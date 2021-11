NIUSGEEK tiene a prueba los REDMI Buds 3 Pro | Fuente: RPP

Este 2021 ha significado el auge de los audífonos TWS en el mercado tecnológico, y la oferta no deja de crecer en costo, construcción y prestaciones. Xiaomi ha decidido dejar su sello personal de “calidad / precio” y presentó hace unas semanas su nuevo modelo Redmi Buds 3 Pro. NIUSGEEK tiene un equipo para reseña y esta es nuestra opinión.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: especificaciones técnicas

XIAOMI REDMI BUDS 3 PRO TAMAÑO Earbuds: 25.4 x 20.3 x 21.3 mm | Case: 65 x 48 x 26 mm PESO Earbuds: 4.9 gramos | Case: 55 gramos DRIVER 9mm CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | Google Fast Pair IMPEDANCIA 32 ohmios CONTROL Parte táctil para toques cortos y largos CANCELACIÓN ANC para llamadas y música -35dB MICRÓFONOS 3 por earbud PROTECCION IPX4 CODECS AAC | SBC AUTONOMÍA Earbuds: 35mAh | Case: 470 mAh | Carga por USB-C y Qi Wireless

El case es realmente pequeño | Fuente: RPP

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: esto es lo que debes saber

Un case liso y sin tapa grande. Aunque parezca una tontería, abrir un case de TWS con una sola mano no es un tema menor, y estos Redmi Buds 3 Pro tienen, hasta el momento, la tapa más pequeña del segmento. Es caso como abrir un zippo. El case estás recubierto por un material de goma que se adhiere bien a la piel y solo destaca un botón de emparejamiento al medio de la parte delantera y muy cerca al puerto USB-C de la base.

Los Buds 3 Pro - izquierda - se parecen mucho a los Mi True Wireless Basic - derecha - | Fuente: RPP

Audífonos muy “Mi True”. Esta edición se asemeja un poco, por diseño, a los Mi True Wireless. A diferencia de ese modelo básico, estos earbuds son un poco más anchos. Tienen una parte táctil muy brillante y un cuerpo de material similar al case. Cada earbud viene con un juego completo de almohadillas de silicona y un driver de 9 milímetros. Son cómodos, pero no he podido tenerlos mucho tiempo puestos sin que lleguen a incomodar. Estuve, al menos, una hora con el equipo puesto y ya tenía ganas de rascarme la oreja.

Tenemos un emparejamiento eficiente hasta con dos dispositivos | Fuente: RPP

Emparejamiento doble. Al no depender de una app para hacerla funcionar, emparejar el equipo es muy sencillo. Debemos presionar el botón del case por dos segundos hasta que el foco Led parpadee en blanco, y ya estamos listos para asociar hasta con dos dispositivos. EN mi caso he tenido mi laptop y el teléfono conectados al mismo tiempo y sin problemas. En teoría, estos Buds 3 Pro funcionan a una distancia de hasta diez metros sin obstáculos, pero los he usado en el morral y en la sala sin problemas de movimiento.

La parte glossy es la superficie táctil para controlar los audífonos | Fuente: RPP

Toques simples, pero con ausencias. Para empezar a usarlos, debemos recordar que podemos usar dos y tres toques cortos, o uno largo. Cada toque tiene una respuesta sonora.

Dos toques: reproducir y pausar / responder llamada

Tres toques: cambiar de track / responder y finalizar llamadas.

Toque largo de 2 segundos: cambiar entre cancelación y transparencia.

Como ves, no tenemos control de volumen, asistente o retroceder track. En el rango de precios, otras marcas añaden toques por earbud y de manera eficiente.

Cuenta con sensores para pausar la música cuando nos quitamos los audífonos | Fuente: RPP

Cancelación y transparencia. Tenemos un ANC bueno, pero no tan contundente como para privarnos del entorno. En este rango, reitero, marcas como realme, Huawei y Honor han trabajado un sistema ANC más intenso. Para trabajar en silencio o reducir el ruido de calle van bien, pero aún se siente que le faltan unos ajustes. En el caso de la transparencia, tenemos un retorno de las conversaciones a nuestro alrededor, pero tenemos que apagar la música para realmente escuchar algo, aunque eso es normal en el nivel de costos en que se ofrecen estos Buds 3 Pro.

Así se adaptan a mi oído | Fuente: RPP

¿Qué tal suenan? Pues bien, pero les falta un poco de potencia, para mi gusto. Tienen un sonido muy parejo en casi todas las frecuencias, sólido y con claridad en la separación de instrumentos, pero le falta un poco de extensión a los graves. En “Freak on a Leash”, el arreglo de bajo no se extiende tanto, aunque la mezcla se aprecia bien. En el caso de “Spirit Carries On”, el ingreso de la batería no es tan contundente como en otros audífonos, pero se disfruta toda la canción de manera moderada, pese a que andábamos al 100% de volumen. Suenan bien, pero no fuerte. La cancelación ayuda un poco a no perder la concentración de frecuencias, pero aun extrañamos ese boost extra.

El equipo añade carga inalámbrica en un interesante rango de precios | Fuente: RPP

Vamos bien con la carga. Es raro ver un sistema inalámbrico al precio de estos Buds 3 Pro, pero la tenemos. Esto, en verdad, es una opción muy cómoda si cuentas con un sistema de carga reversible en tu smartphone y no quieres añadir cables en tu mesa de carga. En el caso de cable, el puerto USB-C permite la carga completa desde cero en poco más de dos horas, pero 10 minutos de carga nos da hasta 3 horas de reproducción. En total, he podido tener en reproducción continua estos audífonos por poco más de 4 horas y 40 minutos a tope.

Son una atrevida apuesta en un mercado con limitaciones | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Hay varios puntos a favor del equipo. Para empezar, tenemos a poco menos de 350 soles cancelación de ruido y sonido ambiental, carga inalámbrica y emparejamiento dual. Estos tres argumentos son novedosos en esta categoría, en la que se enfrenta a los Earbuds 2 Lite de Honor. Hay algunos temas respecto al sonido y la limitación de la parte táctil, pero es evidente que Xiaomi ha sabido reducir costos en puntos que no tienen tanto peso frente a estos beneficios. Creo que son ideales para un presupuesto medio que busca algo un poco más complejo, y Xiaomi les da mucho en ese punto. Ve por ellos.

*Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el 27 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en la tienda de Xiaomi: 329 soles.