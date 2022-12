NIUSGEEK tiene a prueba al Samson GO Mic Video, micrófono con webcam | Fuente: RPP

En el último par de años, las webcams recuperaron súbito interés en el mundo, empujadas por el creciente teletrabajo y la necesidad de establecer contacto a distancia. Sin embargo, la realidad nos demostró que el audio es tan o más importante que el video en una videollamada. Samson, la entusiasta marca de audio, ha decidido apostar por el mercado híbrido de la telepresencia con este ¿micrófono con webcam? ¿webcam con micrófono? Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre el GO Mic Video.

SAMSON Go Mic Video: Esto es todo lo que debes saber

No parece una webcam. Es lo que más me llamó la atención cuando recibí el equipo. Ya había visto la versión GO Mic previa, y esta nueva versión guarda el diseño tradicional de “clip y micrófono”.

El micrófono puede plegarse a un tamaño menor al de una tarjeta de crédito | Fuente: RPP

Si nos centramos en el micrófono, tenemos una bobina de dos patrones polares (omnidireccional y cardiode) que pueden ser seleccionados desde un switch ubicado en el borde izquierdo. A la derecha se ubican la salida de audífonos y el puerto USB-C de carga y datos.

Así lucen el puerto USB-C y la salida de audífonos | Fuente: RPP

Debajo del logo de SAMSON, tenemos un pequeño foco LED que cambia de blanco a rojo cuando “clipeamos” o saturamos la señal del micrófono. Este LED se ubica justo sobre la webcam con resolución de 1080p y capaz de grabar hasta 30 fps.

Esta es la webcam 1080p de la Samson GO Mic Video | Fuente: RPP

El clip añade soporte para tornillos de trípode estándar (tres octavos de pulgada) y tiene espacio para alojar el micrófono y, por ende, proteger el lente. En líneas generales, la calidad de construcción es óptima y robusta, ideal para recibir un poco de maltrato sin preocuparte por arañar la webcam.

En el borde interno se ubica el selector de patrones polares: cardioide y omnidireccional | Fuente: RPP

Dos patrones polares de buen alcance. En este caso, el GO Mic Video se centra en la experiencia de audio y la complementa con video en FullHD. Por eso, debemos medir el impacto de este producto en base al micrófono, y es la primera webcam que pruebo con dos patrones polares.

El clip tiene un adaptador para trípode en la parte inferior | Fuente: RPP

El modo cardioide es bastante duro, y perfecto para conferencias debido a la eliminación de cierto ruido periférico frente a otros modelos de webcam. El omnidireccional está bien para conversaciones grupales, pero en ambientes poco tratados no controla el ruido alrededor.

La luz roja aparece cuando el micrófono recibe una señal muy alta | Fuente: RPP

Una imagen más que decente. Cuando recibí el equipo, realmente pensé que la calidad de un sensor colocado en un micrófono no sería lo suficientemente clara como para streaming o videoconferencias. Valgan verdades, es más que suficiente para ese tipo de uso, aunque suele tener ciertos conflictos cuando se enfrenta a espacios luminosos.

El clip se ajusta a todo tipo de monitor | Fuente: RPP

Sin embargo, el gran beneficio del audio añadido ayuda a que la imagen sea más que aceptable. Mira la prueba, realmente es capaz de empujar una calidad 1080 a 30fps sin sufrir distorsiones, sobre todo frente a lentes de laptops.

VIDEO: esta es la calidad de grabación del SAMSON GO Mic Video | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Lo primero es que, por diseño el conector USB-C se aloja a un lado y no en la base del micrófono, algo que podría ser útil si solo quisiéramos usar el micrófono en la mano. Lo otro es que el ángulo de visión de la webcam es bastante estrecho frente a equipos de Logitech y similares, provocando que coloquemos el Go Mic Video un poco más atrás si queremos componer un encuadre bien balanceado. Además, el sistema rotatorio para ubicar el micrófono pierde algo de agarre, provocando un desbalance visual en el encuadre de la webcam.

SAMSON Go Mic Video: ¿Vale la pena?

Una webcam de estupendo audio a 99 dólares | Fuente: RPP

Sí, y creo que hay gente que esperaba un equipo de este tipo. Una primera versión de un micrófono con webcam tiene errores, pero es una tremenda idea priorizar el audio que, valgan verdades, suele ser muy malo desde los micrófonos de cámaras web.

Así luce el Samson GO Mic Video sobre la pantalla de una laptop de 14 pulgadas | Fuente: RPP

Samson no es nueva en temas híbridos, y eso le da la confianza de poder probar sin miedo formatos nuevos. Y parece que le dieron al clavo con este equipo, sobre todo para aquellos que quieren un buen audio y simplificar cableado.

* Equipo cedido por Samson Internacional desde el 11 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en Amazon: 99 dólares