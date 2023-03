Sundar Pichai reveló que las nuevas actualizaciones de Bard, chatbot de Google, ya están en desarrollo y llegarán pronto. | Fuente: Google/AFP

Sundar Pichai, actual director ejecutivo de Google, respondió a las críticas de los entusiastas de la inteligencia artificial contra Bard, chatbot experimental de la firma, prometiendo que pronto se lanzarán actualizaciones para mejorar su funcionamiento. El CEO indicó que las nuevas versiones de la plataforma -la cual pretende competir contra ChatGPT de OpenAI y Bing de Microsoft- ya están desarrollándose y están en camino.

A través de una entrevista concedida al podcast Hard Fork de The New York Times, el empresario reveló nuevos detalles respecto al importante proyecto de Google. “Claramente tenemos modelos más capaces. Muy pronto, tal vez mientras se emite este podcast, actualizaremos Bard con algunos de nuestros modelos PaLM más capaces, que aportarán más capacidades, ya sea en razonamiento, codificación o para responder mejor a preguntas matemáticas. Así que verán los progresos a lo largo de la semana que viene”, dijo Pichai.

Bard, el chatbot de Google, mejorará pronto

Pichai mencionó que Bard funciona con una "versión ligera y eficiente de LaMDA", un modelo lingüístico de IA que se centra en ofrecer diálogos. "En cierto modo, me siento como si hubiéramos cogido un Civic mejorado y lo hubiéramos puesto a competir con coches más potentes", indicó el CEO. Por otra parte, PaLM -modelo de lenguaje más reciente que además es más grande en escala- es más capaz cuando se trata de tareas como el razonamiento de sentido común y problemas de codificación, según lo que afirma Google.

Bard se puso a disposición del público el pasado 21 de marzo, pero no atrajo la atención ni las buenas críticas de ChatGPT y el chatbot Bing ya que, durante sus primeras pruebas, los expertos descubrieron que esta plataforma era sistemáticamente menos útil que sus competidores. Como todos los chatbots de uso general, Bard es capaz de responder a una amplia gama de preguntas, pero sus respuestas suelen ser menos fluidas e imaginativas y no se basan en fuentes de datos fiables.

Pichai sugirió que parte de la razón de las capacidades limitadas de Bard era un sentido de precaución dentro de Google. "Para mí, era importante no sacar un modelo más capaz antes de estar completamente seguros de que podemos manejarlo bien", mencionó. Además, el empresario también confirmó que estuvo hablando con Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, sobre el proyecto, afirmando que él nunca emitió el infame "código rojo" para impulsar el desarrollo de la IA ante la popularidad de ChatGPT pese a que “probablemente hubo gente en la empresa que envió correos electrónicos diciendo que hay un código rojo”.

Google aún está preocupada por el rápido avance de la IA

Respecto al debate sobre si la IA supone una amenaza para la sociedad actual por su rápido avance, Pichai dijo lo siguiente: “En este ámbito, creo que es importante escuchar las preocupaciones y creo que hay méritos para preocuparse por ello. Esto va a necesitar mucho debate, nadie sabe todas las respuestas, ninguna empresa puede hacerlo bien. La IA es un área demasiado importante como para no regularla". No obstante, el empresario también señaló que era mejor limitarse a aplicar normativas en sectores ya existentes que crear nuevas leyes para abordar específicamente a la IA.

Lo cierto es que aún existen diversas preocupaciones sobre los chatbots como su tendencia a difundir información falsa o incluso las que sugieren que estos sistemas son tan difíciles de controlar que, una vez conectados a la red más amplia, podrían utilizarse de formas perjudiciales. Otros indican que los programas actuales también se están acercando a lo que se conoce como inteligencia artificial general: sistemas que son al menos tan capaces como un humano en una amplia gama de tareas.

"Para mí está muy claro que estos sistemas van a ser muy, muy capaces, por lo que casi no importa si se ha llegado a la inteligencia artificial general o no ¿Podemos tener un sistema de IA que pueda causar desinformación a escala? Sí. ¿Es inteligencia artificial general? Realmente no importa. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la seguridad de la IA? Porque hay que anticiparse a ello y evolucionar para afrontar ese momento", dijo Pichai durante la conversación.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.