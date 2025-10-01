¿Cómo seguir a RPP en Google Discover para recibir sus noticias? El paso a paso para configurarlo

Conoce la guía para configurar tu feed en Google Discover con contenido de RPP, priorizar nuestras noticias y así recibir información de calidad en tu celular.

Google Discover es una servicio del motor de búsquedas Google que permite a los usuarios recibir información y noticias basadas en sus intereses y sin la necesidad de realizar búsquedas manuales. Gracias a sus recientes actualizaciones, ahora esta herramienta permitirá seguir a medios de comunicación, creadores de contenido, autores y más. ¿Cómo seguir a RPP y mantenerte informado con sus noticias dentro de su 'feed'? Conoce el procedimiento a continuación.

Hasta hace poco, Google Discover ofrecía contenido por medio de algoritmos que medían diferentes parámetros (Geolocalización, intereses o búsquedas). Sin embargo, un reciente y significativo cambio permite a los usuarios tener el poder de elegir la clase de contenido que visualizará a diario en su 'feed' para mantenerse informados.

De esta manera, Google impulsa la idea de que sea el mismo usuario el que defina su propio menú informativo. Ello representa una oportunidad para RPP de seguir brindando contenido de calidad que sea de la preferencia de los lectores, reforzando nuestro lema: confianza y credibilidad por todos los medios.

¿Cómo seguir a RPP en Google Discover?

Configurar Google Discover para seguir a RPP es rápido y puede hacerse tanto en dispositivos móviles de Android como de Apple. A continuación, te brindamos todos los detalles:

Ingresa a Google Discover deslizando la derecha de tu pantalla de inicio en Android o a través de la app en iOS.

Accede con tu cuenta de Google

Ubica el botón Seguir en la parte superior derecha de la noticia



Cómo seguir a RPP en Google Discover | Fuente: Google

Haz clic en 'Seguir' y automáticamente el botón cambiará a 'Siguiendo'. Con ello, podrás recibir las publicaciones de RPP como prioridad dentro de tu ‘feed’ en Google Discover

