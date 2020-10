Tim Cook y Steve Jobs, las caras visibles de Apple esta última década | Fuente: Reuters / RPP

Steve Jobs es, sin lugar a duda, uno de los personajes icónicos del olimpo tecnológico. A lo largo de estos 9 años, desde que murió el 5 de octubre del 2011 víctima del cáncer, Apple ha tenido que aprender a desprenderse de la hoja de ruta diseñada por el CEO y fundador de la marca, para adaptarse a los nuevos tiempos de la mano de Tim Cook. Hoy, Apple es la empresa mas valiosa del mundo, la primera en el mundo de llegar a un valor de un billón de dólares (12 ceros al lado derecho) y seguir siendo la compañía con mayor nivel de satisfacción de sus usuarios. Apple creció de la mano de Jobs, pero hoy han tenido que darle la contra algunas veces para seguir creciendo.

Partamos de un punto claro: ser clarividente en el mundo de la tecnología es lo más difícil del negocio. Nadie será capaz de diseñar una evolución clara de aquí a diez años, o mucho menos 5. El futuro en tecnología se va moldeando cada año en materias tan diversas como la vida: desarrollo, innovación, legislación, derecho laboral, acuerdos comerciales, publicidad. Sin embargo, es una virtud empresarial aprender a correr riesgos y tomar posiciones que, a la larga, te den la razón. El Apple del 2020 está muy lejos de la visión de Steve Jobs, pero eso no implica que Cook no tenga la capacidad de tomar una de las compañías más complejas del mundo y seguir siendo un referente.

Con este preámbulo, estos son los cinco momentos en donde Jobs hubiera dicho ¡No! A su staff.

El nuevo iPhone Xs Max de 6.5 pulgadas | Fuente: Reuters | Fotógrafo: TATYANA MAKEYEVA

Un iPhone más grande. Si bien a Jobs se le dan los créditos por la creación del dispositivito más disruptivo del siglo, lo cierto es que no fue muy visionario respecto al futuro del mercado de smartphones. De hecho, odiaba la idea de tener un teléfono más grande que el iPhone. Luego de la presentación del iPhone 4 en 2010, Jobs se refirió a los nuevos teléfonos de Samsung que ya bordeaban las 4 pulgadas diciendo “No puedes sostenerlo con una mano, nadie va a comprar esos Hummers”. Años después, el icónico teléfono de Apple tuvo que adaptarse a la evidente tendencia del incremento de pulgadas en pantalla, al punto de tener ahora 6,5 pulgadas en el Xs Max

"¿Quién quiere un stylus?", la inmortal frase de Steve Jobs durante el keynote del primer iPhone | Fuente: YouTube

Un stylus. “¿Quién quiere un stylus? Los debes coger, guardarlos y los pierdes. Ugh! Nadie quiere un stylus, así que no usemos un stylus”. La tremenda frase de Jobs durante el Keynote del primer iPhone es recordada hasta ahora. Sin embargo, en 2015 Apple lanzó al mercado un stylus para el iPad Pro a un costo de 99 dólares. Sin duda, es un gadget que usas y guardas, pero que por ese precio no querrás perder nunca.

Philip W. Schiller, vice presidente mundial de marketing en Apple, se ha vuelto una figura recurrente en las presentaciones de Apple | Fuente: Reuters | Fotógrafo: STEPHEN LAM

La democratización de los keynotes. Jobs era el dueño de la escena durante las presentaciones de Apple. Rara vez dejaba el escenario para darle pase a un especialista que mostrara puntos específicos de productos. Luego de la muerte de Jobs, Tim Cook ha optado por abrir y cerrar el evento, pero dejando espacio a los involucrados en cada parte del proyecto a presentar.

Apple es la marca más valiosa del mundo este 2018 | Fuente: Reuters | Fotógrafo: Chance Chan

La falta de creatividad. Uno de los rasgos mas compartidos de Jobs en biografías, era su obsesión por los detalles y el concepto detrás de cada producto. Hoy estamos ante una versión de Apple más dedicada a convertir en “gran éxito” todo lo que toca, sin adelantarse a la competencia. En los últimos 4 años, hemos visto como la empresa de Cupertino ha decidido ver cómo otras tecnologías crecen, y luego ellos añaden su versión funcional “a la Apple”, como la realidad aumentada, la carga inalámbrica, las pantallas más grandes o los parlantes con asistencia virtual incorporada.

Los nuevos iPhone 2018 permiten mayor integración con realidad aumentada y videojuegos | Fuente: Reuters | Fotógrafo: STEPHEN LAM

La integración con los videojuegos. Esta historia proviene de John Carmack, creador del mítico “Doom”. John estuvo en el departamento de Software en Apple siendo parte del equipo de Jobs, y fue testigo presencial de cómo hoy Apple continúa sin integrarse de manera eficiente a la industria del videojuego desde MacOS, y que intenta ahora llegar a esa industria mediante iOS: “Varias cosas durante los años me hicieron llegar a la conclusión de que, en el fondo, Steve no tenía en alta estima a los juegos, y siempre deseó que no fueran tan importantes para sus plataformas como resultaron serlo”, comentó.