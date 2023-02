NIUSGEEK tiene a prueba la cámara Sony A7R V | Fuente: RPP

En el vasto y complejo mercado audiovisual, las constructoras de cámaras han diversificado su estrategia de manera inteligente. Algunas compiten en el entusiasta segmento de “acción y deportes de aventura”, otras buscan cuota en el casual mundo aficionado y las más reputadas apuestan por altas especificaciones para los profesionales de la imagen. Sony sabe que es el referente por vencer, y su alto estándar ha provocado que realizadores de peso hayan dejado marcas como Canon y Nikon. Tras cuatro series A7R, NIUSGEEK pone a prueba la quinta generación ¿Vale la pena la Sony A7RV?

Sony A7R V: especificaciones técnicas

SONY A7R V (ILCE7RM5) DIMENSIONES 131 x 97 x 82 mm | 723 gramos MONTURA Sony E SENSOR Full Frame MOS 61 MP | Sensor shift de 5 ejes EXPOSICION hasta 1/8000 | Bulb mode | ISO 100-32000 (ex 50-102,400) DISPARO Mecánico a 10 fps | Electrónico 7 fps | -5 a +5 EV RESOLUCION 3:2 60 MP | 4:3 54 MP | 16:9 51 MP | 1:1 40 MP | 14-Bit VIDEO H.265 & H.264 10-Bit | 8K 23 fps | 4K 60 fps | FHD 120 fps CONECTIVIDAD IP Streaming | WiFi 5 | Bluetooth | USB-C 3.2 | HDMI VISIONADO Viewfinder electrónico OLED 0.64" | Pantalla 3,2" LCD 4 ejes AUTONOMÍA NP-FZ100 2280 mAh | PD

Sony A7R V: todo lo que debes saber

Un diseño optimizado. En este caso, estamos ante un dispositivo macizo de agarre firme y con accesos bien ubicados. Ya Sony ajustó al milímetro esta saga A7S – basada en la sensibilidad – y A7R – basada en la resolución -, pero esta quinta generación perfila más el salto entre video, fotos y grabación a distintas velocidades.

Hablamos de un chasis trabajado en aleación de aluminio de fácil navegación, con una pantalla que podemos mover de dos maneras: hacia arriba o abajo como las versiones previas de Sony, y girarla sobre un eje para poner el panel al lado del equipo y grabar en modo selfie.

Sin embargo, los aditivos interesantes vienen bajo las tapas de protección. Por un lado, contamos con dos ranuras para SD o CFexpress tipo A que podemos configurar para almacenamiento redundante, guardar fotos y videos por separado o incrementar el almacenamiento. Esto sirve de mucho cuando no quieres trabajar disantos formatos en un solo soporte, como en mi caso.

El otro añadido, junto a los puertos para micrófono y audífonos, es el puerto HDMI completo. A diferencia de otros modelos que añaden micro HDMI, aquí tenemos un puerto estándar para salida de señal – con capturadora, es la mejor webcam del mercado -. Para rematar las inclusiones, tenemos un puerto USB-C 3.2 para transferencias veloces de datos o para el uso de esta cámara como webcam por USB, además de cargar la batería n la misma cámara usando un PowerBank.

Los controles externos de la Sony A7R V integran botón dedicado para grabación de video, disparo de fotos, una rosca de dos niveles para pasar entre los modos de imagen y el tipo de formato – foto, video o S&Q -, además de diales personalizables y el tradicional pad para controlar el menú. El viewfinder OLED de 0.9x es de buena calidad – 2048 x 1536 pixeles -, y reproduce sin problemas el menú de configuración y los parámetros de disparo, además de contar con un estupendo sensor de proximidad para activarlo apenas colocamos el rostro a la altura de los ojos.

Un sensor de alta medida. Sus 61 MP en el sensor Full Frame de 35,7 x 23.8mm son eficientes en cada formato, entregando alta calidad y tomas estabilizadas desde el sensor BSI-CMOS que, además, recibe soporte desde el procesador Bionz XR, el primer equipo del linaje R en recibirlo.

En este caso, tenemos 11 modos de autoenfoque, asistencia para detección, inteligencia artificial para reconocer mascotas, vehículos y objetos como punto de ancla para el enfoque continuo, zoom digital de 2 y 4x, 693 puntos de enfoque y una velocidad de disparo de hasta 10 cuadros cada segundo.

Para video, contamos con resoluciones de hasta 8K a 25 fps (ojo que hay un recorte de 1.24x en el encuadre grabando a esa resolución -, incrementando a 60 en 4K y 120 en Full HD. Ante la ausencia de un ND Filter integrado, tenemos una compensación de exposición de cinco niveles. Por cierto, contamos con grabación a 10 bits HLG y compresión H.254 o H.265 con varios perfiles para escoger.

Nuevo menú. Lo más lindo de usar. En este caso contamos con un arreglo vertical divido por pestañas que nos permiten acceder velozmente a los parámetros de apertura y configuración. Con uno de los diales podemos cambiar de página rápidamente y pasar a las pestañas de enfoque, video o utilidades sin necesidad, siquiera, de despegar el ojo del viewfinder.

Con este equipo, tuve la chance de probar un lente 16-35 y de apertura 2.8 con gran ingreso de luz. Me llevé este equipo a mi cobertura a Las Vegas para CES, y quiero compartir ideas sueltas mientras ves el material que conseguimos para nuestro especial de una hora:

Una carga muy útil. fue lo que más me sorprendió. Con la única batería que tuve, fui capaz de cubrir mi cuota de imágenes de 4 días. Ojo que limité la grabación a 1080 y 60fps por velocidad de transferencia para el slot 2, pero mantuve JPG+RAW en el slot 1. Ojo que el formato es ARW, así que debes bajar un plugin en Windows y Mac para subir a Lightroom las fotos. Sin embargo, podemos escoger el nivel de registro en la misma cámara.

Un peso no apto para cualquiera. Es ahí en donde la propuesta “point and shoot” de gamas asequibles de la misma Sony o Canon puede ganar más adeptos en usuarios menos expertos. No es un equipo tan grande ni pesado como mi vieja y confiable 70D de Canon, pero supera en proporciones a gamas compactas como las nuevas R de Canon o las líneas RX o ZV de la misma Sony. Hablamos de 723 gramos de peso, solo en el cuerpo con la batería incluida, y de 1,3 kilos constantes cuando le añadimos el lente 16-35 2.8 que me prestó la marca para la review.

Alta sensibilidad, pero no tanta. En calidad de imagen, los 32 000 de ISO – ojo que podemos ir de 50 a 102800 con booster ISO - quedan justos para las condiciones de poca luz en los booths de CES. Personalmente, mi uso prioritario es video, por lo que un ISO menor a 3200 ya era más que suficiente para los ambientes más oscuros – vamos, en Las Vegas casi no hay puntos sin iluminación -. He tenido la chance de grabar en diversos ambientes, y el tener S-Log disponible ayudó mucho a grabar sin mucha pérdida de datos.

Foto 17mm f/2.8 1/80 ISO 500 | Fuente: RPP

Foto 16mm f/22 1/200 ISO 65535 | Fuente: RPP

Precisión en el enfoque. Por mis problemas oculares, me debo entregar a la eterna confianza del enfoque automático cuando tengo un viewfinder que no puedo ver a lo lejos mientras hago tomas frontales conmigo a un par de metros lejos de la cámara. Nunca desconfié del enfoque tan preciso de este equipo, ni tampoco de su capacidad para seguirme o mantener el foco en o que realmente necesitaba enfocar. Pocas veces usé el modo manual, y pude entender el temperamento de veloz sistema AF-C de este equipo.

Sony A7R V ¿Vale la pena?

Si tienes casi 4 mil dólares, ve por ella sin dudarlo. No es una compra segura si no rentabilizas su adquisición, no es un juguete menor ni un equipo para “empezar en audiovisual”. No, es para gente que sabe lo que hace y sabe qué necesita. Incluyendo el lente, hablamos de un presupuesto que puede extenderse hasta los 6 mil dólares junto con el cuerpo. 24 mil soles no es, ni de broma, poca plata. Ve por ella si puedes hacer que se pague sola con tu trabajo. Es lo mejor que hay.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 28 de diciembre del 2022 hasta el 13 de enero del 2023. Precio en Perú: 16 399 soles - solo el cuerpo - en Sony Perú. US$ 3898 en Amazon.