TJ Walton, Product Marketing Manager de Xiaomi International. | Fuente: RPP

NiusGeek estuvo presente en el lanzamiento de octubre de Xiaomi en Múnich, con los Xiaomi 12T como los protagonistas.

La marca china también amplió su ecosistema con productos que van desde nuevos audífonos hasta aspiradoras inteligentes.

El ecosistema de Xiaomi es vasto y es más que interesante cómo la compañía lo va ampliando. Tuvimos la oportunidad de conversar con TJ Walton, Product Marketing Manager de Xiaomi International, para conocer más sobre ello.

Xiaomi tiene un amplio ecosistema. ¿Qué medidas toman para mantener un mismo estándar respecto a la privacidad de los usuarios?

“Obviamente en el núcleo de nuestro ecosistema están los smartphones con los que empezamos Xiaomi. Y proveer más productos para el ecosistema en el futuro es muy importante en nuestro plan. Y como dije durante el lanzamiento: nos adherimos a GPDR (reglas de privacidad de la Unión Europea) y todas las leyes de seguridad locales en cualquier región o país en los que operamos. Así que la privacidad es definitivamente una mayor prioridad para Xiaomi en todos nuestros productos. Y ese será el caso también en el futuro”

El año pasado vimos al CyberDog y la robótica suma importancia. ¿Cuáles son los planes de Xiaomi en este campo?

“No puedo hablar exactamente sobre lo que haremos en robótica, pero puedes ver que parece ser una prioridad en crecimiento. No solo es el Cyber Dog. También si estuviste al tanto del lanzamiento del señor Lei Jun (fundador de Xiaomi) en China, anunciamos Cyber One también, que es nuestro robot humanoide. De cara al futuro, esta integración de Inteligencia Artificial y robótica parece ser un desarrollo que no solo Xiaomi, pero otras compañías miran con interés. Y eso es todo lo que puedo decir sobre ello realmente”.

¿Cómo ve el desarrollo de Latinoamérica como un mercado para su ecosistema… más allá de los celulares?

América Latina es un mercado muy importante para nosotros. No hablaré mucho de smartphones, pero tenemos, según entiendo, un gran número de usuarios y fanáticos de nuestro ecosistema en América Latina, así que es una prioridad para nosotros llevar más productos a la región, que sabemos que nuestros usuarios amarán y disfrutarán. Y para mí, personalmente, también me gustaría ir a América Latina algún día. Tal vez hacer un lanzamiento ahí y presentar algunos productos. Personalmente pienso que sería una oportunidad genial".