aloja parte de la batería y una serie de sensores táctiles, además de colocar los micrófonos canceladores de ruido | Fuente: RPP

Cancelación de ruido para las masas. Aquí viene uno de los elementos más interesantes del equipo. Para empezar, tenemos tres niveles: transparencia, normal y ANC. Con el primero, estarás atento al entorno mediante los audífonos en una mezcla muy sutil. Con el modo normal aprovechamos la cancelación pasiva que la silicona genera al sellar el oído. La cancelación activa reduce MUCHO el ingreso de ruido externo, y no esperaba que un audiófono de este rango de precio tenga ese nivel de ANC.

Tenemos un driver de 10 mm | Fuente: RPP

Una experiencia inteligente. En este caso, realme ha dotado a estos Buds Air con varias cosas interesantes. Para empezar, los sensores permiten pausar y reanudar la reproducción, pero permite el uso automático del modo “transparencia cuando nos quitamos un Bud. Contamos con un modo de reproducción para juegos y un boost natural de las frecuencias desde la app de realme. Mi configuración favorita ha sido la cancelación activa, Bass Boost+ y reforzador de volumen activado. Hermoso.

Si nos colocamos un earbud, automáticamente entra en modo awareness | Fuente: RPP

Respuesta táctil muy completa. Contamos con varios gestos que el equipo es capaz de reconocer. En la aplicación de realme para Android – sorry iOS – podemos personalizar la experiencia táctil de cada lado, y otorgar distintos gestos para las llamadas, la música y la cancelación de ruido. Los Buds Air 2 reconocen hasta triple toque, con lo que ya podemos adelantar o retroceder canciones y lanzar al asistente con pulsaciones largas. Eso sí, es ligeramente molesto el toque sobre el audífono porque se siente un golpecito en la parte interna del oído.

Así mantuve la configuración de los Buds Air durante mi prueba | Fuente: RPP

Conectividad sin problemas. Ya desde que tenemos Bluetooth 5.2, podemos respirar tranquilos en temas de conectividad. Si bien la música nunca tuvo caídas de señal sin importar el lugar en donde me pusiera el celular – bolsillo o morral -, en este rango de precio no puedo pedir conexión a dos equipos, así que no lo encontrarás aquí. En temas de códecs, solo tendrás AAC y SBC.

Calidad de audio sobresaliente. Ya el tener 10mm de driver ayuda a que el sonido viaje con más amplitud. De hecho, tenemos el mismo tamaño de driver que los Honor Earbuds 2 Lite que hemos reseñado. Mi acostumbrado set de canciones de prueba se disfrutó mucho con estos Buds Air 2. En el caso de “Freak on a Leash” de Korn, he tenido una proyección de graves tremenda, pero que nunca bloquearon la salida de medios y graves, además de que podía diferenciar claramente cada componente de la batería y el arreglo distanciado de guitarras. En “The Spirit Carries On” de Dream Theater, la voz viaja muy bien, pero la batería suele llenar un poco más las frecuencias medias y agudas con el parche de la tarola. Sin embargo, es un equipo que merece el uso de los plugins, pese a que en su estado natural no suenan mal. Si eres de los que obsesivamente toca el control de volumen, necesitas activar el boost por software. Recuerda que el emparejamiento por app requiere que saques una cuenta realme.

Este sistema de pines permite la carga desde el case | Fuente: RPP

Autonomía sobresaliente. Vamos a ponerlo de esta manera. Dejé de usar estos audífonos por una semana y volví a ellos para la reseña, y aún estaban a 60% de batería. En dos horas podemos cargar el case, y en una rellenar de energía los buds. Podemos tener hasta dos horas de reproducción con solo 10 minutos de carga, pero con la cancelación de ruido activa esto se reduce a una hora y pocos minutos en promedio. Con volumen a tope, ANC y plugins, he rascado las 4 horas y 45 minutos hasta haber drenado los audífonos, pero podemos extender este tiempo en base a ajustes de volumen y cancelación de ruido. Con el case podremos llegar hasta las 18 horas continuas con funciones a tope, pero graduando llegamos a raspones a 20 horas.

Tenemos un puerto USB-C para carga | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si te digo que “son la mejor opción para conseguir una tremenda cancelación a bajo costo frente a los demás” intuirás que sí. Sus 219 soles de precio de partida los hacen, por mucho, el producto con ANC más asequible del momento, pero sin sacrificar calidad de audio, protección contra salpicaduras y autonomía. Son una apuesta muy similar a las de Huawei y Honor, pero el precio es inmejorable. No sé qué esperas para ir por ellos.

*Equipo cedido por realme Perú desde el 3 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en la web de la marca: 219 soles.