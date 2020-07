El sistema dejará de ser optativo para estos celulares. | Fuente: Google.

La versión modificada del sistema operativo Android, Android Go Edition, puede cambiar a ser necesario para equipos con bajas especificaciones.

De acuerdo con una copia filtrada de la "Guía de configuración de dispositivos de la edición Android 11 GO de Google" (fechada el 24 de abril de 2020), Google quiere que este SO sea un requisito para todos los dispositivos con menos de 2 GB de RAM.

Esto es lo que se lee de acuerdo con XDA Developers:



A partir de Android 11, los dispositivos con 512 MB de RAM (incluidas las actualizaciones) no están calificados para precargar GMS.

Todos los nuevos PRODUCTOS que se inicien con Android 11, si tienen 2 GB de RAM o menos, DEBEN ser verdaderos para la API ActivityManager.isLowRamDevice () y se inician como un dispositivo Android Go.

A partir del cuarto trimestre de 2020, todos los PRODUCTOS nuevos que se inicien con Android 10, si tienen 2 GB de RAM o menos, DEBEN ser verdaderos para la API ActivityManager.isLowRamDevice (), y lanzarse como un dispositivo Android Go.

Debido a este nuevo, los equipos tendrán hasta el cuarto trimestre de este año, cuando salga oficialmente Android 11, para hacer esta transición hacia la versión ligera del sistema.

Android Go originalmente estaba destinado a dispositivos con menos de 1 GB de RAM, pero no era necesario que los equipos lo implementaran. La introducción de dispositivos Android Go con 2 GB de RAM también es algo nuevo.

La instalación de Android Go en dispositivos de 1 GB y 2 GB significa un mejor rendimiento general.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.