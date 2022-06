Este es el Xiaomi Watch S1. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Ya hemos visto cómo Xiaomi ha marcado la pauta en las bandas inteligentes con las diferentes generaciones de su Mi Band. La compañía china también apunta a las gamas altas con el Xiaomi Watch S1. Te contamos nuestra experiencia.

Diseño y pantalla: el punto más fuerte del Xiaomi Watch S1

El Xiaomi Watch S1 tiene un diseño que me gustó bastante, con su cuerpo de acero inoxidable con un cristal de zafiro.

El Xiaomi Watch S1 tiene muy buena pinta. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Además, Xiaomi incluye dos correas: una de cuero elegante y otra más “sport” de fluorocarbono que es muy fácil de limpiar. Generalmente prefiero usar la segunda, ya que demuestra menos desgaste con el tiempo.

La pantalla AMOLED de 1.43” tiene además una muy buena resolución: 466 x 466 píxeles, algo que basta y sobra para su tamaño.

Podemos cambiar sin ningún problema las correas del Xiaomi Watch S1. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Para maniobrar el Xiaomi Watch S1, usamos la pantalla táctil además de dos botones laterales, uno dedicado a ejercicios.

Mi Fitness nos permite acceder a la información del monitoreo de la salud, además de otras funciones relacionadas al reloj. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Es seguro nadar con este dispositivo gracias a su certificación 5 ATM.

Los sensores en la parte trasera del Xiaomi Watch S1 están en un módulo cóncavo con bordes que terminarán acumulando mugre o sudor con el tiempo, tal vez el mayor desacierto en cuanto a su presentación.

Los sensores del Xiaomi Watch S1. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Gran autonomía: otro acierto en el Xiaomi Watch S1

Este reloj publicita 12 días de autonomía con su batería de 470 mAh y al probarlo hemos experimentado un día menos de uso continuo.

El Xiaomi Watch S1 se carga de manera inalámbrica con un dock de carga que se conecta vía USB-C a adaptadores compatibles. Xiaomi incluye el cable USB-C en la caja, algo que vale la pena aclarar en estos tiempos.

El dock de carga del Xiaomi Watch S1. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La caja del Xiaomi Watch S1 me recordó a la de un perfume. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Xiaomi Watch S1: las herramientas para seguir tu salud

Como compañero de monitoreo de salud, el Xiaomi Watch S1 tiene una buena propuesta.

Monitorización de todo el día de frecuencia cardiaca, el oxígeno en la sangre y el sueño están complementadas de herramientas como 117 modos deportivos.

La correa de cuero del Xiaomi Watch S1. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En serio, a veces subestimamos cómo nos puede ayudar un gadget, especialmente si tiene buena autonomía. El medidor de oxígeno en la sangre del Xiaomi Watch S1 me resultó muy útil hace unas semanas cuando me dio COVID-19. Este me permitió realizar varias mediciones durante varios días para seguir mi evolución sin necesidad de preocuparme de cargarlo.

El GPS de doble banda también te interesará si eres runner.

Todo esto está conectado a la app Mi Fitness de Xiaomi.

Siguiendo la pestaña de Salud en la app Mi Fitness. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Qué tan smart es el Xiaomi Watch S1?

Toda esta autonomía tiene una razón de ser. El Xiaomi Watch S1 tiene el cuerpo de un smartwatch, pero el alma de una banda inteligente.

Al buscar qué apps podía instalarle al reloj, encontré una lista bastante limitada.

La selección de apliaciones para el Xiaomi Watch S1 es... limitada. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Incluso apps preinstaladas como la del obturador de cámara no tienen implementada una vista previa.

La app de obturador no tiene vista previa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena?

El Xiaomi Watch S1 la tiene difícil en un mercado bastante competitivo. En cuanto a diseño y pantalla, encontramos un producto realmente premium. Sin embargo, algunos factores, incluido un precio que ronda los 900 soles en oferta, lo hacen una opción no tan atractiva.

Hay una gran autonomía y herramientas buenas para monitorear tu salud, pero siento que Xiaomi pudo darnos un poco más en este reloj. Espero ver lo que el Xiaomi Watch S2 ofrecerá, posiblemente a lanzarse a finales de año.