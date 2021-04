NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Sound | Fuente: RPP

Con la pandemia, el entretenimiento casero se ha vuelto más necesario que nunca. Los ambientes escogidos para nuestro consumo de audio y video han comenzado a implementarse con mejores periféricos ofrecidos en este mercado competitivo, en donde nombres más asociados a la calidad de audio suelen priorizar la intención de compra. Huawei no era una firma que uno pusiera sobre Bose, SONOS o Bang & Olufsen. Repito, no era. NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Sound, el potente parlante construido en colaboración con Devialet.

Estas son las especificaciones del Huawei Sound:

HUAWEI SOUND TAMAÑO 186.7 x 147mm PESO 2.2Kg SPEAKERS 6 bocinas: 1 woofer, 3 tweeters y 2 pasivas PRESION SONORA Hasta 90db SALIDA EN W 55W RMS RESPUESTA DE FRECUENCIAS 55Hz - 40KHz CONTROLES Pad superior: tecla MUTE, volumen y multiifunción LUCES Estado de conexión y volumen CONECCTIVIDAD WiFi AC | BT 5 | UPnP | NFC | Puerto para cable AUX SOFTWARE AI Life desde AppGallery PROCESADOR MediaTek MT8518 ALMACENAMIENTO 8GB RAM 512MB ENERGIA Toma de corriente

La etiqueta de Devialet | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Look muy “HomePod”. Es un equipo macizo, de peso contundente y mimético con cualquier decoración. Es casi un jarrón negro en tu sala, pero con un acabado glossy que permite el rebote de luces. Es inevitable compararlo con el HomePod de Apple, aunque logran diferenciarse del diseño por algunos detalles. Para empezar, el enmallado en el Huawei Sound se concentra en la parte inferior tomando un 35% de la superficie que rodea al parlante. El resto es un plástico de buena calidad que añade dos agujeros laterales para el desplazamiento natural de los graves empujados desde dentro por el woofer. En la parte superior, un círculo luminoso concentra la interacción con el equipo. Me preocupa que será fácil de rayar ante la madera o el apoyo contra otros objetos con el tiempo. Para completar el diseño, el guarda cable se extiende por debajo del equipo para que no haya inestabilidad en la instalación.

Puedes pulsar el botón del micrófono durante 5 segundos para emparejar por WiFI o el multifunción por 5 segundos para emparejar por Bluetooth | Fuente: RPP

Un setup con algo de trabajo. Para asegurar el uso completo, debes instalar la versión IA LIFE disponible en el AppGallery, la misma fórmula que Huawei aplica para sus demás periféricos. Una vez que encendemos el equipo, el software identifica rápidamente la bocina en el sistema. Podemos usar sistemas UPnP – protocolo Plug&Play para sistemas WiFi en casa u oficina – o conectarnos mediante Bluetooth, aunque esto limita la transferencia de datos y, por ende, la calidad de audio se reduce ligeramente.

En la parte superior tenemos esta rueda de funciones, pero no podemos usar gestos | Fuente: RPP

Mi uso. En mi caso, estuve utilizando el Huawei Sound conectado por cable a mi tarjeta de audio Scarlett Solo de Focusrite como reemplazo a mi sistema de audio en escritorio. Durante siete días, tuve el equipo conectado para videollamadas, música desde Tidal con suscripción “Master”, series, videos de YouTube y BIAS FX. Sí, también lo usé con BIAS FX. Fender a medio tono abajo, backing tracks y latencia baja usando la salida del Huawei Sound para la pista y la guitarra. Para que te hagas una idea de cómo he podido usarlo.

Una de las paletas pasivas del equipo, que respaldan la salida del woofer | Fuente: RPP

Definiendo el sonido. Más allá de la colaboración con Devialet – la marca francesa detrás de los míticos “Phantom” y que cuenta con el respaldo de Jay-Z, Andy Rubin, Foxconn, Sharp y otras -, este Huawei Sound suena más de lo que tu referencia y prejuicio puede esperar. Antes de conectarlo, decidí atacarlo con mi mayor prejuicio: frecuencias medias y agudas encajonadas por la prioridad en la concentración de graves. Le fallé a todos.

El equipo cuenta con una malla inferior para cubrir los tweeters | Fuente: RPP

Si tuviera que describir la calidad de audio, podría señalar una: LIMPIEZA. A diferencia de otros sistemas, como el Home 500 de Bose – relativo en precios a este Sound -, este equipo es capaz de independizar el viaje de las frecuencias sin que se pisen entre ellas. Usualmente, sobre todo en espacios pequeños como mi espacio de trabajo en casa – 2m x 1.8m -, el sonido grave tiende a viajar más y rebotar con insistencia en todos lados, provocando un “apelmazamiento” entre las frecuencias por encima de los 1000 hercios. Recordemos que este equipo parte desde los 50HZ, por lo que el “low-end” está medio capado, ayudando a que esas oscilaciones no se presenten en el espectro. Es ahí donde interviene Devialet.

En la aplicación podemos ajustar hasta tres preseteos y el nivel de graves | Fuente: RPP

Esto se logra gracias al SAM, o “Speaker Active Matching”, que se apoya en un DSP - procesador de señales digitales – que analiza en tiempo real la señal de audio antes de enviarla al sistema de amplificación del dispositivo y que, en términos sencillos, trata de igualar el sonido de la fuente. Es decir, que este parlante usa una tecnología que analiza el audio digital y lo convierte en tiempo real a una experiencia cercana a cómo se produjo el audio.

Este equipo utiliza tres tweeters colocados en la base – toma referencia de los minutos 0, 20 y 40 de un reloj para que entiendas la configuración -, los mismos que rodean al woofer vertical que empuja las bocinas pasivas laterales. Toda esta interacción, por más ilógica que encontremos esta dinámica, no remece superficies. Es impresionante. De hecho, en nuestro canal de Telegram compartimos una prueba con un vaso de agua sobre el parlante y no existe una sola vibración.

En el software, podemos activar tres condiciones distintas para la reproducción del audio: HiFi, Vocal y Devialet. Además, podemos añadir o reducir presencia de graves en cada preset de audio. Personalmente, prefiero un sonido más concreto y no tan colorizado, por lo que encontré en el Devialet una expansión innecesaria de eco y reverberación para dar amplitud a la señal. Es un tema muy personal.

En concreto hablamos de un sonido que, por más que ataques a máxima potencia la bocina, no distorsiona un ápice. Sobresale en limpieza a través de todo el rango de volumen, además de mantener la mezcla de frecuencias en todo ajuste. En ese espacio, es toda una proeza.

Lamentablemente, no lleva batería interna ni es capaz de ser operador po comandos de voz | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Pues que no sea “Smart”. Con un hardware tremendo, una calidad increíble de audio y un look destacado, no tenemos acceso a asistente, sea cual sea, ni tampoco dar comandos por voz para cambiar tracks o detener la música. Además, no podemos adelantar o pausar contenido de plataformas como Spotify o Tidal en el equipo, pues no contamos con ese tipo de controles. Para hacerlo, debes hacerlo desde tu smartphone emparejado por Bluetooth. Es una buena bocina, pero no un “Smart Speaker” en condiciones de competir contra Nest, Bose, Sonos, Sony o cualquier otro sistema que integre esas funciones y que agregan, además de AirplAy o Miracast, acceso directo a asistentes. El veto vuelve a impactar a Huawei, pero ni siquiera tiene “Sleep” o “Alarma”. Un control remoto pudo haber sido una buena solución, pero no la más elegante.

No ocupa mucho espacio, tiene un diseño mimético y suena bien | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si no te importa contar con un equipo menos inteligente y solo buscas calidad de sonido para disfrutar en casa, ve por él. Y recuerda que el Sound X cuenta con un poco más de registros graves – desde 20Hz -, pero no cuenta con puerto para cable. Este Huawei Sound puede satisfacer, por mucho, la necesidad de audio de cualquier persona y darle amplitud a tu contenido multimedia. En temas de conectividad por WiFi y que puedas “castear” el audio, pues no podrás hacerlo. Es el balance que debes hacer para obtenerlo: calidad de audio contra funciones “Smart”. Depende de ti.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 15 de abril hasta la publicación de la reseña.