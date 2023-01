Bespoke AI Oven es la nueva propuesta de Samsung en lo que a hornos Smart con inteligencia artificial se refiere. | Fuente: Samsung

Samsung continúa innovando en el terreno de los dispositivos enfocados en los hogares inteligentes y esta vez presenta un concepto que resultará bastante particular para muchos durante CES 2023. La firma surcoreana ha presentado el Bespoke AI Oven, un horno que además de reconocer automáticamente la temperatura y el tiempo ideal para un alimento en particular, también cuenta con una cámara interior y un sistema capaz de streamear el contenido.

Según lo que señala una nota de prensa, el horno cuenta con otras funciones inteligentes como la "detección de quemaduras" y la capacidad de reconocer "80 platos e ingredientes diferentes" mediante su cámara interna. Por supuesto, también se puede configurar manualmente y comprobar el estado de la cocción usando una pantalla táctil de 7 pulgadas. En el caso de los modelos de la Unión Europea, la cantidad de platos compatibles asciende a los son capaces de avisar si la comida se está cocinando demasiado.

Samsung inventa un horno que puede streamear

El informe menciona que la cámara interna que posee este dispositivo no solo es para uso de la inteligencia artificial y sus funciones de reconocimiento. Samsung señala que el horno puede transmitir en vivo lo que la cámara enfoca desde el interior a redes sociales y plataformas de streaming además de tomar fotos de su comida mientras se cocina, o simplemente utilizarlo para comprobar el proceso sin tener que abrir la puerta del aparato.

La hoja de datos de la compañía dice que el Bespoke AI Oven es "ideal para creadores de contenido y chefs ávidos que quieren compartir sus platos". En particular, la puerta de este dispositivo no tiene manija y se abre con un botón. Además cuenta con varios modos diseñados por Samsung como freidora de aire, cocción al vapor, zonas de temperatura dual y una nueva llamada “air sous vide” que no queda claro aún qué es lo que hará.

Una propuesta interesante para hornos inteligentes

Si bien este no es el primer horno que asegura reconocer y cocinar los alimentos ya que el June Inteligent Oven hizo algo similar con un formato y diseño algo distintos, así como también otras empresas como Bosch han emprendido sus propias iniciativas con IA, Samsung cuenta con un ecosistema Smart y una marca mucho más reconocida por los consumidores.

La firma surcoreana indica que los usuarios del Bespoke AI Oven podrán conectarlo al Wi-Fi y usar su plataforma SmartThings Cooking para configurar temporizadores, precalentar el horno y ver la transmisión de la cámara desde sus teléfonos. Además, se integra con Samsung Health para "analizar las estadísticas de entrenamiento y los objetivos de dieta de los usuarios para recomendar opciones de comida.". El horno se lanzará en los EE.UU. y en los países de la Unión Europea en el tercer trimestre de 2023 y por ahora no se conoce el precio que tendrá.

