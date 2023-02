Go es un juego de estrategia de origen chino, creado hace más de 2.500 años. | Fuente: Go

Un fuerte jugador aficionado de Go ha vencido a un sistema de inteligencia artificial de alto rango después de explotar una debilidad descubierta por una segunda computadora.

Según informa The Financial Times, al explotar la falla, el jugador estadounidense Kellin Pelrine derrotó decisivamente al sistema KataGo, ganando 14 de 15 juegos sin más ayuda de la computadora.

¿Con ayuda?

La victoria es uno de los máximos progresos de los humanos ante la máquina luego de que, en 2016, AlphaGo derrotara a los profesionales de este juego marcando su liderazgo.

La victoria de Pelrine fue posible gracias a una empresa de investigación llamada FAR AI, que desarrolló un programa para investigar las debilidades de KataGo.

Después de jugar más de un millón de juegos, pudo encontrar una debilidad que podría ser explotada por un jugador aficionado decente. "No es del todo trivial, pero no es superdifícil" de aprender, dijo Pelrine. Usó el mismo método para vencer a Leela Zero, otra de las mejores inteligencias artificiales del juego.

De acuerdo con la computadora, la mejor forma de vencer a la IA era crear un gran "bucle" de piedras para rodear al grupo de un oponente y luego distraerla haciendo movimientos en otras áreas del tablero.

Incluso cuando su grupo estaba casi rodeado, la computadora no se dio cuenta de la estrategia. "Como humano, sería bastante fácil de detectar", dijo Pelrine, ya que las piedras que lo rodean se destacan claramente en el tablero.

Falencias en los sistemas

La falla demuestra que los sistemas de inteligencia artificial realmente no pueden "pensar" más allá de su entrenamiento.

Lightvector (el desarrollador de KataGo) ciertamente es consciente del problema, que los jugadores han estado explotando durante varios meses. En una publicación de GitHub, dijo que ha estado trabajando en una solución para una variedad de tipos de ataques que usan el exploit.

