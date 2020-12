Estos cambios se harán efectivos desde junio de 2021. | Fuente: unsplash

Luego del terrible anuncio de que las fotos que guardes en Google Photos ya no serán ilimitados, ahora Google pone otra estaca en el corazón de sus usuarios y ha anunciado que, si excedes el límite de los 15 GB de almacenamiento en sus servicios, podrá eliminar tus archivos.

En una actualización a sus políticas, la compañía afirma que, a partir del 21 de junio de 2021, podrá borrar tu contenido de Gmail, Photos, o Drive (incluidos archivos de Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos, Formularios y Jamboards de Google) si superas el límite de almacenamiento o estás inactivo durante dos años.

“Si estás inactivo durante 2 años (24 meses) en Gmail, Drive o Fotos, podemos eliminar el contenido de los productos en los que no realices ninguna actividad. Los suscriptores de Google One que no superan su cuota de almacenamiento y cuya cuenta se encuentra en buen estado no se verán afectados por esta nueva política de inactividad”, se lee.

Por si estas por superar el límite, Google te mandará recordatorios para poder solucionarlo antes de proceder con la eliminación de tus archivos. Será mejor que estés atento a tu correo para evitarlo.

Pero, en el caso que tengas más y busques una solución a ello, la única es la de pagar alguna suscripción empresarial como Google Workspace o G Suite, el cual inicia con planes de 5.40 dólares mensuales para 30 GB de almacenamiento en la nube o 10.80 para 2TB de almacenamiento.

