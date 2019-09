Android GO está pensado para equipos hasta de 1,5GB de RAM | Fuente: Google

Tras la actualización a Android 10, Google comenzó a meterle mano a los otros programas de la empresa basados en el Androide. A través de un comunicado, la empresa de Mountain View ha hecho oficial el lanzamiento de Android 10 Go, la versión adaptada para teléfonos básicos en diferentes marcas. Junto a Android 10 y Android One, Android Go es una aproximación de la compañía a otros mercados en evolución.

De acuerdo con Sagar Kamdar, director de producto en Android, “los teléfonos de entrada son el primer y único acceso de la gente a Internet. A medida que construimos Android para todos, nos aseguramos de que estos equipos sean cómodos y de alta calidad”.

Entre las mejoras, destacan:

Apertura más velos de aplicaciones. De acuerdo con Google, esta versión levanta las apps hasta 10% más rápido que la versión anterior. Incluso el cambio entre aplicaciones se vuelve más veloz, gracias a un nuevo sistema de cifrado basado en equipos de poca potencia. Google lo llama Adiantum.

Nuevas aplicaciones “Go”. Junto a las versiones “lite” que grandes marcas han publicado en estos meses, Google propone las versiones “Go” de sus sistemas tradicionales. YouTube Go, Google Go o la popular “Gallery Go” son parte de esta nueva ola de productos pasados en experiencias de entrada.

Más marcas en el programa. Este programa se ejecuta en más de 180 países, quienes se han beneficiado de los más de 1600 modelos disponibles con esta versión en más de 500 marcas distintas. Nokia y Xiaomi, por ejemplo, son parte de los dispositivos más solicitados con este sistema operativo.

Es importante señalar que los equipos que actualmente llevan Android Go Edition no pueden actualizar a la siguiente versión, y el equipo funciona con la versión que lleva desde caja, con parches de seguridad Android para teléfonos con botones en camino

Android en featured phones

Un video filtrado en redes sociales muestra un equipo corriendo una versión de Android 8.1 diseñada para teléfonos de botón, conocidos como featured phones. Este Nokia parece formar parte del programa GAFP, siglas para “Google Android Featured Phone”.

Si bien vemos aplicaciones populares, como Gmail o Chrome, no hay rastro de un Play Store. No hay datos sobre si vienen preinstaladas y que no hay chance de bajar apps desde algún lugar, pero esperamos ver algún anuncio en el Google I/O 2020. De momento, la aventura de Google en el mercado de teléfonos con teclado físico se apoya en KaiOS, una iniciativa presente en Nokia que ha superado los 100 millones de usuarios.