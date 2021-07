El Sony SRS-RA5000 pasó por NIUSGEEK | Fuente: RPP

Cuando tuve la oportunidad de reseñar el Huawei Sound desarrollado en conjunto con Devialet, me quedó el mal sabor de boca por tener un equipo sin capacidades Smart, y que solo destacara por el excelente sonido en medio de limitaciones como la transmisión inalámbrica de contenido por WiFi o el emparejamiento con asistentes virtuales. Con este Sony SRS-RA5000 (Dios ¿quién pone los nombres en Sony?) esas frustraciones no existen. NIISGEEK tiene un parlante SRS… ese mismo, y esta es nuestra opinión.

Las bocinas superiores del SRS-RA5000 | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones del Sony SRS-RA5000

SONY SRS-RA5000 TAMAÑO 235 x 329 x 225 mm PESO 4,9kg DRIVERS 6 bocinas de 46mm | subwoofer de 70mm CONECTIVIDAD BT | NFC | WiFi N | Chromecast | Analógico SERVICIOS Asistencia de voz, Spotify Connect, TIDAL APP Sony Music Center | iOS y Android CODECS Perfil BT A2DP, AVRCP, SRP | SBS, AAC AUTONOMÍA Corriente directa

Esto es lo que debes saber del equipo

Así luce el arreglo externo del parlante | Fuente: RPP

Una máquina de afeitar con audio. Esta es la impresión que me dejó al sacar el parlante de su empaque “casi imposible de abrir”. El equipo es desafiante: tres bocinas llamativas en la parte superior, borde cubierto de comandos y una cintura llamativa revestida en tela gris, descansando sobre tres pilares pequeños color cobre que esconden las entradas para el cable de poder – que puede usarse en dos posiciones distintas en función de cómo acomodamos el equipo – y dejan espacio en uno de los codos del equipo para la entrada analógica de audio, un punto NFC de emparejamiento, la salida del subwoofer y una pequeña puerta para puerto USB.

En la parte baja encontramos el puerto para conectar el cable de alimentación de energía y dos canaletas para un cableado más cómodo | Fuente: RPP

En la parte trasera nos encontramos con la salida del subwoofer, el sensor NFC, un compartimento de puertos USB y la entrada de cables de 3,5mm | Fuente: RPP

Todo un arsenal bajo la malla. Hablamos, en total, de siete bocinas situadas bajo el chasis de tela y los bordes de cobre. La configuración va así: tres parlantes de 46mm apuntando hacia arriba – los externos que parecen una máquina de afeitar – tres internos del mismo diámetro – dedicados a frecuencias medias – y un subwoofer de 70mm. Cada uno de ellos cumple una función determinada en base al “modo inmersivo” – ya lo explicaré en un momento – y permiten que todo tipo de contenido suene bien – también hablaré de eso -. En este video te dejo la distribución interna.

VIDEO: Así luce el sistema de parlantes | Fuente: Sony

Los controles se encuentran a los lados del equipo | Fuente: RPP

En la parte superior hay una pequeña respuesta luminosa para cada acción. | Fuente: RPP

En este lado tenemos el botón de encendido, el selector de ingreso de audio y el activador del 360 reality Audio | Fuente: RPP

Controles simples. A diferencia del Huawei Sound, este RA5000 tiene una serie de botones en el lateral que ayudan a identificar las tareas. A un lado, tenemos el encendido, selector de ingresos y el modo inmersivo. AL otro lado, los habituales “pausa/play” y de volumen. Todo se controla a toques muy suaves y la textura de cada uno es reconocible sin necesidad de mirar.

A través de la aplicación Sony Music Center podemos configurar el equipo | Fuente: RPP

Emparejamiento veloz. Casi como configurar tus audífonos, este parlante requiere la app “Sony Music Center” – parece que el tipo que les pone los nombres al software debería trabajar en la división de hardware – para interactuar con el smartphone o cualquier otro equipo en casa. Desde esta app, podemos configurar la ecualización, el emparejamiento con periféricos y servicios de terceros que queremos reproducir.

Debes estar a un metro de distancia durante la calibración | Fuente: RPP

Calibración de sonido incluida. Hay dos cosas fascinantes de este equipo. La primera de ellas es la capacidad de ajustar, automáticamente, la salida de audio de una fuente y no tener que ajustar manualmente una canción más fuerte que otra en un playlist. Lo segundo es un sistema de “Calibración de sonido”, que usa un algoritmo combinado con los micrófonos del equipo para reproducir frecuencias – emite un sonido muy peculiar – y recibe el rebote de esas frecuencias parea determinar la distancia de paredes y obstáculos en el cuarto y, así, ajustar la mejor calidad de sonido al ambiente. Hermoso, y funciona muy bien.

El equipo ya viene configurado para funcionar bajo una red wifi | Fuente: RPP

Listo para el hogar conectado. Una de las cualidades a resaltar de Sony con este RA5000 es, sin dudas, el simple proceso de emparejamiento con cualquier cosa. Podemos unirlo como salida Bluetooth a nuestro TV, conectar por cable una salida de 3,5mm desde un equipo “no Smart”, emparejar fuentes dentro de casa mediante WiFi – una pena que sea N, pero es lo que hay – o Bluetooth, “castear” señal desde Spotify, Tidal, Deezer o cualquier otro servicio compatible con Chromecast en audio – ahí te veo, AudioPlayer – y, si el dinero no es problema, tener múltiples fuentes de sonido con cada parlante en casa y reproducir diferentes canciones en diferentes ambientes.

Podemos configurar a Google o Alexa y ejecutar comandos usando el parlante | Fuente: RPP

Smart. Esta cualidad es la que nos interesa. Para empezar, es compatibles con Google Assistant y Alexa, usando un “parlante inteligente” como puentes para la interacción con el asistente, pues no contamos con una acción directa que active al asistente en el RA5000. Sin embargo, el emparejamiento es realmente sencillo, y puede ser un gran complemento para un Nest Mini o Echo Dot, speakers que no tienen muy buena calidad.

El equipo es compatible con el Audio 360 | Fuente: RPP

¿Y qué tal suena? Pues, increíble. El único tema aquí es que el equipo no integra el códec LDAC – solo tenemos SBS y AAC -, algo que me parece raro siendo Sony y teniendo un monstruo en hardware. Probé con varias listas desde mi PC conectada por WiFi a la red de casa – podía controlar la música del RA5000 con mi teclado Logitech G815 desde Windows 10 con una muy baja latencia – y probar todo tipo de música. Luego de calibrar en cada ambiente, probé el 360 Reality Audio en mi pequeño estudio en casa y en la sala. En ambientes más amplios, el efecto inmersivo se nota más y las frecuencias viajan un poco más contenidas en medios, pero logran un tremendo alcance. El sonido con el 360 activado suprime un poco las frecuencias entre los 750 y 1500 Hz, aunque refuerza muy bien con los graves. He preferido para ambientes más pequeños usar el equipo sin el 360, y el sonido gana en firmeza y se ajusta perfectamente a lo que necesito: claridad de audio sin sentir que los instrumentos se amontonan uno sobre otro. Para películas, lo mejor es tener la bocina al medio y encender el 360 para permitir el viaje de la mezcla sin interrupciones. Es un parlante versátil y capaz de responder con lo que lo ataques. Eso sí, la predominancia del sonido 360 es de los parlantes de la cintura, mientras que sin ese plug-in hay más presencia de los parlantes superiores.

Tenemos acceso a un ecualizador para personalizar la salida de audio | Fuente: RPP

Lo que no me gusta. Es un equipo realmente pesado, y no es la mejor opción para andar moviéndolo en función de una reunión informal. Debe estar en un lugar y calibrarse. Lo otro es la falta de señales luminosas más evidentes, pues creo que el espacio disponible para eso es amplio, y Sony podría añadir algo más en ese arreglo de parlantes sin romper la sobriedad. Personalmente movería el punto NFC a una parte más visible o cercana al logo, porque alcanzar el punto una vez que acomodamos el parlante es un poco complicado, sobre todo si ya lo pusiste contra una pared. No extraño un control remoto, pero los controles pudieron tener un poco más de presencia en la parte superior y no en el filo lateral. Por último, la disponibilidad de música en 360 grados es muy limitada.

Los botones de interacción pudieron estar en esa parte que ocupan esos íconos | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si el dinero no es problema, sin dudas. Es un equipo que se va a adaptar a todo sin limitaciones, a diferencia del sistema que probamos de Huawei. El diseño puede ser un problema para algunos, sobre todo a aquellos que no les gusta algo similar a una licuadora con funda en medio del centro de entretenimiento, pero es un excelente dispositivo que servirá para todo tipo de propósito. Yo iría por él, siempre que lo encuentre en un precio que considere “sano” para mi bolsillo. Paciencia con la caja.

Es una apuesta cara, pero segura, en temas de inversión en calidad de audio | Fuente: RPP

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 18 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio no anunciado en Perú, pero se ofrece en Amazon a 700 dólares.